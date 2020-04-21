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Записки киевлянки: Киев в дыму! Это лес в Чернобыле жгут «пророссийские диверсанты»

21 апреля 2020, 23:35  •  81 • В России

Киев ушел в он-лайн подполье

Киевляне на карантине стали больше читать, собираться, чтобы поиграть в преферанс, покер, шахматы. Наиболее продвинутые ведут он-лайн мастер- классы по фитнесу, дают уроки рисования. Семинары, вебинары, конференции набирают небывалые обороты. Не прошло и месяца, как закрытые концертные залы и театры стали давать он-лайн концерты и даже показывать спектакли. Наиболее эпатажные горожане дошли до того, что занимаются спиритизмом, крутят блюдца, вызывая духов в попытке угадать - кто в ближайшее время умрёт, а кто наоборот- выживет в пандемию.

С наиболее тревожными людьми активно работают психологи — тоже он-лайн, причем те стали невероятно востребованы. Они утверждают, что выживут те, кто способен быть хладнокровным и раскладывать яйца по разным корзинам.

К слову, в Киеве, как и в российских городах, активизировались экстрасенсы всех мастей, «сниматели» порчи и сглаза, которые обещают киевлянам «энергетическую защиту от коронавируса».

Киев совершенно такой себе тайный, скрытый приспосабливается, выживает и выжидает. Также по звонку работают на дому частные маникюрши, косметологи и массажисты, а вот волонтерского движения помощи пенсионерам и старикам тут почти нет, как это было в первые дни войны на Донбассе, когда киевляне собирали деньги и продукты для «хероев АТО». Старики тут, похоже, мало кому интересны.

Коронавирус — отличный предлог схлопнуть все сообщение с Россией

Интернет - торговля кипит целый месяц, а курьеры развозят по домам заказы на любой каприз: от книг до хороших вин и коньяков. Магазины «Рошен» почему-то здесь даже не закрывались, как и огромные строительные магазины, принадлежащие чете местных олигархов.

Но уже за самой пандемией киевляне видят очень тревожные знаки.

- Валентин Иванович, дружище, Вам всего 80 лет. Вы, что, не можете соцсеть освоить на карантине? Заходите в Инстаграм, ведите блог. Работы у вас уже точно не предвидится.

- Могу, могу. Но туго идет, а вот вайбер уже освоил, - отвечает пенсионер. Все большее число пожилых людей осваивают новые девайсы от скуки и напряжения.

Валентин Иванович, сосед по дому, крепкий и коренастый старик, в прошлом врач – хирург, все чаще выходит из дома без всякой маски, с отчетливым легким запахом коньяка. Бороться с коронавирусом не желает, в пандемию не особо верит. Мужчина ждет сына – москвича в гости, но в это лето тот вряд ли приедет. Границы закрыты, а пессимисты считают, что те не откроются до осени минимум. Власти Украины давно мечтали перекрыть все сообщение с Россией. И тут коронавирус - такой удобный предлог!

Проверка температуры у пассажирки автомобиля при въезде в Киев.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Многие киевляне успели выехать на дачи, однако лесные пожары, охватившие почти всю Киевскую область, вынудили вернуться обратно, в городские квартиры.

Патриотов на пожарах нет, а от помощи Москвы и Минска отказались

К расползающейся пандемии добавился еще и тлеющий Чернобыльский лес. Причем власти Киева решили создать Антидиверсионную комиссию, которая будет выявлять поджигателей лесов. И уже успели обвинить в поджогах мифических пророссийских диверсантов.

И вот почему–то никто не видит украинских патриотов — националистов на тушении пожаров, а от помощи России и Белоруссии в борьбе с огнем в зоне Чернобыльской АЭС здесь, как и следовало ожидать - отказались. Киевляне задыхались в дыму и смоге не один день и до сих пор воздух не очистился до конца.

Министр транспорта Криклий сообщил, что запуск общественного транспорта произойдёт в июне и по новым правилам. Но при этом открытие метро пока не представляется возможным.

Кстати, сейчас в Киеве набирают популярность электровелосипеды с небольшими аккумуляторами. А еще киевляне для поездок по городу стали все больше покупать мопеды.

Слухи о каннибализме: в Новосибирской области 66-летнего пенсионера подозревают в убийстве трёх человек

Улицы Киева опустели из-за введенных властями мер по борьбе с пандемией.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Скорбная Пасха

Киевлянам надо создать побольше трудностей - открыто говорит мэр Кличко, увеличивая число блок-постов, признавая, что карантин те соблюдают все-таки не так как хотелось бы.

Впрочем, трудностей и без стараний Кличко навалом. На носу май. Учебный год к концу, а он-лайн обучение выявило массу дефектов системы образования, вымотало нервы родителям, причем сами ученики давно потеряли к учебе интерес и все больше школьников видно на улице. а не сидящими за уроками.

В планах властей еще больше запретов, при этом строительство ни одного нового больничного корпуса для пациентов с коронавирусом даже не запланировано.

Политики все больше подогревают настроения в пользу очередного Майдана, при этом рейтинг Порошенко неожиданно пополз вверх.

Но жизнь берет свое. Обычно в предпасхальные дни здесь всегда удивительно пахло из каждого раскрытого настежь окна ванилью, миндалём, волшебной тягучей сладостью выпекаемых украинскими женщинами куличей. В этом году из-за невозможности сходить в церковь во многих семьях не выпекли пасхальной сдобы. Впервые, пожалуй, православные отметили Пасху и без привычных шашлыков на природе, в удрученном настроении, к которому привыкли. Но в дыму.

Год президентства Зеленского - стал годом его личного провала, апофеозом безжалостного и циничного отношения к своим избирателям, которые ему верят все меньше. И только миллионы простых украинцев как и прежде, свято верят в чудо Светлого воскресения. А иначе зачем тогда Пасха?

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