Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Я был в бешенстве»: мужчина добивается компенсации от врачей за ампутированный ...
Бесконечная Арктика, но нашли… как? Русские поставили в тупик американских военн...
«Болезнь имеет четыре очерченных этапа»: пульмонолог о лечении коронавируса
Врач описал последние минуты умирающих от коронавируса
Главная / В России

Записки киевлянки: Киев ушел на карантин. Метро закрыто, русский в школах запрещен

17 марта 2020, 01:00  •  106 • В России

А ВРАЧИ — ВСЕ УЕХАЛИ В ЕВРОПУ

На местном стадионе, где я нарезаю круги, пожилая пара обсуждает эпидемию коронавируса. Обоим лет за шестьдесят (группа риска), и оба делают зарядку на тренажёрах:

- Не дай Бог, чтоб у нас было как в Италии, - говорит жена упитанному супругу. Нам же вообще надеяться не на кого.

- Думай о хорошем, – говорит женщине ее муж, продолжая крутить орбитрек (эллиптический тренажер, - ред.).

- Вот у нас будет хуже, чем в Италии, в разы, потому что у нас вообще врачей нет. Они все в Польше давно или в Германии. Точно помирать придётся, - вздыхает женщина.

- Надя, не паникуй. Скоро будет тепло и ультрафиолет вирус убьет, - ответственно успокаивает тот жену и пара удаляется. Топ-тема вируса в Киеве перебила все разговоры о политике и затмила разговоры о предстоящей распродаже земель Украины. В том, что у нас будет хуже, уже никто не сомневается.

ЭТО КАРА-КАРА, КАРАНТИН

В Киеве действительно народ гудит, как растревоженный улей после объявления карантина и запрета авиасообщения для иностранцев. Пришла новость о полном закрытии границ с 17 марта и прекращении всех видов транспортного сообщения. Покупала в маленькой будочке "Антимоль". Продавщица оказалась родом из города Радомышль, где на днях от коронавируса умерла женщина, вернувшаяся из Польши.

Продавец бытовой химией, поделилась со мной, что умершая болела тяжело с февраля и никому ничего не говорила и даже приглашала гостей. За это ее теперь проклинают 22 человека, которые были с покойной в контакте и которых также определили на карантин. А в Радомышле местные власти организовали блокпосты, закрыли все торговые центры, кинотеатры и рынки.

- Вы что думаете, у нас кто-то карантин будет блюсти как в Китае? У нас еще на работу с вирусом пойдут и специально заразят кого–то из мести, - говорят между собой возбужденные люди.

Пришла новость о полном закрытии границ с 17 мартаФото: REUTERS

Купила у женщины таблетки с запахом лаванды и пошла дальше.

Знакомая доктор, кандидат меднаук, которую встретила по дороге, тоже обрушилась с информацией. Много лет та дружит с немецкими врачами, которые вежливо предупредили коллегу, что все научно-практические конференции в Германии отменены до осени в лучшем случае.

Доктор призналась, что Германия в шоке от скорости распространения вируса, причем немецкие врачи всерьез опасаются, что не справятся с эпидемией.

В ответ на опасения немецких врачей, моя знакомая лишь горько усмехнулась, потому как на всю Украину всего 650 аппаратов ИВЛ (искусственной вентиляции легких).

Зашла ради интереса в аптеку. При мне молодая женщина поинтересовалась - есть ли тесты на коронавирус. Оказывается, тех нет в продаже, но если тесты и появятся, то один будет стоить 500 гривен (около 1400 рублей).

Киевляне в аптеках спрашивают маски, антибиотики, противовирусные препараты, при этом все лекарства взметнулись в цене чуть ли не в 3 раза. Масок нет и в помине. Хотя полторы тонны свеженьких масок оказались обнаруженными в аэропорту Борисполь и готовились для отправки в Италию. А еще за две недели до этого наглого случая, не менее тонны масок уехали в Китай, не без помощи советника по медицине от "Слуги народа" (партия Зеленского, - ред.). Хороший гешефт на трагедии тут всегда удается по первому разряду.

К слову, защитную марлевую маску можно купить за 20 гривен в Интернете, причем без всяких проблем, хотя цена ей 2 гривны. Киевляне покупают такие маски неохотно, понимая, что толку от них, скорее всего никакого. Местные алкаши рассуждают о вирусе не менее компетентно и уверены, что помогает чекушка в день и никакой «короны» не будет.

Наконец, появился у Кличко повод заняться приведением в порядок столичного хозяйства: дворники получили указание чаще мыть подъезды с хлоркой. Сегодня, встретить огромную черную крысу, перебегающую дорогу, особенно в центре города - обычное дело.

КАНИКУЛЫ — УРА?

Ни учебы, ни кино, ни театра, ни спорта, один сплошной коронавирус и даже дефолт.

В нашей парадной живет лаборантка кабинета химии местной школы. Встретила меня и говорит, что дети очень довольны. Они и так особым рвением к учебе не отличаются, а когда объявили карантин, так просто орали и прыгали, а подростки и вовсе побежали покупать энерготоники, чтоб отметить начало неожиданных каникул.

Спортшколы, кстати, тоже закрылись. Не работают театры, музеи, концерты отменены. Ну не ура? Лояльное начальство сотрудникам с маленькими детьми разрешает работать удаленно, если такая возможность есть. А вообще Киев накрыла волна массовых сокращений. Уже в ближайшее время только в столице Украины будет уволено 42 тысячи сотрудников. При этом новый премьер страны Денис Шмыгаль уже предупредил, что Украину ждут большие экономические потрясения и даже, возможно, дефолт.

«После окончания карьеры ничего не изменится»: как живёт паралимпийская чемпионка, которую мать бросила в роддоме

Ни учебы, кино, ни театра, ни спорта, один сплошной коронавирусФото: REUTERS

ПОД ЭПИДЕМИЮ ЗАПРЕТИЛИ РУССКИЙ ЯЗЫК В ШКОЛАХ

Женщина с медицинской маской на лице в автобусе строго произнесла, что настоящая эпидемия придет в апреле.

- Молитесь, - властно сказала дама всем на прощание и вышла, не пробив талончик, а кондукторша перекрестилась меленько и произнесла:

- Свят, свят. Я тут целый день езжу, как в инфекционном боксе и в жару, и в холод. Тут и кашляют, и чихают. Не боюсь уже ничего.

Минздрав Украины заявил, что от коронавируса при состоянии нынешней медицины умрут чуть ли все пенсионеры старше 60-ти. Правда, потом эти слова опровергли, понимая, что брякнули явно не то, однако при этом Киев решил закрыть границы с Донбассом на всякий случай.

Русский народ, Бог и президентские сроки: КС признал законными поправки в Конституцию

Зеленский вежливо попросил пожилых людей не шастать зря по Киеву. Но остановить народ невозможно. Во многих торговых сетях психоз закупок продуктов впрок все еще не закончился, и любители скупают спички, соль, сахар, крупы, растительное масло. Видела мужика, который купил передо мной в «Ашане» пять пачек сахара и две огромные упаковки туалетной бумаги.

А пока Украина ушла на карантин, Черниговская швейная фабрика сошьет 300 тысяч защитных костюмов и масок для медиков. Врачи уже опробовали изделия, облачаясь в эти костюмы и признались, что продержаться можно только десять минут, а если больше, то можно отдать концы, потому как в этом скафандре сразу начинаешь потеть и задыхаться.

Наконец, появился у Кличко повод заняться приведением в порядок столичного хозяйстваФото: REUTERS

«Надо обжаловать»: Следственный комитет прекратил расследование дела об избиении журналиста Евгеньева в ОМВД «Щукино»

Но есть и свои плюсы. Многие от страха перед вирусом вдруг вспомнили русский язык. Правда вот радоваться рано: пока тут озабочены эпидемией, президент подмахнул закон об образовании, который начисто лишает русскоязычных детей и подростков права учиться на родном языке.

ЖИЗНЬ БЕЗ МЕТРО

С 17 марта в Киеве закрываются все магазины и рынки (кроме продуктовых), рестораны, кафе. Все так ужасно, что кажется, что Сатана машет своей дьявольской палочкой, а ветер гоняет по городу пустые целлофановые кульки. В маленьких продуктовых лавочках уже перебои с товарами. Старухи-селянки с асфальта не торгуют и попрятались по домам.

Очень, очень тревожно, потому что никто не знает, что же тут будет завтра. Тем не менее, киевляне как-то еще ездят на работу, хотя многим ехать скоро будет некуда. Все закрывается и рушится по эффекту падающего домино. Транспорт сегодня был полупустой, а президент Зеленский в своем видеообращении к украинцам заявил, что с 18 марта закрывается также и метро, которое ежедневно перевозит 1,5 миллиона человек. Закрытие метро для Киева будет настоящей катастрофой.

«Действовать на опережение»: правительство России объявило о новых мерах по борьбе с коронавирусом

Закрыты внутренние перевозки, как авиа, так и железнодорожные внутри УкраиныФото: REUTERS

Хотя что тут может быть катастрофой? Ведь уже запрещены выезды из Киева, закрыто железнодорожное сообщение не только с Польшей, Россией и другими странами, но также закрыты внутренние перевозки, как авиа-, так и железнодорожные внутри Украины. На въезде в Киев стоят блок-посты, как во время никем не объявленной войны, при этом официально заболевших всего 5 человек.

Киевляне шлют проклятия Зеленскому и готовы даже переболеть и выздороветь, но вот только жить как до коронавируса, уже вряд ли получится.

Коронавирус по почте.Можно ли заразиться коронавирусом через посылки из Китая? Стоит ли избегать интернет-покупок? Эксперты уверяют, беспокоиться об этом не стоит

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



106
Источник
Похожие новости
16 марта 2020, 16:30
«Действовать на опережение»: правительство России объявило о новых мерах по борьбе с коронавирусом
16 марта 2020, 16:00
Почему разведка НАТО шарахается от Крыма
16 марта 2020, 19:00
Путин наградил Ротенберга звездой героя
16 марта 2020, 19:30
«Заработали столько же»: Путин рассказал о потерях экономики России от западных санкций
16 марта 2020, 21:30
Большинство — завезённые: число случаев заражения коронавирусом в России достигло 93
16 марта 2020, 19:00
Русский народ, Бог и президентские сроки: КС признал законными поправки в Конституцию
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
11 марта 2020, 10:30
«Врач не знал, что ему делать»: в Подмосковье умерла девочка со СМА, не дождавшись назначения лекарства
14 марта 2020, 03:35
Германия готова к гибели 1 млн человек, в США мечтают об апокалипсисе. Коронавирус из первых уст
13 марта 2020, 02:35
"Люди! Люди!": До травли Валентины Терешковой опустились и бывший мэр, и модные блогеры
12 марта 2020, 00:35
"Хотят, чтобы Украина существовала за наши деньги": Путин рассказал об американском управлении Киевом
13 марта 2020, 08:35
Гаагский суд доказал вину Украины в крушении МН-17
11 марта 2020, 03:35
"Вся кровь за этот штурм будет лежать на вас": Турчинов внезапно заявил о "звонке" Путину из-за Крыма
13 марта 2020, 08:35
Отсчет конца Украины, похоже, пошел
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.