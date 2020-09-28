«Западу всегда была выгодна экспансия»: как расширение НАТО на восток повлияло на глобальную безопасность

28 сентября 1995 года в Брюсселе генеральный секретарь НАТО Вилли Клаас представил восточноевропейским государствам исследование, посвящённое расширению военного блока. Часть своего выступления политик посвятил России, у которой, по его словам, не должно было быть поводов для волнений. Тем не менее в результате двух волн интеграции в 1999 и 2004 годах в состав альянса вошли бывшие страны соцлагеря и Прибалтийские республики. Такое расширение противоречило данным Москве обещаниям не сдвигать границы НАТО на восток. После этих событий, как отмечают эксперты, российские власти утратили доверие к Западу и были вынуждены значительно усилить обороноспособность страны.

25 лет назад в Брюсселе генеральный секретарь НАТО Вилли Клаас представил делегатам стран Центральной и Восточной Европы исследование, посвящённое плану расширения альянса. Тогда он заявил, что этот процесс станет «частью масштабной архитектуры европейской безопасности» и будет носить исключительно мирный характер.

Исследование, о котором говорил Клаас, было предвестником экспансии НАТО в странах бывшего соцлагеря в нарушение заключённых ранее устных договорённостей с Москвой. В своём выступлении генсек альянса подчеркнул, что России не следует опасаться расширения военного блока.

«Этот документ демонстрирует перспективы для тех, кто хочет присоединиться, и успокаивает других. Данный процесс не направлен против какой-либо страны», — подчеркнул Клаас.

Также он отметил, что альянс стремится развивать «стабильные, прочные, активные и конструктивные отношения с Россией», рассматривая Москву «в качестве одного из краеугольных камней новой, всеохватывающей и всеобъемлющей структуры безопасности в Европе».

«Альянс вновь подтверждает, что Россия вносит важный вклад в обеспечение европейской стабильности и безопасности, соизмеримый с её весом и ответственностью как крупной европейской и мировой ядерной державы», — сказал Клаас.

«Россия не представляет угрозы»

Заявление Клааса, несмотря на ряд комплиментов в адрес РФ, напрямую противоречило данному Москве обещанию не наращивать численность членов альянса за счёт стран бывшего соцблока. Отказ от расширения НАТО на восток был зафиксирован в многочисленных меморандумах по итогам переговоров между советскими и западными государственными деятелями в контексте обсуждения вопроса объединения Германии в 1990 году.

В частности, советский лидер Михаил Горбачёв получил соответствующие обещания от главы Белого дома Джорджа Буша — старшего, французского президента Франсуа Миттерана, канцлера ФРГ Гельмута Коля, британского премьера Маргарет Тэтчер.

Президент США Джордж Буш — старший и президент СССР Михаил Горбачёв

© Сергей Гунеев / РИА Новости

Однако эта договорённость не была отражена в документах, которые подписывали представители Москвы и западных держав. Комментируя эту коллизию в 2017 году в интервью Оливеру Стоуну, президент РФ Владимир Путин назвал действия Горбачёва ошибочными. В то же время глава государства указал, что в мировой практике и подписанные соглашения не всегда выполняются.

«Это была прямая ошибка, но уже со стороны Горбачёва. В политике всё нужно фиксировать, хотя и фиксированные вещи часто нарушаются, а он просто поговорил и решил, что всё на этом закончено. Это не так», — констатировал Путин.

В аналитическом вестнике НАТО отмечается, что идею расширения за счёт восточноевропейских стран полностью разделял 42-й президент США Билл Клинтон. В январе 1994 года после саммита альянса в Брюсселе глава Белого дома заявил, что дилемма для НАТО состоит исключительно в том, какие государства и когда войдут в военный блок.

Одним из сторонников инициативы Клинтона был помощник госсекретаря Соединённых Штатов Ричард Холбрук. Он, в частности, выступал за необходимость незамедлительной интеграции в НАТО республик, находившихся в период холодной войны в сфере влияния СССР.

Однако в 1990-е годы у экспансионистского подхода Белого дома было и немало противников, в том числе среди должностных лиц в правительстве США. По их мнению, вступление в Североатлантический альянс стран бывшего социалистического блока было опасным и неправомерным шагом. Клинтону советовали отложить идею расширения НАТО в пользу развития программы «Партнёрство ради мира».

Так, в открытом письме президенту США в июне 1997 года ряд крупных американских политиков и видных представителей экспертного сообщества призвали главу государства отказаться от идеи расширения НАТО на восток, назвав её «политической ошибкой исторических масштабов».

Свои подписи под документом поставили бывший министр обороны США Роберт Макнамара, экс-директор ЦРУ Стэнсфилд Тёрнер, бывший заместитель генерального секретаря НАТО Филип Меррилл, главный переговорщик президента Рональда Рейгана по контролю над вооружениями Пол Нитце.

Американские военнослужащие на учениях Saber Strike в Польше

© Ints Kalnins/Reuters

В письме говорилось, что расширение НАТО ухудшит боеспособность союзников США, станет бременем для Вашингтона и подорвёт установившуюся после холодной войны стабильность в Европе. Эксперты спрогнозировали, что присоединение к альянсу восточноевропейских государств заставит Россию изменить в целом лояльный Западу дипломатический курс и политику в области обороны.

«Россия не представляет угрозы для своих западных соседей, и государства Центральной и Восточной Европы не находятся в опасности. Исходя из этих и приведённых выше соображений, мы считаем, что расширение НАТО не является ни необходимым, ни желательным, а также что это недостаточно продуманное решение может и должно быть отложено», — подчеркнули авторы документа.

Однако администрация 42-го президента Соединённых Штатов не стала прислушиваться к госдеятелям периода холодной войны и экспертам в сфере безопасности. Выступая в сенате в апреле 1997 года, глава Госдепа США Мадлен Олбрайт заявила, что Вашингтон не собирается учитывать опасения РФ, связанные с расширением НАТО.

«Но мы вовсе не намерены искать компромисса по этому вопросу — и вот почему. Всё, что мы уже делаем и будем делать, преследует всего одну цель — утвердить существующую натовскую политику в одностороннем порядке», — сказала Олбрайт.

С таким радикальным подходом согласны были не все. Среди европейских стран наибольшую обеспокоенность относительно интеграции в НАТО государств бывшего соцблока выражала Франция. В Париже считали расширение альянса неправомерным без заключения фундаментальных договорённостей с РФ. В итоге в конце мая 1997 года Москва и Брюссель подписали Основополагающий акт НАТО — Россия, в котором договорились не воспринимать друг друга как противников.

«Россия и НАТО будут стремиться к самому широкому сотрудничеству между государствами — участниками ОБСЕ в целях создания в Европе общего пространства безопасности и стабильности без разделительных линий или сфер влияния, ограничивающих суверенитет любого государства», — говорилось в этом документе.

Москва и Брюссель договорились сотрудничать по широкому спектру вопросов, включая контроль над вооружениями, проводить операции, реализовывать совместные проекты в области обороны, бороться с терроризмом и незаконным оборотом наркотиков, обмениваться информацией в области ПВО.

Однако Основополагающий акт не ограничивал инициативу по принятию в альянс новых членов из числа восточноевропейских государств. В результате двух волн расширения ряды НАТО пополнились экс-участниками Организации Варшавского договора (ОВД) и республиками бывшего СССР.

В марте 1999 года в состав блока вошли Венгрия, Польша и Чехия, в 2004 году — Болгария, Румыния, Словакия, Словения, Латвия, Литва и Эстония. В дальнейшем альянс расширялся за счёт республик бывшей Югославии. В 2009 году к НАТО присоединились Албания и Хорватия, в 2017 году — Черногория, в 2018 году — Северная Македония. В настоящее время в состав альянса входят 30 государств.

«Многих проблем можно было бы избежать»

С точки зрения политологов, именно активное и стремительное продвижение НАТО на восток впервые после холодной войны породило в Москве недоверие к Западу. Нежелание США и их союзников выполнять данные ранее обещания стали мощнейшим раздражителем в отношениях РФ с альянсом.

Военные США и ФРГ на учениях НАТО в Литве, 2018 год

© U.S. Army

В разговоре с RТ научный сотрудник дипломатической академии МИД РФ и директор программы ПИР-Центра Вадим Козюлин отметил, что противоречия, возникшие в результате интеграции восточноевропейских государств в НАТО, не могли быть урегулированы ни Основополагающим актом, ни иными соглашениями.

«Североатлантический альянс был и остаётся перманентной угрозой для России и Белоруссии, с которой РФ связывают союзнические обязательства. Если бы НАТО не расширялось, не приближалось к границам России и не провоцировало бы Москву на ответные действия, многих проблем в сфере безопасности можно было бы избежать», — сказал Козюлин.

В комментарии RT директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин напомнил, что в 1990-е годы Москва не занимала жёсткой позиции по поводу экспансии НАТО на восток, хотя и не одобряла её. Такую политическую линию эксперт объяснил военной и экономической слабостью РФ в период расширения альянса.

«Западу всегда была выгодна экспансия на восток, и он выбрал удачный момент для реализации своих планов. С сожалением необходимо признать, что расширение альянса удалось достаточно легко и безболезненно провернуть. С мнением Москвы почти не считались. Потом ситуация, конечно, поменялась, но это произошло не сразу из-за массы объективных трудностей», — пояснил Подберёзкин.

Эксперты полагают, что расширение НАТО отвечало прежде всего интересам Соединённых Штатов. В восприятии Вашингтона Восточная Европа — плацдарм для военно-политического давления на РФ. При этом новые члены альянса, по свидетельствам аналитиков, так и не получили ожидавшихся от Вашингтона бонусов в виде современной военной техники и продолжают эксплуатировать в основном устаревшие образцы.

Как говорит Вадим Козюлин, роль раздражителей Москвы, помимо восточноевропейских стран, выполняют сейчас Грузия и Украина. Тбилиси и Киев активно развивают отношения с НАТО, рассчитывая вступить в ряды блока. Однако Брюссель не торопится предоставлять этим государствам План действий по членству, представляющий собой дорожную карту интеграции в альянс, не желая обострять отношения с Москвой.

По информации Минобороны РФ, современное руководство НАТО делает основной акцент на усилении военных группировок вблизи границ России, на увеличении объёма военных учений и манёвров в воздушном пространстве Восточной Европы. Также в последние годы альянс наращивает разведывательную активность в отношении РФ.

Как отметили эксперты, в таких условиях Россия вынуждена постоянно повышать уровень обороноспособности, разрабатывать и поставлять в войска новые вооружения. В мартовском докладе Совету Федерации министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что с 2012 по 2019 год доля современной и модернизированной техники в войсках выросла с 16 до 68,2%, а боевой потенциал российских вооружённых сил увеличился более чем в два раза.

Вадим Козюлин считает, что появление некоторых видов оружия стало сюрпризом для стран — членов НАТО, в том числе США. Модернизация оборонной промышленности и армии РФ должна в конечном итоге подтолкнуть альянс к налаживанию отношений с Москвой, говорит эксперт.