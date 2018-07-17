Западный раскол. Сепаратный мир или новый пакт Молотова – Риббентропа? • 148 • Аналитика







Одним из видимых подтверждений этому стало буквально исполненное отчаяния заявление главы дипломатического ведомства ЕС Федерики Могерини, в котором она перед перед началом переговоров в Хельсинки призвала американскую администрацию «помнить, кто их друзья».









«Мы считаем США друзьями, партнерами, близкими друзьями. Мы всегда будем это делать», — сказала Могерини и добавила, что смена администрации не меняет дружбы между странами и народами.



Впрочем, это заявление она не преминула подкрепить вполне отчетливой угрозы, в духе «милый мой, не зазнавайся», прямо сказав, что у Евросоюза «есть и много других друзей».



«Завтра мы подписываем торговое соглашение с Японией, Австралией, Новой Зеландией, сегодня и завтра я принимаю у себя министров иностранных дел всех стран Латинской Америки и Карибского бассейна, Африки», — заключила Могерини.



То есть глава дипломатии ЕС пыталась припугнуть Трампа, давая ему понять, что в случае его «предательства своих друзей» эти самые друзья начнут формировать мировое пространство и систему связей в нем без оглядки на США и без учета их интересов.



Примечательно, что сам Дональд Трамп практически синхронно с Могерини заявил, что не включает ЕС в число своих друзей. Более того, чтобы охарактеризовать их статус по отношению к США, американский лидер использовал слово «враги».



Давая интервью каналу CBS, хозяин Белого дома не только поставил ЕС в один ряд с Россией и КНР (как противников Америки).



«Ну, я думаю, что у нас много противников. Я думаю, что Евросоюз – это противник в силу того, что они делают с нами в торговле. Вы бы не подумали такого о ЕС, но они враги», — сказал Трамп.



Это заявление нельзя признать сенсационным. Трамп неоднократно обвинял страны Европы в недобросовестной конкуренции с США, а также в том, что они фактически обворовывают американцев, заставляя их тратиться на защиту этих стран, в то время как они сами эти страны богатеют от торговли с Россией.



Собственно, «русский вопрос» является как бы одной из главных причин разногласий США и ряда стран ЕС, которые являются сторонниками смягчения санкционного режима в отношении России. По логике вещей, они должны бы если не приветствовать переговоры Трампа и Путина, то хотя бы воспринимать их как нечто обнадеживающее, как шаг в правильном направлении.



Однако вместо этого европейские политики и СМИ говорят о «предательстве» Трампа, о «сепаратном мире» и даже о «новом пакте Молотова — Риббентропа».







Неужели в Брюсселе и вправду опасаются того, что Трамп и Путин договорятся в Хельсинки о «разделе Европы»? Конечно, нет: там прекрасно понимают, что от Европы Путину нужны только взаимовыгодные экономические связи и равноправные партнерские отношения, построенные на взаимном уважении. Знают также и то, что ни о каких реальных уступках со стороны Трампа речи идти не может. И жертвовать ему особенно нечем (все самому нужно) и пожертвования ему могут обойтись слишком дорого.







Опасаться того, что на переговорах американский лидер не будет учитывать интересы европейцев, тоже не стоит. Все последнее время американцы их и не учитывали, за исключением тех случаев, когда они совпадали с американскими. И Трамп в этом смысле не принес ничего нового. Враг тем опаснее, чем шире он улыбается



Так в чем же причины столь яростной ненависти к Трампу в Европе, иногда выплескивающейся даже из уст высших еврочиновников?



Напомним, что Дональд Трамп шел на президентские выборы под лозунгом национального эгоизма, и после победы настойчиво идет по этому курсу. Реализация которого фактически ставит крест не только на проекте глобальной империи, но и фактически означает конец эры Pax Americana.



Нельзя сказать, что Трамп этого не понимает. Но он убежден, что Америка уже надорвалась, она не в состоянии тащить дальше неподъемное «бремя белых», и продолжение старого имперского курса начинает грозить катастрофическими проблемами самой метрополии. И чтобы избежать фатальных последствий, он стремится не отказаться от имперского проекта полностью, а слегка видоизменить его. Постараться сделать более прибыльным.



В частности, сократить размеры бонусов для сателлитов, вассалов и федератов, а также заставить их увеличить пожертвования в «имперский бюджет».







Но надежды на такое реформирование империи иллюзорны. И перераспределение сложившихся в ней финансовых потоков грозит катастрофой уже не США, а тому глобальному проекту, который создавали предшественники Трампа.



К этому можно прибавить, что американский лидер уже продемонстрировал потрясающую склонность дистанцироваться от самых проблемных стран, которые начинают его «утомлять». Напомним, что украинская политика отдана сейчас на откуп «волонтеру» Волкеру, человеку с неопределенным статусом и непонятными полномочиями.



Трамп ломает не просто привычную схему, при которой вся ответственность лежала на США, что не исключало для европейцев возможности обстряпывать свои дела, заключать выгодные контракты и даже немножко фрондировать, он ломает жизнь европейским политическим элитам. В складывающейся обстановке им не удержать власть в своих руках. На смену им придут совершенно другие силы и люди.



Собственно, они чувствуют себя так же, как руководство стран соцлагеря или прибалтийские коммунисты на закате горбачевского правления.



Дискредитация наград: хитрый план или нечто меньшее?



В это смысле более чем показательно заявление главы Евросовета Дональда Туска, сказавшего в конце июня, что Брюсселю следует быть готовым к неблагоприятным сценариям в диалоге с Вашингтоном.



«Несмотря на наши настойчивые усилия сохранить единство Запада, трансатлантические отношения находятся под огромным давлением из-за политики президента Дональда Трампа», — написал Туск в письме, направленном участникам саммита Евросоюза, указав, что разногласия США и Европы выходят за рамки торговли.



Глава Евросовета добавил, что надеется на лучшее, но призвал подготовиться к «наихудшим сценариям».



Отметим, что это говорит поляк, представитель той страны, что взяла на себя функции «цепного пса» Вашингтона, облаивающего по свистку из-за океана своих соседей. Причем не только восточных, но и западных, входящих в ЕС, и в НАТО. В свете нынешних реалий судьба таких «своих среди чужих» в европейском сообществе выглядит особенно незавидно.



Поскольку есть все основания ожидать, что, помимо грандиозного американо-европейского раскола евроатлантического единства, здание ЕС покроют многочисленные трещины.



Что до саммита в столице Финляндии, то он, ко всему прочему, создал благоприятную возможность для критики Трампа его европейскими и американскими противниками, поскольку в подходящий момент можно использовать все пропагандистские клише и наработки, созданные в ходе антироссийской информационной войны. Вне зависимости от результатов саммита глав США и России, как быстрых, так и перспективных, уже сейчас можно говорить о том, что встреча стала не только еще одним отчетливым свидетельством глубоких внутренних разногласий между Соединёнными Штатами и их европейскими союзниками, но и фактором, сделавшим этот раскол еще большим.Одним из видимых подтверждений этому стало буквально исполненное отчаяния заявление главы дипломатического ведомства ЕС Федерики Могерини, в котором она перед перед началом переговоров в Хельсинки призвала американскую администрацию «помнить, кто их друзья».«Мы считаем США друзьями, партнерами, близкими друзьями. Мы всегда будем это делать», — сказала Могерини и добавила, что смена администрации не меняет дружбы между странами и народами.Впрочем, это заявление она не преминула подкрепить вполне отчетливой угрозы, в духе «милый мой, не зазнавайся», прямо сказав, что у Евросоюза «есть и много других друзей».«Завтра мы подписываем торговое соглашение с Японией, Австралией, Новой Зеландией, сегодня и завтра я принимаю у себя министров иностранных дел всех стран Латинской Америки и Карибского бассейна, Африки», — заключила Могерини.То есть глава дипломатии ЕС пыталась припугнуть Трампа, давая ему понять, что в случае его «предательства своих друзей» эти самые друзья начнут формировать мировое пространство и систему связей в нем без оглядки на США и без учета их интересов.Примечательно, что сам Дональд Трамп практически синхронно с Могерини заявил, что не включает ЕС в число своих друзей. Более того, чтобы охарактеризовать их статус по отношению к США, американский лидер использовал слово «враги».Давая интервью каналу CBS, хозяин Белого дома не только поставил ЕС в один ряд с Россией и КНР (как противников Америки).«Ну, я думаю, что у нас много противников. Я думаю, что Евросоюз – это противник в силу того, что они делают с нами в торговле. Вы бы не подумали такого о ЕС, но они враги», — сказал Трамп.Это заявление нельзя признать сенсационным. Трамп неоднократно обвинял страны Европы в недобросовестной конкуренции с США, а также в том, что они фактически обворовывают американцев, заставляя их тратиться на защиту этих стран, в то время как они сами эти страны богатеют от торговли с Россией.Собственно, «русский вопрос» является как бы одной из главных причин разногласий США и ряда стран ЕС, которые являются сторонниками смягчения санкционного режима в отношении России. По логике вещей, они должны бы если не приветствовать переговоры Трампа и Путина, то хотя бы воспринимать их как нечто обнадеживающее, как шаг в правильном направлении.Однако вместо этого европейские политики и СМИ говорят о «предательстве» Трампа, о «сепаратном мире» и даже о «новом пакте Молотова — Риббентропа».Неужели в Брюсселе и вправду опасаются того, что Трамп и Путин договорятся в Хельсинки о «разделе Европы»? Конечно, нет: там прекрасно понимают, что от Европы Путину нужны только взаимовыгодные экономические связи и равноправные партнерские отношения, построенные на взаимном уважении. Знают также и то, что ни о каких реальных уступках со стороны Трампа речи идти не может. И жертвовать ему особенно нечем (все самому нужно) и пожертвования ему могут обойтись слишком дорого.Опасаться того, что на переговорах американский лидер не будет учитывать интересы европейцев, тоже не стоит. Все последнее время американцы их и не учитывали, за исключением тех случаев, когда они совпадали с американскими. И Трамп в этом смысле не принес ничего нового.Так в чем же причины столь яростной ненависти к Трампу в Европе, иногда выплескивающейся даже из уст высших еврочиновников?Напомним, что Дональд Трамп шел на президентские выборы под лозунгом национального эгоизма, и после победы настойчиво идет по этому курсу. Реализация которого фактически ставит крест не только на проекте глобальной империи, но и фактически означает конец эры Pax Americana.Нельзя сказать, что Трамп этого не понимает. Но он убежден, что Америка уже надорвалась, она не в состоянии тащить дальше неподъемное «бремя белых», и продолжение старого имперского курса начинает грозить катастрофическими проблемами самой метрополии. И чтобы избежать фатальных последствий, он стремится не отказаться от имперского проекта полностью, а слегка видоизменить его. Постараться сделать более прибыльным.В частности, сократить размеры бонусов для сателлитов, вассалов и федератов, а также заставить их увеличить пожертвования в «имперский бюджет».Но надежды на такое реформирование империи иллюзорны. И перераспределение сложившихся в ней финансовых потоков грозит катастрофой уже не США, а тому глобальному проекту, который создавали предшественники Трампа.К этому можно прибавить, что американский лидер уже продемонстрировал потрясающую склонность дистанцироваться от самых проблемных стран, которые начинают его «утомлять». Напомним, что украинская политика отдана сейчас на откуп «волонтеру» Волкеру, человеку с неопределенным статусом и непонятными полномочиями.Трамп ломает не просто привычную схему, при которой вся ответственность лежала на США, что не исключало для европейцев возможности обстряпывать свои дела, заключать выгодные контракты и даже немножко фрондировать, он ломает жизнь европейским политическим элитам. В складывающейся обстановке им не удержать власть в своих руках. На смену им придут совершенно другие силы и люди.Собственно, они чувствуют себя так же, как руководство стран соцлагеря или прибалтийские коммунисты на закате горбачевского правления.В это смысле более чем показательно заявление главы Евросовета Дональда Туска, сказавшего в конце июня, что Брюсселю следует быть готовым к неблагоприятным сценариям в диалоге с Вашингтоном.«Несмотря на наши настойчивые усилия сохранить единство Запада, трансатлантические отношения находятся под огромным давлением из-за политики президента Дональда Трампа», — написал Туск в письме, направленном участникам саммита Евросоюза, указав, что разногласия США и Европы выходят за рамки торговли.Глава Евросовета добавил, что надеется на лучшее, но призвал подготовиться к «наихудшим сценариям».Отметим, что это говорит поляк, представитель той страны, что взяла на себя функции «цепного пса» Вашингтона, облаивающего по свистку из-за океана своих соседей. Причем не только восточных, но и западных, входящих в ЕС, и в НАТО. В свете нынешних реалий судьба таких «своих среди чужих» в европейском сообществе выглядит особенно незавидно.Поскольку есть все основания ожидать, что, помимо грандиозного американо-европейского раскола евроатлантического единства, здание ЕС покроют многочисленные трещины.Что до саммита в столице Финляндии, то он, ко всему прочему, создал благоприятную возможность для критики Трампа его европейскими и американскими противниками, поскольку в подходящий момент можно использовать все пропагандистские клише и наработки, созданные в ходе антироссийской информационной войны. Автор: Борис Джерелиевский Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники Загрузка... 148 Источник Похожие новости Иллюзия немирного атома. Безопасно ли ядерное оружие США? Неофициальная компенсация: истинная причина встречи Трампа и Путина Новые успехи сирийских правительственных войск на юге страны

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