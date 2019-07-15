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Записавшемуся в русофобы Вакарчуку напомнили, как он уговаривал остаться Крым и Донбасс

15 июля 2019, 15:39  •  171 • Политика
Солисту "Океана Эльзы" Святославу Вакарчуку, который пытается провести в новую Верховную раду Украины свою партию "Голос" под радикально националистическими лозунгами, напомнили, как в 2014 году он обещал Крыму и Донбассу защиту русскоязычных граждан. Видеозапись с выступлением Вакарчука пятилетней давности опубликовала в своём Telegram-канале бывшая министр юстиции Украины Елена Лукаш.
Пять лет назад Вакарчук, сегодня пытающийся показать себя радикальным украинским националистом, призывал киевскую власть "слушать мнение каждого человека в этой стране, будь он на Западе Украины или на Востоке, в Крыму или в Киеве", следует из видео.
Певец предлагал "вынести за скобки" разделяющие украинцев понятия языка, национальных героев и истории. По его словам, разные мнения - это не те вещи, с которыми украинцы должны "идти дальше".
Вакарчук призывал власти разрешить людям в Донецке самим принимать решения по поводу культурных памятников, названий улиц и чествования героев так, как они считают нужным. "Никто ни в Киеве, ни во Львове не имеет права сказать, что это неправда", - подчёркивал он.
Если бы Вакарчук говорил сегодня то же самое, его партию стоило бы поддержать, иронично отметила Елена Лукаш.

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