Западные вакцины не защитили: ВОЗ заявила о "дельте" у привитых

Старший научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумия Сваминатан заявила о случаях штамма "дельта" у привитых людей. Западные вакцины не защитили?

В ходе брифинга Сваминатан утвердительно ответила на вопрос о случаях заражения "дельта"-штаммом у привитых людей. Есть также случаи, когда переболевшие этим вариантом коронавируса заражаются им же снова. Представитель ВОЗ подчеркнула, что в основном пациенты переносят COVID-19 бессимптомно или в лёгкой форме.

Западные вакцины от нового штамма не защитили? Чёткого ответа на этот вопрос из слов Сваминатан получено не было. Однако она сравнила показатели заболеваемости среди привитого и непривитого населения.

По словам специалиста, госпитализируются и те и другие, но большие показатели среди тех, кто прививки не делал. В статистике летальности точно такая же тенденция.

"И мы видим это в США, где в менее вакцинированных штатах растут госпитализации", - добавила представитель ВОЗ.

Она добавила, что вакцина не гарантирует на 100 %, что человек не заразится SARS-CoV-2. Иммунитет, выработавшийся после инъекций, сводит к минимуму риск перенести COVID-19 тяжело и умереть от этой болезни.

Ранее глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус отметил, что штамм "дельта" в ближайшее время станет доминирующим на земле. Также он заявил, что ситуация с пандемией коронавируса в мире становится хуже.