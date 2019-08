Запах пороха и страх: В США снова гремят выстрелы, ранено минимум четверо полицейских

О стрельбе в Филадельфии сообщает местный телеканал ABC6.

Сперва сообщалось, что в результате перестрелки ранено трое полицейских, потом их число выросло минимум до четырёх. В то же время новостной твиттер-аккаунт @LiveNAlert сообщает уже о пятерых раненых стражах порядка.

Как выяснили репортёры, выстрелы звучали на севере города, в жилых кварталах. К месту происшествия направлено много полицейских экипажей, территория оцеплена. Подробностей ЧП пока немного: известно, что задержан один человек, однако был ли он единственным стрелком, неясно.

Раненых полицейских доставили в больницу. Состояние одного из них оценивается как очень тяжёлое.

Big Police Response with an active shooter situation inside of Philadelphia, PA. Reports of 5 officers shot. One gunman is in custody, reports of multiple gunmen shooting at police, scary scene

