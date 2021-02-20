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Запасливый Рогозин без слов удивил Путина
20 февраля 2021, 11:15 • 144 • Политика
Президент России Владимир Путин встретился с главой Роскосмоса Дмитрием Рогозиным в Кремле. Перед тем как начать свой отчёт, Рогозин без слов удивил главу государства своей подготовленностью. "Запаслись материалами", - оценил масштаб подготовки Путин.
Глава Роскосмоса, не проронив ещё ни слова, приятно удивил президента России Владимира Путина. Для отчёта перед главой государства о проделанной за минувший год работе Дмитрий Рогозин основательно подготовился, принеся с собой несколько папок, одна из которых была внушительного размера.
"Запаслись материалами", - оценил масштаб подготовки Путин.
Впрочем, и во время отчёта Рогозину было чем ещё приятно удивить главу государства. Так, по словам главы Роскосмоса, год был неплохо закончен.
"Второй год подряд безаварийно. Такого не было у нас с 1993 года", - обратил внимание Рогозин, назвав это "хорошим знаком".
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