Западные СМИ увидели в речи Путина на параде 9 мая тайные послания США и Евросоюзу

В 76-ю годовщину Победы в Великой отечественной войне в Москве состоялся традиционный парад, на котором выступил президент России Владимир Путин. Глава государства резко высказался по поводу нацистских идей в современном мире, а также заявил, что «советский народ был один на пути к Победе». Западные СМИ разобрали речь российского лидера на цитаты, усмотрев в них скрытый смысл и завуалированные послания, адресованные Брюсселю и Вашингтону.

9 мая 2021 года по всей стране прошли парады, посвященные 76-й годовщине Великой Победы. В параде на Красной площади в Москве в этом году приняли участие более 12 тысяч военнослужащих, также в нем были задействованы 190 единиц военной техники и 76 самолетов и вертолетов, пролетевших над площадью. По данным СМИ, в этом году на мероприятие ушло 855 миллионов рублей. На параде присутствовали ветераны Великой Отечественной войны, российские чиновники и военнослужащие, представители иностранных государств гости. Из приглашенных зарубежных лидеров на мероприятии был только президент Таджикистана Эмомали Рахмон.

В 2021 году президент России Владимир Путин, как обратили внимание журналисты, выступил на Параде Победы с самой длинной речью за все время своего пребывания на посту главы государства. Так, согласно официальной стенограмме, представленной на сайте Кремля, она составила 5654 знака. До этого российский лидер произносил почти столь же длинные речи по случаю Дня Победы в 2020 (5000 знаков), 2019 (5429 знаков), 2015 (5283 знака) и 2005 (5371 знак) годах.

Однако речь президента РФ привлекла внимание не только своей продолжительностью, и внимательно следили за ней не только в России, но и за рубежом. Многие иностранные СМИ разложили выступление Путина на цитаты, обнаружив в них скрытые послания странам Запада и увидев в его словах тайный смысл.

«Советский народ был один»

Речь Путина получилась примечательной не только ввиду длины, но и из-за особой риторики. К примеру, шестью годами ранее, в 2015 году, во время выступления 9 мая глава государства поблагодарил народы Великобритании и Франции за вклад в победу над общим врагом, а сейчас, в 2021 году, он акцентировал внимание на том, что Советский Союз вынужден был противостоять нацистской Германии в одиночку.

Владимир Путин: «В самое трудное время войны, в решающих сражениях, определивших исход борьбы с фашизмом, наш народ был один на многотрудном, героическом и жертвенном пути к Победе. Бился насмерть на всех рубежах, в жесточайших боях на земле, на море и в небе».

СМИ обращают внимание, что в изначальном варианте президентской речи вместо слова «один» фигурировало «един», но всего одна буква, которую изменил Путин, придала его словам кардинально иной смысл. Как отмечает ряд изданий, на сайте Кремля можно было увидеть стенограмму заранее подготовленного выступления российского лидера, но на данный момент она уже приведена в соответствие с его фактической речью. Некоторые расценивают произнесенное слово «один» как оговорку, допущенную Путиным, но не исключено, что это могло быть целенаправленным посланием западным партнерам.

Военная мощь России

Британское издание Daily Mail обратило внимание на упоминание Путина о «священной клятве», сдержанной советскими людьми, которые «защитили Родину и освободили страны Европы от коричневой чумы», а также привело цитату из речи российского лидера о намерении России жестко защищать национальные интересы в целях обеспечения безопасности россиян.

Также газета подчеркнула возрастающую значимость парада Победы: авторы материала напомнили, что данное мероприятие стало ежегодным с 1991 года – то есть, только после распада СССР. Также они указали, что за период президентства Путина праздник 9 мая приобретает все большую значимость и используется «для проецирования обновленной военной мощи России». Журналисты не упустили из виду и тот факт, что в 2021 году Россия празднует День Победы на фоне возросшей напряженности в отношениях со странами Запада, в последние несколько недель приблизившейся к уровню времен холодной войны.

Британский таблоид The Sun, в свою очередь, предположил, что военные парады в России проходят не только как дань памяти о прошлом, но и как показатель нынешней мощи Кремля. Издание также указало на сложную ситуацию на международной арене и обстановку, обострившуюся в связи с апрельской активностью российских военных вблизи от границы с Украиной. Таблоид также подчеркнул, что для большинства (69%) россиян День Победы является главным праздником в российском календаре.

Агентство Reuters расценило парад как «демонстрацию военной мощи на фоне усиления напряженности в отношениях с Западом», уделив этому большее внимание нежели самому событию, и напомнило о предстоящих в этом году выборах в Госдуму.

Уроки истории

Еще одним аспектом, который привлек западную прессу, стали слова Путина о постепенном возвращении идеологий «расового и национального превосходства, антисемитизма и русофобии», а также его осуждение попыток фальсификации исторических фактов.

Владимир Путин: «Сегодня мы видим сборища недобитых карателей, их последователей, попытки переписать историю, оправдать предателей и преступников, на руках которых кровь сотен тысяч мирных людей».

Издание Еl Реriоdiсо увидело в этих словах завуалированные обвинения в адрес США и Евросоюза в попытках переписать историю и «возродить идеологию исключительности». По мнению авторов материала, речь Путина стала предупреждением о стремлении отстаивать интересы российских граждан, адресованным геополитическим противникам.

Французский журнал Le Point посчитал, что Путин, высказываясь о нацизме и его веяниях в современном мире, обвиняет Европу и США в антироссийской политике. Как напомнило издание, в Кремле отвергают все обвинения, в связи с которыми в отношении РФ введены санкции.

Слова Путина вызвали вопросы и у российских журналистов, которые впоследствии смогли получить ответ от пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова. Он пояснил, что глава государства, говоря о нацизме сегодня, имел в виду, в частности, прошедший в Киеве марш в память о дивизии СС «Галичина».

Дмитрий Песков: «Ни для кого не секрет, что в европейских странах все больше поднимают голову неонацисты, и европейцы с ними борются. Конечно, это неприемлемо для нашей страны. На Украине, в некоторых странах Прибалтики, действительно, мы видим тех же неонацистов».

Оберегать послевоенный порядок

А вот риторика китайского государственного агентства «Синьхуа» значительно отличается от материалов западных СМИ. В статье, посвященной параду Победы, говорится, что это событие представляет собой хороший повод вспомнить о жестокости войны и о том, какую ценность представляет мир.

В статье отмечается, что в последние годы многие страны стремятся к переоценке истории Второй мировой войны и роли СССР в ее исходе, а также не признают факты и масштабы совершенных военных преступлений.

В материале также говорится об амбициях отдельных стран, которые в ущерб международным нормам провоцируют конфликты и обостряют конфронтацию во всем мире. Пожалуй, это послание «западным партнерам» выглядит еще более красноречивым, чем скрытый смысл, который усмотрели иностранные СМИ в речи Путина.

Как подчеркивает издание, празднование Дня Победы нужно не только для того, чтобы воздать почести ее героям – оно необходимо и в качестве напоминания о послевоенном мировом прядке, который следует «оберегать как от горячих, так и от холодных войн». Судя по всему, Китай собирается делать это вместе с Россией.