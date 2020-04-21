Запасы в срок: регионы должны иметь резерв для борьбы с COVID-19

В условиях борьбы с коронавирусной инфекцией регионы должны иметь достаточный резерв оборудования и коечных мест для того, чтобы подготовиться к худшему сценарию развития ситуации. Об этом «Известиям» заявили в Совете Федерации по итогам совещаний президента с руководителями двух субъектов: Приморского края и Калининградской области . На необходимость подготовить в субъектах всё для противостояния COVID-19 обратил внимание Владимир Путин. Между тем в верхней палате парламента призвали уделять должное внимание защите медперсонала, а также заявили о важности решения проблемы с завышенными ценами на маски.

Взять под контроль

В условиях пандемии Владимир Путин продолжает уделять пристальное внимание ситуации в регионах.

— Сегодня, конечно, начнем со здравоохранения. Знаю, что у вас нет специализированной инфекционной больницы, и мы с вами обсуждали это раньше. Давайте на этот счет поговорим, — начал президент встречу в режиме видеоконференции с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко.

Глава региона сообщил президенту, что к 15 апреля было развернуто 485 коек . 340 из них подключены к кислороду. К 28 апреля появятся 948 коек. Кроме того, в Приморье сейчас имеется 170 аппаратов ИВЛ. Владимир Путин положительно оценил проделанную работу, подчеркнув, что надо и дальше двигаться такими темпами.

— Мы понимаем с вами, что этого может не потребоваться. Дай бог, что не потребуется, но в наличии это должно быть, — добавил президент.

Глава Калининградской области Антон Алиханов, с которым Владимир Путин также провел встречу, заявил, что ситуация в целом находится под контролем. По его словам, в большинстве случаев удается обнаруживать инфицированных граждан на раннем этапе и предотвращать ухудшение состояния здоровья пациентов. На сегодня в Калининграде развернуто 707 коек в четырех медицинских учреждениях при нормативе минздрава в 507 коек, отметил губернатор . Чиновник добавил: местные власти планируют превысить федеральные требования в два раза, чтобы быть полностью подготовленными к пику заболеваемости.

Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с губернатором Калининградской области Антоном Алихановым Фото: РИА Новости/Алексей Дружинин

По словам заслуженного врача России, члена комитета Совета Федерации по социальной политике Татьяны Кусайко, сегодня чрезвычайно востребовано межрегиональное взаимодействие. Особое внимание необходимо уделять и защите медперсонала, который находится на передовой.

— К примеру, сейчас местные компании помогают обеспечить средствами индивидуальной защиты медработников и необходимым оборудованием не только областные центры, но и районные медучреждения. Врачи работают в условиях высокого риска заражения, поэтому, конечно, им требуется оказать поддержку в первую очередь, — заявила «Известиям» парламентарий.

С ней согласен сенатор, кандидат медицинских наук Сергей Леонов.

— В резерве надо держать максимальное количество средств защиты и больничных коек с подведенным кислородом и аппаратами ИВЛ . Также необходимы приборы мембранной оксигенации (высокотехнологичные устройства для насыщения крови кислородом. — «Известия»). К сожалению, их не так легко купить на рынке, потому что они нужны сейчас во многих странах, — заявил парламентарий.

Кроме того, глобальный дефицит средств защиты и оборудования приводит к повышению цен, отметил он.

— У нас в стране есть экономические мародеры, которые фактически наживаются на гражданах. Например, на заводе производятся медицинские маски, максимальная стоимость которых 2 рубля. Однако продаются они минимум за 30 рублей. Правительство должно пресечь такие спекуляции, — подчеркнул он.

От больниц до отелей

Во время совещания губернаторы также высказали несколько инициатив. К примеру, Олег Кожемяко попросил Владимира Путина обсудить с министром обороны возможность строительства быстровозводимой инфекционной больницы в Находке за счет регионального бюджета. Более того, руководитель края обратился к российскому лидеру с просьбой поддержать идею возведения стационарной инфекционной больницы на 400 коек.

Фото: РИА Новости/Алексей Дружинин

— У нас имеется здание, имеется земля, инженерные сети, и мы смогли бы до 2022 года ее построить, таким образом, локализовать возникающие вспышки инфекционных заболеваний, которые могли бы быть в нашем регионе, как в регионе, где реализуются крупнейшие инвестиционные проекты, — заявил Олег Кожемяко.

Глава Приморья также посетовал на дефицит препарата «Актерма», который помогает при лечении болезни. По его словам, недостаток лекарства можно компенсировать из федеральных запасов.

По мнению руководителя Приморского края, в сложившейся ситуации также важно оказать поддержку внутреннему туризму. В частности, необходимо предоставить компаниям в этой сфере возможность получать беспроцентные кредиты на выплату зарплат.

— У нас была предусмотрена поддержка по этому направлению, мы обсудим это, — отреагировал Владимир Путин.

О необходимости оказания помощи компаниям в сфере туризма заявил и губернатор Калининграда. По словам Антона Алиханова, важно, чтобы секторальные меры поддержки, которые сейчас прорабатываются по разным отраслям, были предусмотрены и для отельного бизнеса. Таким образом, можно будет избежать череды банкротств, считает он .

Сегодня коммерческий сектор оказался в крайне сложном положении: бизнес уже всерьез рассматривает ситуацию, когда часть предпринимателей, в принципе, не сможет переориентироваться на новые условия, а в перспективе не сумеет восстановить свою деятельность, отметил в беседе с «Известиями» член генсовета «Деловой России» Владимир Прохоров.

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

— При этом руководителям необходимо защитить своих работников и по возможности сохранить кадровый потенциал, который формировался годами. Помощь и поддержка государства в вопросах защиты сотрудников особенно своевременна для туристической отрасли, гостиничного бизнеса, общественного питания. Помимо того что они оказались наиболее пострадавшими, именно там занято наибольшее количество малых и средних предпринимателей, — сказал он.

Не вирусом единым

Во время рабочих встреч затрагивались и другие вопросы, связанные с развитием двух регионов. В частности, Олег Кожемяко пожаловался на плохое состояние транспортного сообщения на участке Владивосток–Находка. По словам губернатора, идет постоянное разрушение мостов, что осложняет поставку грузов на судостроительные и другие предприятия. Изначально для решения этой проблемы предполагалось выделение средств в размере 30 млрд рублей. Тем не менее позже Минтранс сократил эту сумму до 7 млрд рублей, посетовал губернатор. Президент не стал откладывать вопрос в долгий ящик — он сразу же позвонил министру транспорта Евгению Дитриху и поручил ему заняться этим вопросом, проработав увеличение финансирования строительства мостов в регионе.

После отчета главы Калининграда президент подключил к совещанию руководителя Минфина Антона Силуанова. Министру, в частности, поручено предусмотреть к 2022 году финансирование программы социально-экономического развития региона в полном объеме.