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Запал к «Третьей мировой» с воодушевлением поднесёт Украина: как готовится штурм границ России с блокировкой Калининграда

27 января 2021, 08:35  •  121 • Украина

Известный военкор ВГТРК Евгений Поддубный в своём Telegram-канале оценил ситуацию с подготовкой Соединёнными Штатами крупнейших со времён Холодной войны военных учений нацеленных на Россию.

«Этой весной США с их непоколебимой “решимостью поддержать европейских союзников” планируют провести самые масштабные военные учения со времен холодной войны — “Defender Europe — 2021”. Подготовка к ним идет полным ходом: в генштабах десятков стран от Балкан до Балтики отрабатывают сценарий полномасштабного столкновения с главным противников Альянса — Россией.


По сценарию учений военные НАТО будут штурмовать западную границу РФ с блокированием Калининградской области.

Гусеницы НАТОвских танков загрохочут в Польше. Здесь стоит напомнить, что минувшим летом Польша и США подписали соглашение о расширенном сотрудничестве в оборонной сфере, “позволяющее увеличить военное присутствие американских войск в Восточной Европе и расширить доступ Пентагона к польским военным объектам”.

Такому повороту событий очень обрадовалась Украина, которая все тем же летом подписала декларацию о создании так называемого Люблинского треугольника.

(В прошлом году Главы МИД Польши, Украины и Литвы подписали договор о сотрудничестве в оборонке, экономике и пр.)

По мнению Киева, это существенно укрепило позиции “незалежной” на геополитической арене.

Также во время проведения “Defender Europe — 2021” Брюссель и Вашингтон разыграют наступательные и оборонительные операции на берегах Черного и Средиземного морей. Здесь, как думается военным “режиссерам”, запал к условной “Третьей мировой” с воодушевлением поднесет все та же Украина.

Вообще, учения „Defender Europe — 2021“ можно считать практической работой после выхода многостраничного аналитического материала “Выдвижение: Всесторонняя оценка европейской военной мобильности”, опубликованного Атлантическим советом почти год назад.

Тогда в докладе была представлена оценка общей картины в сфере безопасности Европы и были даны рекомендации как усовершенствовать военную мобильность на континенте: модернизация дорог, аэродромов и других узлов коммуникации в странах Балтии, Польше, Венгрии, Румынии и государств Центральной Европы.

Доходило до смешного — прибалтам было рекомендовано “провести реконструкцию приграничных с РФ мостов с целью уменьшения их грузоподъемности и ширины, чтобы сделать невозможным проезд по ним российских танков”.

Конечно, большую часть указаний из Вашингтона руководство НАТО приняло к сведению и выполнило настолько, насколько это возможно в условиях пандемии и съеденных коронавирусным кризисом бюджетов.

Американцы, не меняя тактики, используют всю ту же страшилку о “российской угрозе” и вынуждают своих европейских друзей увеличивать военные бюджеты и все большее финансирование оборонных инфраструктурных проектов.

Именно таким образом — чужими руками — Штаты год из года наращивают свой военный потенциал в Европе.

В Москве это прекрасно знают и уже дали понять, что ответить на военные маневры НАТО у нас есть чем — Россия и Белоруссия готовят совместные стратегические учения „Запад-2021“.

Пока о об этих учениях известно не столь много, однако в пресс-службе Западного военного округа рассказали, что в ходе „Запада-2021“ особое внимание планируется уделить борьбе с крылатыми ракетами и БПЛА, огневому и радиоэлектронному воздействию на условного противника, применению вертикальных охватов силами тактических воздушных десантов, быстрому переходу от одного вида боевых действий к другому и созданию сложной динамической обстановки.

Точный состав и численность привлекаемых к российско-белорусским учениям сил и средств пока не обнародованы ни Москвой, ни Минском».

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