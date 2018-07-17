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Западный раскол. Сепаратный мир или новый пакт Молотова – Риббентропа?
17 июля 2018, 08:54 • 148 • Аналитика
Вне зависимости от результатов саммита глав США и России, как быстрых, так и перспективных, уже сейчас можно говорить о том, что встреча стала не только еще одним отчетливым свидетельством глубоких внутренних разногласий между Соединёнными Штатами и их европейскими союзниками, но и фактором, сделавшим этот раскол еще большим.
Одним из видимых подтверждений этому стало буквально исполненное отчаяния заявление главы дипломатического ведомства ЕС Федерики Могерини, в котором она перед перед началом переговоров в Хельсинки призвала американскую администрацию «помнить, кто их друзья».
«Мы считаем США друзьями, партнерами, близкими друзьями. Мы всегда будем это делать», — сказала Могерини и добавила, что смена администрации не меняет дружбы между странами и народами.
Впрочем, это заявление она не преминула подкрепить вполне отчетливой угрозы, в духе «милый мой, не зазнавайся», прямо сказав, что у Евросоюза «есть и много других друзей».
«Завтра мы подписываем торговое соглашение с Японией, Австралией, Новой Зеландией, сегодня и завтра я принимаю у себя министров иностранных дел всех стран Латинской Америки и Карибского бассейна, Африки», — заключила Могерини.
То есть глава дипломатии ЕС пыталась припугнуть Трампа, давая ему понять, что в случае его «предательства своих друзей» эти самые друзья начнут формировать мировое пространство и систему связей в нем без оглядки на США и без учета их интересов.
Примечательно, что сам Дональд Трамп практически синхронно с Могерини заявил, что не включает ЕС в число своих друзей. Более того, чтобы охарактеризовать их статус по отношению к США, американский лидер использовал слово «враги».
Давая интервью каналу CBS, хозяин Белого дома не только поставил ЕС в один ряд с Россией и КНР (как противников Америки).
«Ну, я думаю, что у нас много противников. Я думаю, что Евросоюз – это противник в силу того, что они делают с нами в торговле. Вы бы не подумали такого о ЕС, но они враги», — сказал Трамп.
Это заявление нельзя признать сенсационным. Трамп неоднократно обвинял страны Европы в недобросовестной конкуренции с США, а также в том, что они фактически обворовывают американцев, заставляя их тратиться на защиту этих стран, в то время как они сами эти страны богатеют от торговли с Россией.
Собственно, «русский вопрос» является как бы одной из главных причин разногласий США и ряда стран ЕС, которые являются сторонниками смягчения санкционного режима в отношении России. По логике вещей, они должны бы если не приветствовать переговоры Трампа и Путина, то хотя бы воспринимать их как нечто обнадеживающее, как шаг в правильном направлении.
Однако вместо этого европейские политики и СМИ говорят о «предательстве» Трампа, о «сепаратном мире» и даже о «новом пакте Молотова — Риббентропа».
Неужели в Брюсселе и вправду опасаются того, что Трамп и Путин договорятся в Хельсинки о «разделе Европы»? Конечно, нет: там прекрасно понимают, что от Европы Путину нужны только взаимовыгодные экономические связи и равноправные партнерские отношения, построенные на взаимном уважении. Знают также и то, что ни о каких реальных уступках со стороны Трампа речи идти не может. И жертвовать ему особенно нечем (все самому нужно) и пожертвования ему могут обойтись слишком дорого.
Опасаться того, что на переговорах американский лидер не будет учитывать интересы европейцев, тоже не стоит. Все последнее время американцы их и не учитывали, за исключением тех случаев, когда они совпадали с американскими. И Трамп в этом смысле не принес ничего нового.
Так в чем же причины столь яростной ненависти к Трампу в Европе, иногда выплескивающейся даже из уст высших еврочиновников?
Напомним, что Дональд Трамп шел на президентские выборы под лозунгом национального эгоизма, и после победы настойчиво идет по этому курсу. Реализация которого фактически ставит крест не только на проекте глобальной империи, но и фактически означает конец эры Pax Americana.
Нельзя сказать, что Трамп этого не понимает. Но он убежден, что Америка уже надорвалась, она не в состоянии тащить дальше неподъемное «бремя белых», и продолжение старого имперского курса начинает грозить катастрофическими проблемами самой метрополии. И чтобы избежать фатальных последствий, он стремится не отказаться от имперского проекта полностью, а слегка видоизменить его. Постараться сделать более прибыльным.
В частности, сократить размеры бонусов для сателлитов, вассалов и федератов, а также заставить их увеличить пожертвования в «имперский бюджет».
Но надежды на такое реформирование империи иллюзорны. И перераспределение сложившихся в ней финансовых потоков грозит катастрофой уже не США, а тому глобальному проекту, который создавали предшественники Трампа.
К этому можно прибавить, что американский лидер уже продемонстрировал потрясающую склонность дистанцироваться от самых проблемных стран, которые начинают его «утомлять». Напомним, что украинская политика отдана сейчас на откуп «волонтеру» Волкеру, человеку с неопределенным статусом и непонятными полномочиями.
Трамп ломает не просто привычную схему, при которой вся ответственность лежала на США, что не исключало для европейцев возможности обстряпывать свои дела, заключать выгодные контракты и даже немножко фрондировать, он ломает жизнь европейским политическим элитам. В складывающейся обстановке им не удержать власть в своих руках. На смену им придут совершенно другие силы и люди.
Собственно, они чувствуют себя так же, как руководство стран соцлагеря или прибалтийские коммунисты на закате горбачевского правления.
В это смысле более чем показательно заявление главы Евросовета Дональда Туска, сказавшего в конце июня, что Брюсселю следует быть готовым к неблагоприятным сценариям в диалоге с Вашингтоном.
«Несмотря на наши настойчивые усилия сохранить единство Запада, трансатлантические отношения находятся под огромным давлением из-за политики президента Дональда Трампа», — написал Туск в письме, направленном участникам саммита Евросоюза, указав, что разногласия США и Европы выходят за рамки торговли.
Глава Евросовета добавил, что надеется на лучшее, но призвал подготовиться к «наихудшим сценариям».
Отметим, что это говорит поляк, представитель той страны, что взяла на себя функции «цепного пса» Вашингтона, облаивающего по свистку из-за океана своих соседей. Причем не только восточных, но и западных, входящих в ЕС, и в НАТО. В свете нынешних реалий судьба таких «своих среди чужих» в европейском сообществе выглядит особенно незавидно.
Поскольку есть все основания ожидать, что, помимо грандиозного американо-европейского раскола евроатлантического единства, здание ЕС покроют многочисленные трещины.
Что до саммита в столице Финляндии, то он, ко всему прочему, создал благоприятную возможность для критики Трампа его европейскими и американскими противниками, поскольку в подходящий момент можно использовать все пропагандистские клише и наработки, созданные в ходе антироссийской информационной войны.
Автор: Борис Джерелиевский
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