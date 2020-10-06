Запертый в отеле на 14 дней турист объяснил, через что он прошёл, чтобы попасть в Китай

Турист из России под ником Vasia1973 на "Пикабу" поделился своей историей, как попал в Китай. Мужчина рассказал, что отправился в Шанхай 1 октября, и уже в аэропорту столкнулся с сюрпризами пандемии.

В частности, ещё до полёта граждане Китая облачались в спецодежду. Задние ряды самолёта, забитого почти под завязку, были освобождены, если в ходе полёта внезапно обнаружится заболевший COVID-19. Впрочем, отмечает Vasia1973, ещё до перелёта каждый пассажир и так проходит тест на коронавирус, и полёт возможен лишь тем, у кого отрицательный результат.

На всём протяжении полёта граждане находились в масках, и каждые три часа персонал всем мерил температуру и давал сменные маски.

Когда самолёт прибыл в Китай, то пассажирам предложили внести информацию о себе и планируемом месте своего пребывания через мессенджер "Вичат". Впрочем, на этом всё не закончилось. По признанию автора, в аэропорту на протяжении четырёх часов продолжался этап проверки с устным опросом и взятием анализов.

"Самый нелепый вопрос, на мой взгляд: убивали ли вы и ели ли диких животных за последние 14 дней? Также здесь подписывали бумагу на китайском и английском о своём согласии на взятие анализов. Затем нас отправили на получение пробирок для сдачи анализа и его сдачу. Фото не будет, там запретили фотографировать. Брали соскобы из носа и рта, а также взяли кровь из вены. После этого регистрация в ещё одной программе с внесением данных, для этого висят QR-коды", - рассказал пользователь "Пикабу".

А после аэропорта граждан развезли по гостиницам. И если местные должны были просидеть в отеле три дня, а после отправиться досиживать карантин по домам, то иностранцы вынуждены две недели безвылазно жить в отеле.

"Два раза в день ходят по номерам и измеряют температуру. Кормят три раза в день. Дали 13 литров воды, 20 пакетиков чая, семь пар тапочек. Это на всё две недели. Можно заказать доставку чего-либо ещё, но это за отдельные деньги", - добавил путешественник.