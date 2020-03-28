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Записка, деньги и милейший оскал: Как не умереть от голода на карантине? Мужчина придумал спасительный метод
28 марта 2020, 11:35 • 147 • В мире
Мужчина в Мексике придумал метод, как не голодать на карантине. На ошейник своего пса он крепит записку и деньги и отправляет питомца в магазин. Милейший оскал - в подарок.
Антонио Муньос оригинально решил проблему приобретения товаров в период карантина. Издание Daily Mirror рассказало о его находчивости. Чихуахуа этого мексиканца регулярно ходит за покупками в ближайший магазин. Судя по всему, делает это вполне успешно.
"Продайте моей собачке чипсы", - сказано в записке, прикреплённой к ошейнику.
Хозяин животного пояснил, чипсы какой марки требуются. Он также указал, что нужна оранжевая пачка, а не красная, потому что в последней чипсы излишне острые. 20 долларов мексиканец также прикрепил к ошейнику, о чём тоже написал в записке.
"Будете обижать собачку - укусит", - предупредил заботливый мужчина.
Владелец чихуахуа-курьера нервничал, когда посылал собаку за покупками в первый раз. Но всё прошло успешно. Вскоре пёс пришёл домой. В зубах у него был пакетик чипсов оранжевого цвета в зубах.
Чихуахуа - карликовые собаки. Их рост в холке не превышает обычно 23 сантиметров, а вес - 2,5-3 килограмма.
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