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Запах пороха и страх: В США снова гремят выстрелы, ранено минимум четверо полицейских
15 августа 2019, 02:54 • 92 • В мире
В США снова гремят выстрелы - на сей раз в Филадельфии. Сообщается, что поблизости от места ЧП витает страх, в воздухе - явный запах пороха, в перестрелке ранено минимум четверо полицейских.
О стрельбе в Филадельфии сообщает местный телеканал ABC6.
Сперва сообщалось, что в результате перестрелки ранено трое полицейских, потом их число выросло минимум до четырёх. В то же время новостной твиттер-аккаунт @LiveNAlert сообщает уже о пятерых раненых стражах порядка.
Как выяснили репортёры, выстрелы звучали на севере города, в жилых кварталах. К месту происшествия направлено много полицейских экипажей, территория оцеплена. Подробностей ЧП пока немного: известно, что задержан один человек, однако был ли он единственным стрелком, неясно.
Раненых полицейских доставили в больницу. Состояние одного из них оценивается как очень тяжёлое.
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