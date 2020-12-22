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Западу прилетела "ответочка" в виде комикса за демонизацию "российских добровольцев" в Сирии
22 декабря 2020, 13:40 • 100 • Политика
Журналистка с ником Syrian Girl рассказала об "ответочке" Западу. Она указала на намеренную демонизацию "российских добровольцев" в Сирии и оценила комикс "Рождение Вагнера".
На сайте "Авторский комикс" пользователь Manofwar поместил комикс, посвящённый ЧВК Вагнера. Анимированная версия появилась и в соцсетях.
Жители Сирии творение одобрили. На своей странице в Twitter Syrian Girl отмечает, что в западных СМИ специально "демонизируют российских добровольцев".
"Их считают героями", - написала она и напомнила, что именно эти люди помогли победить ИГИЛ* в Сирии и Ливии.
"Комикс мне понравился, потому что в нём показано, что Обама несёт ответственность за создание ИГ*", - написала журналистка.
В комментариях подписчики согласились, что на Западе средства массовой информации часто публикуют фейки о ЧВК Вагнера, чтобы дискредитировать Россию. "Вбросы" различного рода тоже не редкость.
Отметим, что в комиксе и его анимированной версии само имя собственное - Вагнер - упоминается лишь в названии. Само же повествование построено на иносказаниях, без привязки к конкретным лицам.
ЧВК Вагнера (частная военная компания Вагнера) - это вооружённое формирование, которое существует неофициально. Западные СМИ утверждают, что это российская частная военная компания. Сообщалось, что с 2014 года она якобы действовала на территории Украины, а чуть позже появилась в Сирии. Компания не указана ни в реестре юрлиц в России, ни в списках силовых ведомств.
На все обвинения по поводу российской принадлежности ЧВК Вагнера Москва напоминает, что наёмничество в России запрещено. Уголовный кодекс предполагает наказание за участие в военных действиях на территории других государств, за вербовку, финансирование, обучение наёмников.
* Организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена.
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