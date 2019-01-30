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Запись в блокноте Болтона эксперт назвал вбросом, характерным для политики США

30 января 2019, 04:24  •  41 • Политика
Руководитель Бюро военно-технического анализа Александр Михайлов уверен, что советники американского президента обычно не показывают записи в своих блокнотах на камеру, поэтому новость о блокноте Болтона, в котором было помечено о переброске американского военного контингента в Колумбию, является обычным информационным вбросом, характерным для политики США.
Руководитель Бюро военно-технического анализа Александр Михайлов прокомментировал появившуюся в СМИ запись в личном блокноте советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона о "пяти тысячах солдат в Колумбию" и отметил, что эта новость больше напоминает типичный для политики США информационный вброс, потому что обычно советники президента не демонстрируют на камеру записи в своих блокнотах.
Эксперт в беседе с Nation News напомнил, что в настоящее время у Соединённых Штатов с Колумбией сложились отношения, основанные на "вассальных принципах". "США разрешают торговать, а эти страны платят за лояльность", - пояснил Михайлов.Поэтому, по его мнению, ничего удивительного не произойдёт, если американское руководство разместит своих военных на территории Колумбии, в связи с ситуацией в Венесуэле. На это США и хотели намекнуть, "показывая" запись в блокноте Болтона, считает собеседник издания.
Соединённые Штаты, по словам эксперта, могут устроить в Венесуэле целую череду провокаций. "Но пока это больше похоже на вброс и попытку побряцать", - подытожил Михайлов.

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