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Запам'ятай чужинець: Погром на рынке "Лесной" как проявление ксенофобских настроений в Украине
28 мая 2018, 19:09 • 186 • Карикатуры
Недавний погром ультраправыми активистами киоска на рынке "Лесной", поводом для которого стал конфликт пенсионера с местными торговцами неславянской внешности, проходил под ксенофобскими лозунгами. Полиция была бессильна
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