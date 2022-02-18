Западу не нужна сильная Украина

Развернув крупномасштабную информационную кампанию по эскалации конфликта на границе России/Беларуси с Украиной, западные СМИ спровоцировали обвал украинской экономики. Невзирая на множество заявлений европейских и американских политиков о всесторонней поддержке Украины в ее стремлении к НАТО и ЕС, оказывалось всестороннее давление на страну.Методично укорачивая поводок, представители «демократических» стран добились максимальной управляемости украинского правительства. Регулируя и влияя на все внутриполитические процессы Незалэжной, коллективный Запад добился фактической изоляции Киева. Последний пример – отказ авиакомпаний от полетов в воздушном пространстве страны.Как ни странно, нам с вами довелось стать свидетелями широкомасштабной информационной операции по воздействию не только на украинское правительство, но и на правительства всей Европы. Каждому руководителю государства приходилось внимательно следить и адекватно реагировать на волну инфоповодов о неминуемом российском вторжении.К слову, правительство Великобритании и британские СМИ чаще других были замечены в распространении ложной информации. Это напрямую связано с ковидным скандалом, в который угодил премьер-министр.На волне слухов о российском вторжении, Джонсон избежал каких либо последствий нарушения ограничений.Очень сложно точно определить источник информационного воздействия на Европу, однако очевидно, что отдельным странам такая политическая обстановка явно помогла достигнуть определенных успехов или как минимум отвести взгляд общества от имиджевых провалов.После последних событий, все более туманными кажутся перспективы Украины на вступление в ЕС и НАТО, ведь и без принятия в альянсы и коалиции, Запад имеет огромное влияние на внутреннюю и внешнюю политику страны. Зачем им еще один голос, который придется учитывать?