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Западу стоит это признать. NI оценил статью Путина о роли СССР во Второй мировой войне

06 июля 2020, 10:00  •  49 • Политика
Американское издание The National Interest оценило статью президента России Владимира Путина о роли СССР во Второй мировой войне и заявило, что Запад должен признать правоту российского лидера как минимум в трёх моментах.
Во-первых, пишет NI, ни в коем случае нельзя принижать жертвы советского народа в этой войне.
Никто не может оспорить тот факт, что наибольшую жертву в той войне принес именно Советский Союз - русские, украинцы, белорусы и другие народы. Речь идёт о простой арифметике. И Запад должен сказать об этом чётко и громко, - цитирует автора статьи Найджела Гулд-Дэвиса ИноСМИ.
Во-вторых, Путин прав, когда говорит, что в оценке войны нужно опираться на документы и свидетельства современников, а не на политизированные домыслы. Гулд-Дэвис отметил, что Россия за последние годы открыла множество архивных документов.
В-третьих, нельзя критиковать Россию за то, что делал в своё время Советский Союз. The National Interest напомнил, что действия страны в прошлом не означают, что она виновата в настоящем. Издание привело в пример наиболее больную тему для Запада - рабство и расизм. Сегодня многие западные страны сталкиваются с последствиями этих мрачных страниц истории.
Напомним, что ранее Евросоюз принял резолюцию "О важности сохранения исторической памяти для будущего Европы", один из пунктов которой осуждает пакт Молотова - Риббентропа. Путин в ответ написал статью, в которой указал на действия западных стран, которые заигрывали с Гитлером, а также напомнил о жертвах советского народа, который освободил Европу от фашистской Германии.

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