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Запасной тактики нет: план "Б" Украины по Донбассу оказался пустышкой

10 декабря 2020, 23:55  •  36 • Политика
Виктор Медведчук. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
По мнению Виктора Медведчука, власти Незалежной не знают, как еще привлечь к себе внимание
Украинский план "Б" по урегулированию конфликта в Донбассе – это не более, чем пиар-ход. Такого мнения придерживается глава политсовета парламентской фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук.
Политик подчеркнул, что запасного плана нет и быть не может, поскольку он должен был бы быть утвержден, пишет РИА "Новости".
"Я не вижу, не считаю, что не может произойти того, что Украина, а точнее киевская власть, что-то для себя решит и будет это реализовывать. Потому что без согласия всех остальных Киев сделать этого не может", – объяснил Медведчук.
Ранее сообщалось, что СНБО утвердило 5 возможных сценариев развития событий на Донбассе.
Также политолог Гришин назвал ультиматум Зеленского Путину, срок исполнения которого истек 9 декабря, "хамской выходкой мальчишки". Эксперт также подчеркнул, что Украина продолжит выполнять Минские соглашения, поскольку другой альтернативы попросту нет.

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