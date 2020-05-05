Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Одесское подполье записало видео: «"Вольный город Одесса" объявляет на...
«Могли бы перекрыть движение, но мы так больше навредим»: как регионы встречают ...
Анна Герман, украинский политик - из Киева: Теперь я уже не надеюсь, что Зеленск...
Киев начинает «АТО» в Черкассах? В мятежный город направили нацгвардию
Главная / В мире

Запасались? Разведка США объяснила, почему Китай "намеренно скрыл серьёзность" коронавируса

05 мая 2020, 08:10  •  52 • В мире
Разведка США представила доклад, в котором содержатся объяснения, почему Китай "намеренно скрыл серьёзность" коронавируса, а именно степень его заразности и количество заболевших. В основе этих обвинений предположение, что Пекин запасался средствами для борьбы с новым заболеванием.
США продолжают настаивать на своих обвинениях в адрес Китая. По их мнению, власти страны намеренно утаивали данные о вспышке нового коронавируса. Агентство Associated Press со ссылкой на данные разведки США сообщило, что в КНР запасались лекарствами и средствами индивидуальной защиты людей.
В докладе сказано, что Китай сообщил о коронавирусе, но "намеренно скрыл серьёзность" вспышки, не предоставил полных данных о количестве инфицированных, а также о степени контагиозности (заразности). Таким образом, считают должностные лица в США, Пекину удалось выиграть время, чтобы увеличить импорт и значительно сократить экспорт товаров медицинского назначения.
"Отрицал наличие экспортных ограничений, запутывая и задерживания предоставление своих торговых данных", - приводит агентство выдержку из доклада американской разведки.
Уточняется, что точность озвученной гипотезы - 95%.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что среди версий появления коронавируса - искусственное его создание в лаборатории китайского города Ухань провинции Хубэй. Спецслужбы начали расследование. Если обвинения Китая будут доказаны, то этой стране грозят последствия. В Пекине же продолжают уверять: с самого начала публиковались лишь объективные данные и никакого сокрытия информации не было.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила пандемию коронавирусной инфекции. По данным на утро 4 апреля, COVID-19 был обнаружен у 3,3 миллиона жителей планеты. Свыше 90 тысяч случаев - за последние сутки. Всего за время с момента появления нового заболевания умерло больше 238 тысяч человек.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



52
Источник
Похожие новости
04 мая 2020, 19:10
Русские блокировали американский патруль в Сирии
05 мая 2020, 00:10
Журналист-международник заявил о новой болезни после эпидемии коронавируса
04 мая 2020, 17:10
Пошли по пути Польши: Босния и Герцеговина отказалась пропустить русских военных для борьбы с COVID
04 мая 2020, 23:10
"Пекин заставлял врачей молчать о вирусе": США выдвигают обвинения Китаю через... Австралию
04 мая 2020, 19:05
«Щит» от диверсантов: Венесуэла обвинила Колумбию и США в попытке боевиков вторгнуться на территорию республики
05 мая 2020, 02:05
Стадия переосмысления: как пандемия коронавируса может трансформировать Европейский союз
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
04 мая 2020, 08:10
Киев начинает «АТО» в Черкассах? В мятежный город направили нацгвардию
03 мая 2020, 10:02
Сокурсник Путина сообщил о секретной сделке президента России и Трампа
30 апреля 2020, 01:10
Украинская оппозиция объявила войну американским биолабораториям
03 мая 2020, 07:10
На Украине разгорается скандал с биологическими лабораториями Пентагона
02 мая 2020, 04:10
Дамоклов меч над властью. Назрела опасность пострашнее коронавируса
01 мая 2020, 09:10
Скоро в областях помашут "до свидания": Поклонская сделала грозное предупреждение
01 мая 2020, 07:10
Повторный референдум в Крыму будет стоить Украине независимости
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.