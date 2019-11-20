Запел ночью - штраф: В России предложили рублём наказывать нарушителей тишины

С соответствующей инициативой выступил Совет Федерации. Как пишут "Известия", за подобные нарушения покоя граждан в ночное время, то есть с 23:00 и до 7:00, предлагается наказывать материально - штрафом от одной до трёх тысяч рублей.

Речь идёт о громком пении в ночные часы, криках, проведении строительных работ и так далее. Однако в том случае, если тишина нарушается из-за ЧП, пресечения правонарушения, религиозных праздников и культурно-массовых мероприятий, это уже не будет считаться нарушением.

В России уже есть специальный закон о тишине, однако он практически не работает. Для того чтобы полиция принимала меры в случаях подобных нарушений, региональные власти должны заключить с правоохранительными органами допсоглашение, а такие договоры существуют только в 28 регионах из 85.

По словам автора этой инициативы, члена Комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Ирины Рукавишниковой, перечисленные нарушения не должны оставаться безнаказанными. При этом необходимо не просто установить новый состав административного правонарушения, а очень чётко определить в законе, кто именно должен реагировать на подобные жалобы от населения.