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Издание Bellingcat намеренно втягивает Федеральное агентство новостей в свое фейковое расследование



Очевидно, что это очередной заказ, ведь в преддверии президентских выборов в США начинает активизироваться не только политическая элита, но и западные выгодоприобретатели. Благодаря информационным аферам создается почва для будущих обвинений во вмешательство в выборы.

Британский ресурс Bellingcat давно известен распространением вбросов. Недавно журналисты агентства USA Really и сотрудники международного отдела ФАН оповестили о попытке втянуть их в информационную аферу. Через соцсети на связь с журналистами вышел представитель Bellingcat, представившись Питером ван Хьюсом. Главной его задачей была подготовка масштабной фальсификации.

Во время беседы Питер ван Хьюс пытался узнать, каким образом Федеральное агентство новостей освещает политику США и влияет ли на это руководство издания. Кроме того, британца интересовало, публикуют ли российские медиаресурсы материалы, оказывающие воздействие на американское общество в преддверии президентских выборов.

Не получив положительного ответа на провокационные вопросы, журналист Bellingcat начал в открытую предлагать журналистам ФАН деньги за публикацию лжи о якобы российском вмешательстве во внутреннюю политику Соединенных Штатов.





В частности, во время переписки в соцсети Twitter ван Хьюс предлагал сотруднику ФАН 500 евро за фейк.





После проверки аккаунта журналиста выяснилось, что его владелец и правда работает на Bellingcat.





После неудачной попытки вербовки Питер ван Хьюс обратился к экс-сотруднику ФАН USA Really через мессенджер WhatsApp, где за 500 евро предложил зачитать заранее заготовленный текст в аудиосообщении.

Получив отказ во второй раз, сотрудник Bellingcat стал вести себя крайне неадекватно и открыто угрожать собеседникам, обещая превратить их жизнь в "ад".





Питер ван Хьюс был не единственным, кто пытался подкупить журналистов ФАН и склонить их к информационной диверсии. Один из сотрудников зарубежного СМИ, сославшись на связи в спецслужбах, предлагал политическое убежище, заграничную работу и гражданство в обмен на публикацию заготовленного контента из редакции Федерального агентства новостей. Этот фейковый материал политической тематики и касался деятельности демократов и республиканцев в США. С помощью публикации такого контента журналист Bellingcat получил бы необходимый IP-адрес в качестве доказательства вмешательства России в президентские выборы в США.





ФАН не сомневается, что с его работниками связывались именно из Bellingcat. Это подтверждает проверка личности Питера ван Хьюса, а также зарегистрированные за границей номера телефонов и аккаунты. На британское издание указывает и особый "почерк" работы: именно Bellingcat специализируется на доказательствах в виде IP-адресов и аудиосообщений. Такой материал для них становится основой для фейковых расследований и фигурирует в качестве важных "доказательств".



Это не единичный случай попытки завербовать журналистов ФАН. В полной мере неизвестно, скольким людям и что предлагалось в обмен на распространение фейков. Для безопасности своих сотрудников ФАН не указывает контактную информацию своих журналистов, с которыми связывались работники Bellingcat. Инициировано внутреннее расследование всех известных фактов вербовки.

Западное издание Bellingcat было создано летом 2014 года в качестве объединения "независимых" журналистов, которые занимаются "расследованием" значимых в мировом сообществе тем. За последние годы стали известны реальные факты финансирования организации частными фондами, работающими со спецслужбами США и Великобритании. К примеру, деятельность британского издания спонсировалась структурами Джорджа Сороса и американским "Национальным фондом демократии", а также аналитическим центром Atlantic Council. Все эти организации признаны нежелательными на территории Российской Федерации.

Исходя из данных ресурса Wikileaks, издание Bellingcat получало финансирование от Минобороны Великобритании, поддерживало спецслужбы UKUSA. В последнее время "расследования" Bellingcat много раз подвергались критике за огромное количество недостоверных данных. Несмотря на это, некоторые западные страны все равно пользовались опубликованными статьями британского издания.

Российские военные эксперты не удивлены такому стечению обстоятельств, ведь Bellingcat используется зарубежными спецслужбами в качестве информационного "сливного бачка". С помощью него легализуются вбросы, используемые в инфовойне против России. По мнению председателя комитета Совфеда по международным делам Константина Косачева, подобная схема отработана уже давно. Выдумывается выгодный для спецслужб обвиняемый, потом подключается общественная структура через соцсети, находятся различные "свидетели". После этого выдумке присваивается официальный статус, позволяющий активизировать соответствующие медиакампании и санкции.

С этим мнением согласен военный аналитик Алексей Леонков. Он отметил, что Bellingcat является инструментом создания общественного мнения. Именно таким образом создаются fake news, которые стали неотъемлемой частью информационной войны.

Редакция ФАН считает, что попытка представителей британского издания заполучить сфабрикованную информацию – это часть очередной диверсии. В первую очередь, это связано с предстоящими выборами в США, чтобы заранее подготовить почву для обвинения России во вмешательстве в выборы.