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Запахло зрадой? Президент Украины выступил против майдана в Белоруссии

26 августа 2020, 12:55  •  190 • Политика
Зеленский выступил против украинского сценария в Белоруссии. "Я бы не пожелал им тех же событий, что были у нас в 2014 году", - заявил украинский лидер. Его слова могут быть восприняты украинскими националистами как предательство, учитывая, что майдан имеет в стране почти культовый статус.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ему не хотелось бы, чтобы события в Белоруссии развивались, как на Украине в 2014 году. Соответствующие слова прозвучали в интервью украинского лидера европейскому телеканалу Euronews.
Комментируя события в Белоруссии, Зеленский заявил, что не хочет и не будет вмешиваться в дела другой страны. Президент Украины подчеркнул, что протесты в Минске - это внутренние дела Белоруссии. Вместе с тем Зеленский отметил, что не хотел бы, чтобы в Минске повторился украинский сценарий майдана 2014 года.
Я бы не пожелал им тех же событий, что были у нас в 2014 году. Я не хочу, чтобы белорусы умирали, чтобы их убивали или какого-то другого серьёзного кровопролития, вызванного правительством. Я не хочу этого, и поэтому я не желаю белорусскому народу такого же сценария, - сказал президент Украины.
Однако у украинских националистов довольно специфический взгляд на события в Киеве 2014 года. Поэтому слова Зеленского могут прозвучать для них как предательство. В этой связи не исключён вариант, что президент Украины окажется в той же ситуации, что и глава Белоруссии.
Напомним также, что Зеленский возлагает большие надежды на встречу лидеров "нормандской четвёрки", которая запланирована в скором времени в Берлине. Он считает, что по их итогам шансы на завершение конфликта в Донбассе будут наиболее высоки, пишет Nation News.

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