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Записки киевлянки: Как выживает Украина, закрывшись на карантин

06 апреля 2020, 15:00  •  264 • В России

Запрещай и властвуй!

Киевлянам карантин не нравится, а тот как назло, все больше ужесточается. "Запрещай и властвуй" - примерно по такому принципу действует украинская власть в условиях жестких ограничений прав простых граждан. Мелкими перебежками от аптеки к супермаркету, от супермаркета к аптеке, от развозки до дома киевляне живут уже три недели и даже смирились.

Однако, есть у жителей украинской столицы и некая бесшабашность: на привольных стадионах - полно народу, что выглядит чуть ли не настоящим помешательством на спорте и здоровом образе жизни. Фитнес-тренеры в масках тренируют девушек с упругими ягодицами прямо на футбольном поле, где гоняют мяч мальчишки, пока их родители обсуждают эпидемию и новые запреты.

- Это все чушь, бред, информационная кампания, рассчитанная на лохов и паникеров. Правду можно будет узнать только после того, как все закончится, потому как никакой достоверной статистики нет, патологоанатомических диагнозов нет, или те от нас скрывают, - говорит обстоятельный респектабельного вида мужчина в черных резиновых перчатках, качаясь на тренажерах.

Швейные мастерские переключились на изготовление масокФото: REUTERS

- Вы уверены? - спрашиваю с любопытством.

- Стопроцентно. Потом, когда люди начнут по сарафанному радио все рассказывать друг другу, вот тогда мы узнаем правду. А пока здесь психоз только подогревают те, кому выгодно, - резюмирует мужчина. Кому выгодно, на всякий случай, тот не уточняет.

Надо заметить, что в прошлые выходные всех любителей спорта разогнала полиция с автоматами, которая теперь еще и выписывает штрафы в парках, в скверах, лесопарках, на стадионах. Также полицейские выписывают штрафы до 17 тысяч гривен и тем, кто заходит в супермаркет без маски. Без маски в Киеве теперь и носа не высунешь. С понедельника резко ограничивают выход на улицу пенсионерам. Пожилые, как группа риска, должны находиться на самоизоляции с понедельника.

- А у нас почти все пенсионеры, люди вынуждены работать из- за нищенских пенсий. Теперь им даже выйти из дома нельзя без повода?- резонно возмущаются вслух киевляне.

В столице Украины и не только, практически весь средний и младший медперсонал –пенсионерки. В больницах медсестёр и санитарок нет, или те массово увольняются из -за нехватки средств защиты и защитных костюмов, о чем они кричат чуть ли не во весь голос. Местные власти запретили медикам выкладывать какую-либо информацию в социальных сетях о состоянии дел в своих лечебных учреждениях, под угрозой увольнения.

Центр столицы начали поливать дезинфектантомФото: REUTERS

В Сумах за один день уволились 47 врачей, практически все санитарки и медсестры старше 60 лет, аналогично поступили медики в Запорожье, Одессе, Киеве и других городах.

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В больницы столицы поступают тесты, которые передали бесплатно в качестве гуманитарной помощи, и тут же в больничных аптеках те же самые тесты, ловкачи фармбизнеса продают от 300 до 500 гривен за один тест.

А вот наши депутаты себе и в чем не отказывают и покупают защитные очки по 300 евро и выше, специальные перчатки и маски со стразами и тризубами. за бюджетные деньги. Патриотично , чего уж там.

Эпидемия эпидемией, но как здесь и прогнозировали, «Слуги народа» под шумок коронавирусной волны, продали на прошлой неделе святую, украинскую землю.

Дезинфекция, диджитализация и безработица. Три в одном.

- Нет, третья неделя - это уже невозможно выдержать.

- Так продлевают же до середины мая вроде, - шушукается население, обсуждая заявление министра МВД Авакова, который считает, что раньше 15 мая и говорить нечего.

На столбах по городу висят сплошь объявления:

"Маски, оптом, срочно». Количество не ограничено." В Киеве швейные цеха, чаще всего подпольные, шьют маски и даже производят подпольные антисептики. Антисептик по – киевски- это раствор соды, смешанный в тазу со спиртом и фурацилином. Такие цеха прикрывает полиция и жестко наказывает, но за всем не уследишь.

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Киевлянам карантин не нравится, а тот как назло, все больше ужесточаетсяФото: REUTERS

Теневой и криминальный рынок услуг и всего прочего- просто зашкаливает, при этом по самым скромным подсчетам потеряли работу более 500 тысяч киевлян. Куда людям деваться? Чего ждать? Украинцам тут обещают долгий и бесконечный кризис, как в Европе.

Киевская власть в свою очередь, решительно открывает продуктовые рынки и ломбарды, но при этом просит воздержаться от посещения церквей и не запрещает российские фильмы. Депутат из партии «Слуга народа» обеспокоился тем, что украинцы стали много смотреть онлайн «русского культурного продукта» и даже посещают российские онлайн кинотеатры, а про телевидение и вовсе говорить нечего. Возмущенный тот потребовал СБУ срочно с этим разобраться. От власти украинцы никогда ничего хорошего не ждали, а теперь не ждут и подавно.

Но есть и хорошие новости. Центр столицы начали поливать дезинфектантом, однако до спальных районов пока машины со спасительным раствором пока не дотянулись. В Киеве также резко подорожали ритуальные услуги, так как тела умерших нужно обязательно дезинфицировать в условиях эпидемии, независимо от причины смерти. И за эту услугу, по слухам, берут очень дорого.

Мэр Киева Виталий Кличко готов остановить весь общественный транспорт и даже запретить движение личных автомобилей.

Такова карантинная реальность столицы Незалэжной. Страна в смартфоне состоялась, как и было обещано. Неужели Зеленский знал про коронавирус еще год назад?

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