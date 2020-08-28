Западные страны спорят из-за санкций против Белоруссии

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Стремление одних наказать Лукашенко стало поводом для других поторговаться за свои интересы

Главы МИД стран Евросоюза не смогли прийти к единому решению по ситуации в Белоруссии. На встрече в Берлине одни требовали ввести жесткие санкции против Минска, другие считали, что у Брюсселя есть свои более важные проблемы.

Самую непримиримую позицию заняли ближайшие западные соседи Белоруссии – Польша и Прибалтика. Литва ранее уже ввела санкции против Минска и объявила президента Александра Лукашенко невъездным. Но, по мнению литовского министра иностранных дел Линаса Линкявичюса, персональные санкции против пары десятков белорусских чиновников – это всего лишь "символическое" наказание, передает РИА "Новости".

Действовать надо быстро и жестко, согласны в Варшаве и Риге. Но что интересно – несмотря на поддержку протестов в Белоруссии, ни одно предприятие с иностранным капиталом, в том числе польским, работающее в Республике, в дни забастовок не останавливало производство, отметил политолог Сергей Михеев в эфире "Вести ФМ".

Это указывает на то, что из ситуации в Белоруссии страны Запада стремятся извлечь, в первую очередь, свою выгоду. Собственно, поэтому Кипр и Греция дали понять, что на встрече глав МИД ЕС 27-28 августа нужно обсуждать не меры в отношении белорусских властей, а проблему с Турцией, которая начала работу на газовых месторождениях в исключительной экономической зоне Греции. Но большинство стран ЕС во главе с Берлином не хотят конфликтовать с Анкарой и предлагают действовать путем переговоров. Поэтому над еще не вынесенной на голосование резолюцией о санкциях против Минска уже повисло негласное вето Афин и Никосии.

В результате Эстония решила не дожидаться консолидированного решения ЕС по Белоруссии и пошла путем Литвы, объявив 27 августа санкции против лиц, "ответственных за фальсификацию выборов президента Белоруссии и связанное с этим насилие".

Большинство же стран ЕС выбрали выжидательную позицию в отношении Минска. Все-таки украинский опыт 2014 г. многие еще не забыли.

Накануне Варшава потребовала от Москвы отказаться от военной поддержки Минска. Заявление было сделано после выступления президента РФ Владимира Путина.