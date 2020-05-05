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Запасались? Разведка США объяснила, почему Китай "намеренно скрыл серьёзность" коронавируса
05 мая 2020, 08:10 • 52 • В мире
Разведка США представила доклад, в котором содержатся объяснения, почему Китай "намеренно скрыл серьёзность" коронавируса, а именно степень его заразности и количество заболевших. В основе этих обвинений предположение, что Пекин запасался средствами для борьбы с новым заболеванием.
США продолжают настаивать на своих обвинениях в адрес Китая. По их мнению, власти страны намеренно утаивали данные о вспышке нового коронавируса. Агентство Associated Press со ссылкой на данные разведки США сообщило, что в КНР запасались лекарствами и средствами индивидуальной защиты людей.
В докладе сказано, что Китай сообщил о коронавирусе, но "намеренно скрыл серьёзность" вспышки, не предоставил полных данных о количестве инфицированных, а также о степени контагиозности (заразности). Таким образом, считают должностные лица в США, Пекину удалось выиграть время, чтобы увеличить импорт и значительно сократить экспорт товаров медицинского назначения.
"Отрицал наличие экспортных ограничений, запутывая и задерживания предоставление своих торговых данных", - приводит агентство выдержку из доклада американской разведки.
Уточняется, что точность озвученной гипотезы - 95%.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что среди версий появления коронавируса - искусственное его создание в лаборатории китайского города Ухань провинции Хубэй. Спецслужбы начали расследование. Если обвинения Китая будут доказаны, то этой стране грозят последствия. В Пекине же продолжают уверять: с самого начала публиковались лишь объективные данные и никакого сокрытия информации не было.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила пандемию коронавирусной инфекции. По данным на утро 4 апреля, COVID-19 был обнаружен у 3,3 миллиона жителей планеты. Свыше 90 тысяч случаев - за последние сутки. Всего за время с момента появления нового заболевания умерло больше 238 тысяч человек.
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