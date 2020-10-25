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Запасайтесь едой: Американцев готовят к "апокалипсису по-белорусски" после дедлайна Тихановской

25 октября 2020, 16:45  •  195 • Политика
Американцев готовят к "апокалипсису по-белорусски" после дедлайна Светланы Тихановской, установленного ею в рамках ультиматума Александру Лукашенко. Так, посольство США попросило своих граждан, находящихся в республике, запасаться едой, водой и медикаментами.
Американское посольство в Белоруссии дало рекомендации гражданам США, находящимся в республике, в связи со скорым приближением дедлайна ультиматума бывшего кандидата в президенты страны Светланы Тихановской.
13 октября она потребовала, чтобы действующий лидер Беларуси сложил с себя полномочия. В противном случае оппозиционерка пообещала новые масштабные протесты, забастовки, блокировки транспортных путей и обвал продаж. Тихановская дала Минску срок до 25-го числа включительно.
Он истекает уже завтра. В связи с этим американские дипломаты посоветовали своим гражданам не принимать участие в массовых выступлениях и запастись продуктами, питьевой водой и медикаментами хотя бы на три дня впрок.
Кроме того, в посольстве США американцев попросили просматривать белорусские новости и не забывать держать при себе паспорт с действующей местной визой.
Также им порекомендовали рассмотреть все способы покинуть республику в случае, если протесты и волнения там приобретут совсем колоссальные масштабы.

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