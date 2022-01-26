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Западные журналисты вспомнили пророчество Путина 15-летней давности о кризисе отношений с НАТО
26 января 2022, 05:45 • 142 • Политика
Издание The Natonal Interest привело выступление Владимира Путина на Мюнхенской конференции в 2007 году, когда он призывал НАТО сменить курс. "Теперь Россию загоняют в угол", - пишет журналист Тед Карпентер.
Американские СМИ вспомнили слова Путина о расширении НАТО на восток и признали, что теперь западным политикам точно нужно прислушаться. Лидер России произнёс пророческую речь о кризисе отношений ещё 15 лет назад, и теперь его предупреждение сбылось. Об этом пишет репортер издания The Natonal Interest Тед Карпентер.
Журналист напомнил о выступлении Владимира Путина в 2007 году на Мюнхенской конференции. Тогда президент России призывал НАТО изменить курс и предупреждал, что Москве нужны гарантии безопасности. В противном случае в будущем произойдёт обострение конфликта.
Карпентер пишет, что "тогда западные политики сочли тон Путина воинственным, но теперь они сами накалили обстановку”. Журналист вспомнил вмешательство США в госпереворот в Украине. Он указал на "свержение лояльного России президента (Виктора Януковича. - Ред.)", которое вызвало всплеск напряжённости.
Карпентер призвал западные власти на этот раз дать гарантии безопасности России, чтобы избежать дальнейшего обострения.
"США и союзники загоняют Россию в угол. Это неразумно, если нужно избежать войны с хорошо вооружённой державой", - написал Тед Карпентер.
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