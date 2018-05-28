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Запам'ятай чужинець: Погром на рынке "Лесной" как проявление ксенофобских настроений в Украине

28 мая 2018, 19:09  •  186 • Карикатуры
Недавний погром ультраправыми активистами киоска на рынке "Лесной", поводом для которого стал конфликт пенсионера с местными торговцами неславянской внешности, проходил под ксенофобскими лозунгами. Полиция была бессильна

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