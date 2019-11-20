Западный берег и Крым. Израилю можно, России – нет

Автор:

Латышев Сергей

Бывший танкист и директор ЦРУ Майк Помпео, являющийся сегодня главным американским «дипломатом» и правой рукой президента Дональда Трампа, в своих высказываниях последних дней умело совместил эти известные латинскую и русскую поговорки: «Что дозволено Юпитеру, не дозволено быку» и «Закон – что дышло: куда повернёшь – туда и вышло». Вот оно, последнее слово американской внешней политики: создание еврейских поселений на Западном берегу реки Иордан на отобранных у арабов землях и оккупация Израилем сирийских Голанских высот не являются нарушением международного права.

Зато воссоединение Крыма по итогам референдума с Россией, в составе которой он находился до этого несколько столетий, – это «аннексия», международному праву противоречащая. Конечно, американское лицемерие и пристрастность широко известны и, можно сказать, присущи США изначально. Так, коренное население страны, индейцы, истреблялось под предлогом того, что оно препятствовало «свободе торговли», а пол-Мексики США решительно аннексировали с помощью «народных республик». Но чтобы так кучно и откровенно – в этом Помпео действительно отличился.

Весь мир в шоке

Заявление правой руки Трампа, что США больше не считают строительство еврейских поселений на Западном берегу Иордана нарушением международного права, смутило даже видавший виды «Голос Америки». Поскольку оно поставило точку в политике, которой Вашингтон придерживался свыше 40 лет, и «ещё больше подрывает усилия палестинцев по созданию собственного государства». Если выразиться честнее – просто делает это невозможным.

Госсекретарь Майк Помпео дезавуировал политику США в отношении палестинцев последних 40 лет. Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress

Действительно, госсекретарь ничтоже сумняшеся отказался от заключения Госдепа от 1978 года, согласно которому эта практика «не соответствует международному праву». Оказывается, Вашингтон был все эти годы «непоследователен». Такая позиция, по словам Помпео, «не помогла делу мира», и вообще «юридического урегулирования конфликта никогда не будет, и споры о том, кто прав и кто не прав с точки зрения международного права, не принесут мир».

«Другой путь не сработал, и этому есть доказательства», – сказал Помпео. И тут он невольно проговорился: международное право имеет, оказывается, прикладной характер, это то, что «работает», когда надо и для кого надо. Если потребуется, хоть бы и с «дымовой завесой» в виде «истории».

Эта политика отражает историческую правду, что еврейский народ не является иностранным колонизатором Иудеи и Самарии,

– говорится в заявлении Госдепа, использовавшего эти ветхозаветные названия для обозначения Западного берега реки Иордан.

Внешнеполитический рецепт от Помпео: чем хуже, тем лучше

В ответ на вопросы, означает ли это, что США отказываются от двухгосударственного урегулирования палестино-израильского конфликта, и как они теперь думают усадить палестинцев за стол переговоров, Помпео утверждал, что данное решение, напротив, обеспечит «большее пространство для Израиля и Палестины, чтобы они вместе пришли к политическому решению этой насущной проблемы».

«Мы увеличили шансы на успех», – цинично заявил госсекретарь США. Он, дескать, «верит», что теперь «мы сможем продвинуться в этом застарелом вопросе».

Еврейские поселения на палестинском Западном берегу Иордана весь мир считает незаконными, кроме США и Израиля. Фото: Aleksandar Todorovic / Shutterstock.com

Понятно, что палестинцы и другие арабы так не думают. И они заявляют, что с американцами в данных условиях вообще не о чем разговаривать, так как никакие они не посредники и сами исключили себя своей откровенно произраильской политикой из усилий по ближневосточному урегулированию.

«Историческая правда» от Помпео не впечатлила даже американских трансатлантических союзников. Евросоюз в своём заявлении назвал еврейские поселения на Западном берегу реки Иордан незаконными, указав, что они подрывают перспективы установления мира с арабами. Брюссель призвал Израиль «прекратить строительство поселений в соответствии с его обязательствами в качестве страны-оккупанта».

Россия, несмотря на особые отношения с наполовину русскоговорящим Израилем, расценила заявление Помпео как попытку сломать международно-правовую базу ближневосточного урегулирования, что лишь обострит палестино-израильские отношения.

В декабре 2016 года Совбез ООН принял резолюцию 2334 с требованием прекратить поселенческую деятельность на оккупированных палестинских территориях. Израиль в ответ заявил, что не будет её выполнять.

Примерно такая же американская «логика», подразумевающая, что международное право для Вашингтона мертво, когда есть желание понравиться непримиримо настроенным к арабам израильтянам и сионистскому лобби в США, стояла и за признанием Америкой Иерусалима столицей одного лишь Израиля, переносом туда американского посольства, закрытием палестинского диппредставительства в Вашингтоне. Она же подвигла президента Трампа в апреле 2019 года подписать декларацию о признании суверенитета Израиля над сирийскими Голанскими высотами, которые тот оккупирует с 1967 года.

А как же Крым?

Когда Помпео спросили на днях в ходе публичного выступления в Хьюстоне (штат Техас), как поддержка властями США присоединения Голанских высот к Израилю соотносится с осуждением вхождения Крыма в состав России, госсекретарь усмотрел разницу в неких «фактических обстоятельствах».

«Мы просто признали реальность на земле и историю, которая существовала в этом конкретном месте», – высказался Помпео о Голанских высотах. Применять те же самые критерии в отношении Крыма он, конечно, не стал.

Президент США Дональд Трамп «подарил» Израилю сирийские Голанские высоты. Фото: Alex Edelman / Globallookpress

Тут позиция Вашингтона, разумеется, не изменилась: полуостров «аннексирован» Москвой и должен быть «возвращён» Украине, и пока этого не произойдёт (то есть всегда), Россию будут изводить санкциями. Ведь американские военные моряки лишились такой прекрасной базы в Крыму, откуда держали бы на мушке половину России.

К чему пришли?

Всё вышеперечисленное разъясняет, что есть для США международное право: вседозволенность для себя и ближайших союзников, подстилка, о которую вытирают ноги, то самое дышло, которое можно вертеть, куда хочешь, по собственному желанию и хотению. И одновременно – смирительная рубашка для других, повод объявлять войны и вводить санкции. Источник любого права и международного, в частности – это, безусловно, интересы Вашингтона и его ближайших приспешников. Им можно всё. А остальным – только то, что американцы требуют сделать или что их не интересует. Те страны, которые не согласны с таким подходом, автоматически наказываются – с помощью торговых войн (Китай, ЕС…), госпереворотов (Боливия и др.), санкций (Венесуэла, Россия…) или вторжения (Ирак и проч.). Это как в анекдоте: «Американские геологи нашли над залежами своей нефти какую-то арабскую страну».

Как США собираются жить с такой ментальностью и «правосознанием» в XXI веке – непонятно, ведь они бросают вызов и противопоставляют себе весь остальной мир, победить который не смогут. И чем более настырно американцы будут этим заниматься, чем больше крови прольют и нанесут обид, тем хуже будет потом им самим.