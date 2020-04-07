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Запасы на «чёрный день»: «закрома Родины» для миллионов россиян
07 апреля 2020, 07:35 • 34 • Аналитика
На фоне известных событий многих наших сограждан все чаще начинает волновать вопрос: а если пресловутый «черный день» все-таки настанет? Смогут ли потребности населения хотя бы в хлебе насущном быть обеспечены государством за счет тех таинственных, но находящихся у всех на слуху запасов, которые именно для такого случая и предназначались? Речь, конечно же, о стратегических запасах, хранимых Росрезервом.
Прежде всего, надо понимать, что ни сколько-нибудь точного перечня всего, что находится в пресловутых «закромах Родины», ни их истинных размеров на самом деле не знает никто, кроме круга так называемых посвящённых. Остальные лица, пусть даже и непосредственно причастные к важнейшему делу создания и сбережения этих самых стратегических запасов, владеют информацией исключительно в объеме их собственных должностных полномочий. Такие сведения, как полный список объектов хранения (в самом Росрезерве их называют комбинатами), места их реального расположения, а также конкретное количество и номенклатура всего того, что скрыто в их недрах, являются государственной тайной.
Очевидно, именно в силу этого в народе гуляют самые разные слухи и сомнения относительно того, является ли стратегический запас продовольствия действительно «спасательным кругом», способным предотвратить в стране голод даже при самых неблагоприятных обстоятельствах, или же надеяться на него не стоит. С самыми распространенными заблуждениями, такими, как: «Да нет там ничего давно, все растащили, все распродали!», «Резервы – капля в море, а людей – вон сколько!», «Продуктам, что там хранятся, по сто лет. Отравимся все!», «В случае чего – разграбят эти склады в момент. Нам ничего не достанется», мы сейчас и попытаемся разобраться.
Паническая версия о «пустых складах» действительности не соответствует совершенно. Основывается она зачастую на появляющихся время от времени слухах о том, что где-то и кем-то якобы продаются «всамделишные запасы из Росрезерва». Как правило, к стратегическому запасу реального отношения все эти консервы и прочие продукты отношения не имеют ни малейшего – хитрые производители и продавцы таким образом пытаются набить себе цену, используя убежденность наших граждан в том, что на длительное хранение закладывается продукция только наивысшего качества. И вот это, кстати, сущая правда. Так что заработать пищевое отравление гораздо скорее можно от покупок из ближайшего ларька, но никак не отведав «стратегической» еды. О чем говорить, если над проверками качества заготавливаемых впрок продуктов питания и усовершенствованием способов их сбережения работает специальный НИИ проблем хранения Росрезерва!
Продуктовые запасы Росрезерва периодически подлежат ротации в связи с истечением сроков хранения. Так что даже если кому-то удалось подержать в руках нечто, вышедшее из недр тайных складов, это никак не свидетельство их опустошения. Вместо изымаемых продуктов немедля закладываются новые. При этом номенклатура запасов пищи постепенно меняется, становясь современнее и совершеннее. Несколько лет назад, к примеру, отказались от запасания различных каш с мясом. Но основные продукты из тех категорий, которые, в принципе могут выдержать длительное хранения – крупы, сахар, чай, кофе, масло, мясо, яичный порошок, сухое и сгущенное молоко, джемы и множество других наименований на складах имеются с лихвой. Лучшим доказательством того, что «закрома Родины» никак не пустуют, являются продуктовые поставки, осуществлявшиеся именно из них на Дальний Восток после поразивших его в 2013 году наводнений.
По поводу разграбления совершенно секретных комбинатов – это к отечественным писателям-фантастам, работающим в жанре «постапокалипсиса». Все хранилища не просто надежно укрыты от посторонних глаз, но и охраняются надлежащим образом. Ну, а уж насколько реально взять штурмом объекты, построенные и укрепленные из расчета на то, чтобы выстоять в условиях тотальной ядерной войны – судите сами. Запасы, скрытые в недрах колоссальных размеров складов, зачастую заглубленных под землю на сотню-другую метров не просто велики – они огромны. Точных цифр, повторюсь, не знает никто, но исходя из того, что пережить на этих припасах в самом худшем случае предполагалось «ядерную зиму» - временные трудности после пандемии (если таковые вообще могут возникнуть в нынешней ситуации) они точно перекроют, даже для миллионов.
Ну, и еще одно заблуждение: «Ничего людям оттуда не выдадут, будут дальше держать»... Согласно действующему законодательству России, государственный материальный резерв предназначен не только для обеспечения мобилизационных нужд и преодоления последствий стихийных бедствий и катастроф, но также и в любой иной кризисной ситуации, требующей экономической стабилизации в связи с нарушениями поставок важнейших ресурсов, прежде всего – продовольствия. Более того, задействован он может быть и для регулирования рынка (так было в 2013 году, в 2011 во время панического «взлета» цен на сахар и в ряде других случаев).
С сайта Росрезерва:
Государственный резерв предназначен для:
обеспечения мобилизационных нужд Российской Федерации;
обеспечения неотложных работ при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;
оказания государственной поддержки различным отраслям экономики, организациям, субъектам Российской Федерации в целях стабилизации экономики при временных нарушениях снабжения важнейшими видами сырьевых и топливно-энергетических ресурсов, продовольствия в случае возникновения диспропорций между спросом и предложением на внутреннем рынке;
оказания гуманитарной помощи;
оказания регулирующего воздействия на рынок;
обеспечения мероприятий по предупреждению или локализации эпидемий, эпизоотий и радиационного заражения.
30 марта 2020 года глава Росрезерва Дмитрий Гогин отметил, что Росрезерв работает в режиме повышенной готовности.
Из его сообщения:
В случае принятия Правительством решения о выпуске товаров из государственного материального резерва комбинаты Росрезерва будут проводить погрузочные работы в круглосуточном режиме. В системе накоплен значительный опыт организации оперативной отгрузки материальных ценностей, необходимых для оказания поддержи населению в различных чрезвычайных ситуациях.
Так что можно не переживать – знаменитой "росрезервовской" тушенки из "закромов Родины" в случае чего хватит надолго. Хотя, конечно, лучше бы обошлось без "в случае чего"...
Александр Харалужный
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