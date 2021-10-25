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Западный аналитик назвал Закарпатье "большой проблемой" для Зеленского

25 октября 2021, 11:15  •  135 • Политика
Владимир Зеленский. Фото: Hennadii Minchenko/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Страна столкнулась с угрозой сепаратизма на границе с Венгрией, считает эксперт
Президент Украины Владимир Зеленский имеет массу внутригосударственных проблем, включая Закарпатье. Киев находится перед угрозой сепаратизма, так как Венгрия до сих пор пытается реализовать стратегию по реинтеграции своих исторических территорий, пишет замглавы Евразийского центра при Атлантическом совете Мелинда Харинг.
Венгрия остается членом Европейского союза и НАТО, а потому, считает аналитик, непременно попытается воспрепятствовать евроатлантическим устремлениям Украины. Цель Будапешта заключается в объединении народа, и венгерское руководство готово выделять на это средства.
Как пишет National Interest, на Украине проживают порядка 150 тысяч венгров. В Незалежной они получают образование на родном языке в рамках венгерских стандартов. Хотя на межличностном уровне у местных жителей с представителями титульной нации хорошие отношения, между властями обеих стран сохраняется напряженность из-за языковой проблемы. 
По мнению Харинг, Россия также преследует цель по дестабилизации и разжиганию сепаратизма на западе Украины. В пользу этого, на взгляд автора, говорит недавнее высказывание президента РФ, назвавшего регион "Подкарпатской Русью", а также "аннексия" Крыма.
"Для 40-миллионной Украины это большая проблема", – считает Харинг. 
Как считает аналитик, президенту Зеленскому необходимо лучше проводить интеграцию Закарпатья. Область является объектом в одной из стратегий Венгрии по реинтеграции земель, которая, считает автор, вызвал бы на России крайнее удовлетворение.

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