Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Кучма признался в большом обмане украинцев с Россией
«Российские военные» нанесли удар по ВМС Украины
Зеленского может предать его же охрана: Эксперт раскрыл расклад сил на Украине
Афганский бумеранг всегда возвращается. Предательство России, которого больше не...
Главная / В мире

Западные вакцины не защитили: ВОЗ заявила о "дельте" у привитых

12 июля 2021, 23:10  •  139 • В мире
Старший научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумия Сваминатан заявила о случаях штамма "дельта" у привитых людей. Западные вакцины не защитили?
В ходе брифинга Сваминатан утвердительно ответила на вопрос о случаях заражения "дельта"-штаммом у привитых людей. Есть также случаи, когда переболевшие этим вариантом коронавируса заражаются им же снова. Представитель ВОЗ подчеркнула, что в основном пациенты переносят COVID-19 бессимптомно или в лёгкой форме.
Западные вакцины от нового штамма не защитили? Чёткого ответа на этот вопрос из слов Сваминатан получено не было. Однако она сравнила показатели заболеваемости среди привитого и непривитого населения.
По словам специалиста, госпитализируются и те и другие, но большие показатели среди тех, кто прививки не делал. В статистике летальности точно такая же тенденция.
"И мы видим это в США, где в менее вакцинированных штатах растут госпитализации", - добавила представитель ВОЗ.
Она добавила, что вакцина не гарантирует на 100 %, что человек не заразится SARS-CoV-2. Иммунитет, выработавшийся после инъекций, сводит к минимуму риск перенести COVID-19 тяжело и умереть от этой болезни.
Ранее глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус отметил, что штамм "дельта" в ближайшее время станет доминирующим на земле. Также он заявил, что ситуация с пандемией коронавируса в мире становится хуже.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники






139
Источник
Похожие новости
12 июля 2021, 00:15
Люблинский треугольник против Русского мира
11 июля 2021, 23:15
«Не могут обойтись без образа врага»: как в США связали с Россией свои энергетические проблемы
12 июля 2021, 08:25
«Антигуманная политика»: почему Франция не оставляет попыток дискредитировать российские вакцины от коронавируса
12 июля 2021, 14:00
В Литве начали строительство забора на границе – построено 500 м
12 июля 2021, 19:30
США подбросили проблему: Против России "мутят воду"
12 июля 2021, 18:30
Преступление с политическим мотивом: задержан один из предполагаемых организаторов убийства президента Гаити
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
08 июля 2021, 05:30
"Пробивает дно": Украинцы по-своему оценили провокации в Чёрном море
10 июля 2021, 14:20
После избиения русского мальчика в Киргизии вскрылась неудобная правда о резне
11 июля 2021, 04:05
На Украине предсказали "Северный поток - 3", и сами испугались
07 июля 2021, 16:40
Партнёр Рината Ахметова и бывший гражданин России Вадим Новинский в интересах Лондона обанкротил судостроительный завод
07 июля 2021, 10:15
Украина решила отменить зиму
06 июля 2021, 00:20
"Северный поток - 2" близко: "Газпром" отказался бронировать транзитные мощности Польши и Украины
10 июля 2021, 21:40
На Украине переняли нацистскую практику: Русским в магазин вход воспрещён
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.