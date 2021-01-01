Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
В Китае заметили "хитрые манёвры" Кремля: "Удар" по Украине ...
Россия нанесла удар по военному бюджету США. Всё начнётся с 10 января - экономис...
Политическое джиу-джитсу Путина: Удар в болевую точку Сороса
Ответочка за Навального: Россия огорошила британцев санкциями
Главная / В России

Записались около 100 тысяч человек: Собянин рассказал о ходе вакцинации в Москве

01 января 2021, 22:00  •  66 • В России
На сегодняшний день в Москве на вакцинацию от коронавируса записались около 100 тыс. человек, 50 тыс. уже сделали прививку. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Между тем за сутки в России зафиксировано 27 039 новых случаев коронавируса, из них 5907 — в Москве. За этот период 25 798 человек выздоровели, 536 скончались.
 
АГН «Москва» © Киселев Сергей
 

За прошедшие сутки в России зарегистрировано 27 039 новых случаев коронавируса. В предшествующие среду и четверг сообщалось, что в стране выявили 26 513 и 27 747 заболевших COVID-19 соответственно.

Таким образом, за время пандемии общее число выявленных случаев составило 3 186 336. За этот период в России выздоровели 2 580 138 человек, в том числе 25 798 — за последние сутки. От осложнений, вызванных COVID-19 и сопутствующими заболеваниями, скончались 57 555 человек. За 24 часа число летальных случаев выросло на 536.

В Москве за сутки зарегистрировано 5907 заболевших. В предшествующий день в столице выявили 6566 новых случаев COVID-19, днём ранее — 5105. При этом сообщается, что в городе за 24 часа выздоровели 6334 пациента. Всего в Москве от COVID-19 вылечились 633 702 человека.

Мэр столицы Сергей Собянин заявил, что на вакцинацию от коронавируса в городе записались уже 100 тыс. человек. 

«В последние дни записываются уже больше десятка тысяч (москвичей. — RT) каждый день. На сегодня уже около 100 тыс. записались и около 50 тыс. привились. И это в преддверии Нового года. А что будет после?» — сказал Собянин в интервью телеканалу «Россия 1».

Между тем больше тысячи заболевших зафиксировано в Санкт-Петербурге (3746) и Московской области (1568).

Регионами с наименьшими темпами прироста числа больных COVID-19 стали Республика Тыва и Чукотский автономный округ (0,2%), а также Еврейская автономная область (0,4%). Темп прироста на уровне 0,5% выявлен в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах, Республике Марий Эл, Новосибирской и Кемеровской областях.

По данным Роспотребнадзора, за весь период наблюдений проведено свыше 91,1 млн лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию нового типа, в том числе 474 тыс. — за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 665 912 человек.

Путин поблагодарил врачей

Владимир Путин в новогоднем обращении упомянул борющихся с пандемией медиков, а также россиян, которые встречают 2021 год в больницах.

«Ещё много людей в больницах, и, уверен, все они чувствуют, как их поддерживают родные и друзья. От всей души желаю вам, дорогие мои, одолеть болезнь и вернуться домой как можно быстрее», — сказал президент.

Путин подчеркнул, что борьба с пандемией продолжается и многие медики встречают Новый год на работе.

«К сожалению, эпидемию ещё не удалось полностью остановить. Борьба с ней не прекращается ни на минуту. Врачи и медицинские сёстры, экипажи скорой помощи продолжают мужественно трудиться. Многие из них в эту праздничную ночь на дежурстве», — отметил президент.

Вакцинация не означает отказ от ношения масок

Вакцинация от COVID-19 не подразумевает, что отпадёт необходимость носить медицинскую маску, заявил проректор по клинической работе и дополнительному профессиональному образованию, заведующий кафедрой факультетской терапии №1 Сеченовского университета член-корреспондент РАН профессор Виктор Фомин.

«Ни одна вакцина ни от одного вируса не даёт 100%-ной гарантии, поэтому все противоэпидемические меры, которые носят общий характер (а маска здесь играет первостепенную роль), никто не отменял. Даже если прошёл второй этап (вакцинации. — RT) и даже если есть антитела», — сказал Фомин в эфире «Вести ФМ».

  • globallookpress.com
  • © Alexander Zemlianichenko

Кроме того, эксперт призвал заранее подготовиться к вакцинации. В частности, Фомин порекомендовал сдать тест на антитела и ПЦР-тест на коронавирус, а также вспомнить о нежелательных реакциях на другие прививки.

«Должна быть нормальная температура тела, не должно быть любых явных признаков острых респираторно-вирусных инфекций, в том числе насморка», — пояснил эксперт.

Коронавирус в мире

По данным Всемирной организации здравоохранения, число подтверждённых случаев заболевания новым коронавирусом в мире превысило 81 947 503. За неполный день 1 января уже выявлено 470 046 инфицированных.

За тот же период зафиксирован 9921 летальный исход. Общее количество умерших от последствий COVID-19 в мире достигло отметки 1 808 041.

Новый штамм коронавируса, зафиксированный ранее в Великобритании, продолжает распространяться по миру. Стало известно, что данный тип COVID-19 выявлен в американских штатах Флорида, Калифорния и Колорадо. При этом в штатах Флорида и Колорадо сообщается о единичных случаях, тогда как власти Калифорнии не уточняют, сколько человек инфицированы новым штаммом.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



66
Источник
Похожие новости
31 декабря 2020, 16:40
«Гром», «Стрела», «Гермес»: какие новинки представила российская оборонная промышленность в 2020 году
30 декабря 2020, 23:15
«Успешно проходят апробацию»: какую военную технику должна получить российская армия в ближайшие годы
01 января 2021, 12:50
«Здесь комфортно»: жители Шпицбергена — о праздновании Нового года в период пандемии
31 декабря 2020, 09:20
«Решение принимал сам Борис Николаевич»: режиссёр новогодних телеобращений первых лиц рассказала об отставке Ельцина
31 декабря 2020, 18:30
Последствия ледяного дождя: в аэропортах Москвы было отменено и задержано более 150 рейсов
31 декабря 2020, 13:00
«Сейчас очень важный период»: в России за сутки выявили 27 747 новых случаев коронавируса
Новости партнеров
 
Выбор дня
01 января 2021, 03:45
В Китае заметили "хитрые манёвры" Кремля: "Удар" по Украине нанес...
01 января 2021, 09:15
Политическое джиу-джитсу Путина: Удар в болевую точку Сороса
01 января 2021, 08:20
Зеленский захотел написать о «принадлежности Крыма Украине» на песке в Ялте
01 января 2021, 17:30
"Фарш, Вова, назад не провернёшь": Призвавшего крымчан Зеленского заплевали
01 января 2021, 14:45
Вассерман назвал главный неочевидный минус 2020 года. Он грозит испортить 2021-й и не...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
27 декабря 2020, 03:40
Ещё бы русские так боролись за украинскую вакцину: Ведущий поддел негодующего депутата
26 декабря 2020, 10:15
Американцы считают происходящее "переворотом". Будет ли военное положение
26 декабря 2020, 18:30
"Не воюем мясом": Украинский вояка выдал Зеленскому неудобную правду о битве с Россией
26 декабря 2020, 01:05
Европа в мороз оставила Украину без «реверсного» газа
31 декабря 2020, 08:30
"Не видать ей "Оскара": Попытка убедить в безопасности вакцины обернулась провалом в Латвии
01 января 2021, 09:15
Политическое джиу-джитсу Путина: Удар в болевую точку Сороса
31 декабря 2020, 01:10
"Враг чётко показал, за кем надо идти": Опубликован "чёрный список" реальных борцов за Россию
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.