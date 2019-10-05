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Запасной вариант: Киев готов к полной блокаде Донбасса

05 октября 2019, 00:54  •  67 • Война
Украинские власти рассматривают долгосрочное замораживание вооруженного конфликта в Донбассе, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники. Такие меры могут быть приняты, если в течение года после очередной встречи в «нормандском формате» Киев не увидит положительного сдвига в таких ключевых вопросах, как разоружение непризнанных формирований и передача контроля над границей украинским военным.
Замораживание конфликта, по данным издания, подразумевает полную блокаду территорий самопровозглашенных республик: украинские власти перестанут выплачивать населению пенсии, пособия, ограничат (или вовсе прекратят) поставку тепла, воды и электроэнергии, а также будут строго контролировать перемещение людей между территориями, которые контролируются и не контролируются Украиной.
Отмечается, что не исключена и «прямая физическая изоляция нескольких районов Донецкой и Луганской областей», то есть вдоль линии разграничения возможно построение стены, подобной той, что есть на границе Израиля и сектора Газы.
Издание также отмечает, что украинский президент Владимир Зеленский готов приступить к выполнению минских договоренностей после того, как пройдет встреча «нормандской четверки» — глав Украины, России, Германии и Франции. Зеленский, как передает издание, намерен после саммита поэтапно объединить самопровозглашенные ДНР и ЛНР, решая в рабочем порядке вопросы вывода войск, возобновления действия украинских законов и властных институтов, проведения местных выборов.
На этой неделе участники контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе подписали «формулу Штайнмайера», согласие на которую было одним из основных положений проведения встречи в «нормандском формате».
Документ, названный именем в прошлом главы МИД ФРГ, а ныне федерального президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера, гарантирует присвоение самопровозглашенным республикам особого статус, который подразумевает их автономность.
Сначала он вступит в свою силу на временной основе в день местных выборов. Но после того, как БДИПЧ ОБСЕ опубликует отчет, подтверждающий легитимность результатов голосования, особый статус этому региону Украины должен быть предоставлен на постоянной основе.
Теперь украинским властям и представителям ДНР и ЛНР предстоит договориться о проведении местных выборов. Владимир Зеленский заявил, что они пройдут только в том случае, если Украина получит полный контроль над границей с Россией. Но с этим не согласны главы республик.
«Когда он [Зеленский] говорит, что выборы в Донбассе пройдут только тогда, когда Украина получит контроль над границей, он не понимает, что не ему решать, когда у нас пройдут выборы, а нам. Никакого контроля над границей киевская власть не получит», — заявили ранее Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Вместе с тем главным условием проведения голосования является полное разведение войск от линии соприкосновения.
В России подписание «формулы Штайнмайера» оценили как положительный сдвиг в решении конфликта в юго-восточной части Украины. Однако сами украинцы выступили против этого шага. Так, по всей стране в течение нескольких дней продолжаются акции протеста.
Тысячи человек вышли на улицы украинских городов с требованием отказа от «формулы Штайнмайера». Митингующие называют ее первым шагом к капитуляции.
Так, во Львове протестующих поддержала даже местная власть. За заявление о недопустимости следования подписанному документу проголосовали все 66 присутствовавших на заседании депутата областного совета Львовской области. В бумаге говорилось о том, что «формула Штайнмайера» — это уловка, призванная «закрепить во власти представителей оккупационных администраций», передает «Коммерсант».
В украинской столице протестные акции привели к формированию нового движения, которое поставило перед собой цель не допустить мирный компромисс, который якобы мог бы угрожать государственной самостоятельности Украины. Участниками этого движения, в частности являются бывший представитель Украины в трехсторонней контактной группе в Минске Роман Бессмертный, экс-глава запрещенного в России «Правого сектора» (организация запрещена в России)Дмитрий Ярош и участник недавнего обмена с Россией удерживаемыми лицами Владимир Балух.
Активисты распространили обращение к украинцам, в котором призывают к проведению массовой акции протеста уже в ближайшее воскресенье.
«Настоящего, а не позорного мира невозможно добиться на основе ''формул'' и ''договоренностей'', которые противоречат Конституции, нормам международного права и национальным интересам Украины», — цитирует обращение издание.

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