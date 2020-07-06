|
Западу стоит это признать. NI оценил статью Путина о роли СССР во Второй мировой войне
06 июля 2020, 10:00 • 49 • Политика
Американское издание The National Interest оценило статью президента России Владимира Путина о роли СССР во Второй мировой войне и заявило, что Запад должен признать правоту российского лидера как минимум в трёх моментах.
Во-первых, пишет NI, ни в коем случае нельзя принижать жертвы советского народа в этой войне.
Во-вторых, Путин прав, когда говорит, что в оценке войны нужно опираться на документы и свидетельства современников, а не на политизированные домыслы. Гулд-Дэвис отметил, что Россия за последние годы открыла множество архивных документов.
В-третьих, нельзя критиковать Россию за то, что делал в своё время Советский Союз. The National Interest напомнил, что действия страны в прошлом не означают, что она виновата в настоящем. Издание привело в пример наиболее больную тему для Запада - рабство и расизм. Сегодня многие западные страны сталкиваются с последствиями этих мрачных страниц истории.
Напомним, что ранее Евросоюз принял резолюцию "О важности сохранения исторической памяти для будущего Европы", один из пунктов которой осуждает пакт Молотова - Риббентропа. Путин в ответ написал статью, в которой указал на действия западных стран, которые заигрывали с Гитлером, а также напомнил о жертвах советского народа, который освободил Европу от фашистской Германии.
49
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
01 июля 2020, 10:00
|
05 июля 2020, 09:00
|
01 июля 2020, 06:00
|
01 июля 2020, 17:55
|
03 июля 2020, 02:00
|
02 июля 2020, 15:00
|
05 июля 2020, 07:00