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Запасаемся попкорном: Грядёт схватка бандеровцев и польских лайт-фашистов
31 июля 2020, 00:05 • 92 • Украина
Новый президентский срок Анджея Дуды может ознаменоваться усилением напряженности в отношениях Польши и Украины из-за недовольства Варшавы политикой Киева по героизации ОУН-УПА.
Об этом в эфире телеканала «Первый Казацкий» заявил политолог Сергей Белашко.
«Очевидно, в Польше продолжиться тема исторического популизма и эксплуатация истории в политических целях. Показательно, день тишины перед голосованием – это как раз была очередная печальная годовщина Волынской резни – этнических чисток, которые полякам устроили украинские националисты.
Комментируя эти трагические события, Дуда впервые в официальном дискурсе на таком уровне употребил понятие «Восточная Малопольша», обозначая территории Волыни, которые на тот момент входили во Вторую Речь Посполитую», – подчеркнул Белашко.
«Более чем вероятно, что тема националистического дискурса будет инкорпорирована в польский консервативный мейнстрим, причём это будет консервативный национализм, не будут никаких радикальных образцов, известных по другим странам, с элементами нацизма и неоязычества и так далее.
В Польше будет лайт-версия фашизма – это будет апелляция к политическому наследию Йозефа Пилсудского, героизация армии Крайовой, виктимизация жертв Волынской резни и жертв Второй Мировой войны, как и Первой Мировой войны, всего этого кровавого цикла, который начался в 1914 году и закончился в 1945 году», – отметил украинский политолог.
Напомним, ранее львовский экономист Юрий Туранский указал, что переизбрание Дуды обеспечила поддержка партии «Конфедерация», которая выступает за расчленение Украины и присоединение к Польше территорий Галиции.
Также чрезвычайный и полномочный посол Республики Польша в Украине Бартош Цыхоцки возмутился тем, что в украинских кинотеатрах запрещают показывать польскую военную драму «Волынь» режиссера Войциха Смажовского, посвященную Волынской резне.
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