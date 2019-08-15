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Запах пороха и страх: В США снова гремят выстрелы, ранено минимум четверо полицейских

15 августа 2019, 02:54  •  92 • В мире
В США снова гремят выстрелы - на сей раз в Филадельфии. Сообщается, что поблизости от места ЧП витает страх, в воздухе - явный запах пороха, в перестрелке ранено минимум четверо полицейских.
О стрельбе в Филадельфии сообщает местный телеканал ABC6.
Сперва сообщалось, что в результате перестрелки ранено трое полицейских, потом их число выросло минимум до четырёх. В то же время новостной твиттер-аккаунт @LiveNAlert сообщает уже о пятерых раненых стражах порядка.
Как выяснили репортёры, выстрелы звучали на севере города, в жилых кварталах. К месту происшествия направлено много полицейских экипажей, территория оцеплена. Подробностей ЧП пока немного: известно, что задержан один человек, однако был ли он единственным стрелком, неясно.
Раненых полицейских доставили в больницу. Состояние одного из них оценивается как очень тяжёлое.
Big Police Response with an active shooter situation inside of Philadelphia, PA. Reports of 5 officers shot. One gunman is in custody, reports of multiple gunmen shooting at police, scary scene
pic.twitter.com/1ZH0bSgVCW
— NewsAlertsLive (@LiveNAlert) August 14, 2019

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