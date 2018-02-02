Запасайтесь памперсами, храбрые американские лётчики

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Американцы назвали "опасным" сближение с ними нашего Су-27, который просто вежливо предупредил, куда им дальше лететь не рекомендуется

Точного количества взаимных перехватов самолётами России и НАТО широкая общественность не знает и вряд ли узнает в ближайшие 50 лет. Почему-то точные данные об этом не обнародуются "из соображений безопасности".

Тем не менее, самые "громкие" случаи такого рода быстро становятся достоянием прессы. Как правило, это происходит после того, как раздаётся визг американских военных, испуганных особенно лихим манёвром русских асов.

"Он пролетел в пяти футах!"

Перехват американского самолета-разведчика российским Су-27

На днях визг раздался из самого министерства обороны США. Здесь заявили, что российский истребитель Су-27 приблизился к американскому разведывательному самолёту ЕР-3Е "Aries II" на пять футов и пересёк его траекторию. Американец же попал в реактивную струю русского.

Весь мир обошла видеозапись, как в Сирии российский истребитель подлетает к открытому грузовому люку транспортного "Ил-76" и едва ли не кладёт нос на откинутую рампу. При этом зрители с восхищённым содроганием отметили что члены экипажа транспортника стояли на аппарели над бездною даже не пристёгнутыми страховочными тросами. Будто дело происходило на земле между двумя детскими трёхколёсными велосипедами.

Но! Пролететь в полутора метрах перед носом летящего самолёта – это сорвиголовство за гранью добра и зла, отметил в разговоре с «Царьградом» бывший лётчик ПВО, завершивший карьеру постом дежурного генерала Центрального командного пункта ПВО страны. Это при том, что собеседник Царьграда был как раз на своём дежурном посту, когда в 1987 году произошёл инцидент между норвежским разведывательным самолётом "Орион" и вылетевшим ему на перехват нашим Су-27.

Норвежец, как и положено мирному самолёту миролюбивого блока НАТО, сбрасывал на самой границе наших территориальных вод буи для слежения за выходом советских подлодок – дело происходило на Кольском полуострове. Наш самолёт пристроился снизу, чтобы мешать ему в проведении столь невинного досуга.

"Орион" решил сбросить скорость в надежде, что "Сушка" свалится, но не учёл до сих не превзойдённых никем лётных качеств этого самолёта и свалился сам, задев крайним винтом верхушку киля нашего истребителя. Тому хоть бы что, даже не заметил, лишь проследил, как заметавшийся норвежец отвалил и поплёлся на трёх моторах на свою базу, и затем рванул домой. Как со вкусом рассказывают сегодня, - смотреть передачу "Утренняя почта". А вот у "Ориона" оказались обломаны лопасти винта.

В общем, это всё равно было квалифицировано как международный инцидент, рассказал «Царьграду» компетентный участник тех событий, но в данном случае виноват был однозначно норвежец – именно он приблизился к нашему самолёту на опасное расстояние.

Вежливость – главный боевой приём русской армии, авиации и флота

В своей неизмеримой мудрости – или, быть может, бессовестности, рождённой из ложного ощущения своей всегдашней правоты, - американцы опубликовали даже видео пролёта русского Су-27 перед самым их носом. Нет, не было там, конечно, никаких 5 футов. Метров 30 там было, а то и 50, судя по размерам на мониторе "Сушки", которая сама в длину имеет под 22 метра.

Но у страха глаза велики. Интересно, памперсы входят в набор обмундирования американского лётчика?

Российский истребитель Су-27 приблизился к американскому разведывательному самолёту ЕР-3Е "Aries II" на пять футов и пересёк его траекторию. Фото: www.globallookpress.com

Обычно, когда в подобных случаях такие сближения американцы называют "небезопасными" и "непрофессиональными", это точно означает, что они испугались. Этакий у них эвфемизм принят, когда их лётчики возвращаются на базу с дрожащими руками. В русских ВКС ходит по этому поводу немало шуток…

И в этот раз, по словам одного из источников «Царьграда» в оборонной сфере, никто американцев пугать не собирался. Просто их самолёт радиоэлектронной разведки ЕР-3Е "Aries II" оказался слишком близко от российских границ. И что характерно, пытался продемонстрировать типовую американскую наглость, не реагируя на вполне ясные сигналы на профессиональном языке пилотов, подаваемые русским перехватчиком, что дальше тем же курсом лететь не стоит..

Когда-то, в 1988 году, возле того же Крыма, только на поверхности моря, два американских корабля тоже никак не понимали вежливых предупреждений, что они вторглись в территориальные воды Советского Союза. Мы, мол, американцы, мы установили у себя границу территориальных вод в 3 милях от берега (было у них такое), а потому не признаём и ваших претензий на 12 миль (на американские корабли было передано: "Ваш курс ведёт в советские воды, что недопустимо. Имею приказ вытеснять вас, вплоть до навала и тарана"; американцы отмахнулись: "Мы ничего не нарушаем, следуем прежним курсом, скорость та же").

Наглость была наказана: русские корабли гораздо меньших размеров (сторожевик против ракетного крейсера) навалились на американские, совершая манёвр вытеснения их за пределы наших границ.

Жалели, рассказывают иногда ветераны ВМФ в кулуарах встреч Движения поддержки флота (ДПФ), лишь о том, что якорная цепь на СКР "Беззаветный" порвалась, якорь своей лапой не полностью вскрыл борт американца, как консервную банку. Но и без того разломали ракетную установку "Гарпун" и на несколько месяцев отправили ракетный крейсер "Йорктаун" в доковый ремонт. Американцы пытались подёргаться, но после вторичного навала и подлёта русских вертолётов присмирели и отвалили в нейтральные воды.

Это ещё с ними вежливо обошлись. А то ведь уже были развёрнуты в их сторону и заряжены установки, стреляющие глубинными бомбами…

Вот и в нынешнем инциденте, указывают специалисты, не было ничего, кроме беспредельной вежливости с нашей стороны. Полёт перед оппонентом брюхом к нему означает примерно то же, о чём предупреждает собака, показывая клыки. Противнику намекают: ракеты видишь у меня на пилонах? Будешь умницей, они там так и останутся. Нет – тогда после манёвра разворота они полетят в тебя.

Ну, то есть: не лети дальше. Не надо…

Американцы дрожали и плакали, но упорно лезли на кактус…

Теперь в Вашингтоне военные делают хорошую мину после ставших плохими памперсов. Представитель Комитета начальников штабов вооружённых сил США генерал-лейтенант Кеннет Маккензи объявил, что американцы продолжат разведывательные полёты у границ России. "Мы летаем в международном воздушном пространстве, а Чёрное море — это международное воздушное пространство, - сделал он невинность на лице. - У нас есть право летать там, и эти полёты будут продолжены".

Читайте также 15:09 - 02 Февраля Тиллерсон обнаружил в Южной Америке империи России и Китая Госсекретарь США Рекс Тиллерсон отправился в шестидневное турне по Латинской Америке с целью восстановления пошатнувшихся позиций США в Западном полушарии, в чем глава Госдепа обвинил "имперские" и "хищнические силы" – Россию и Китай, а также Венесуэлу и Кубу

Хорошо ему из Вашингтона так вещать. А каково оно там, в небе на траверзе мыса Фиолент, когда перед тобою горят индикаторы захвата твоего самолёта в качестве цели для неотразимых ракет ЗРК С-400, а перед носом пролетает перехватчик, давая полюбоваться ракетами Р-73. Но ты всё равно не успеваешь этого сделать, потому что закрываешь глаза от того, что эти ракеты кажутся тебе - слишком близкого радиуса действия. Ну прямо пяти футов! Или уже – трёх?.. А тут ещё пресса вопросы задаёт: а Чёрное море – это где? И что американцы делают – там? А что, если русские всплывут прямо в Гудзоне? Или вспомнят, что Флоридский пролив – вообще-то тоже международные воды? И если встретят там американские самолёты, не пускающие их в территориальные воды США, то ответят в стиле представителя госдепа Хизер Науэрт: американские военные "пренебрегли международными нормами" и "грубо нарушили соглашения о предотвращении инцидентов на и над открытой водой от 1972 года" (точнее – "о предотвращении инцидентов в открытом море и в воздушном пространстве над ним").

А ведь как раз глава госдепартамента Рекс Тиллерсон как раз очень чувствительно заволновался давеча именно по этому поводу. Говоря о Латинской Америке и, прежде всего, о Кубе, он признался: "Присутствие России в регионе тревожит нас. Она продолжает поставлять оружие и военное оборудование недружественным режимам, которые не разделяют нашего уважения демократических ценностей".

Глава Госдепартамента Рекс Тиллерсон, говоря о Латинской Америке и, прежде всего, о Кубе: "Присутствие России в регионе тревожит нас". Фото: www.globallookpress.com

Ах, какая беда! А масса режимов рядом с Россией не разделяет её НЕуважения к фашизму и нацизму. А США, тем не менее, продолжают поставлять оружие и военное оборудование нацистским режимам Литвы, Латвии, Эстонии, Украины, Грузии, держат свои войска на территориях, занимаемых недружественными режимами Польши, Румынии, террористическо-мафиозным режимом Косово. Не говоря уже о базах наступательных ракет под боком у России, неубедительно прикрываемых криво налепленным ярлычком "ПРО".

Вот и наших лётчиков всё это очень сильно тревожит. Не меньше, чем Рекса Тиллерсона. И они очень нервничают, наши лётчики. Прямо спать не могут. И успокаиваются лишь после того, как пролетят в пяти футах от носа американского самолёта.

Хотя, надо думать, это уже устаревшие сведения. Теперь они не успокоятся, пока не пролетят в трёх, двух, полутора футах. Или вовсе – пока не срежут шпиль антенны РЛС на носу…

Так что запасайтесь памперсами, американские лётчики…

Покровский Александр