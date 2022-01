Западные СМИ скрывают суть переговоров с Россией • 130 • Аналитика © РИА Новости / Алексей Витвицкий Россия и коллективный Запад провели на этой неделе серию важных переговоров, которые потенциально могли бы заложить краеугольный камень в структуру будущей общемировой безопасности. Но если сравнить их освещение в наших и западных СМИ, то выявится удивительный парадокс: переговоры эти велись словно в двух параллельных мирах и, судя по всему, стороны вовсе и не пересекались друг с другом. Оказывается, мы общались совершенно на разные темы. Давайте вспомним, как вообще появилась сама идея этих консультаций. В декабре их инициировала именно Россия (что европейские СМИ сейчас большей частью даже не упоминают). Мы предложили Соединенным Штатам и НАТО обсудить нашу озабоченность приближением военной структуры альянса непосредственно к российским рубежам и выразили решимость в дальнейшем противостоять угрозам нашей системе безопасности. При этом четко дали понять, что теоретически можем сделать в случае, если наши мирные инициативы не будут одобрены. Но пункты о наших обязательствах не размещать российскую ядерную и ракетную инфраструктуру за пределами страны остались не замеченными в западных СМИ. Если пролистать тамошние газеты этой недели и почитать многочисленные репортажи из Женевы и Брюсселя, сдобренные аналитикой от высоколобых кремленологов разного уровня, выяснится удивительная вещь: пока Россия вела переговоры с Западом о гарантиях ее безопасности, предлагая обсудить мирные инициативы, Запад в то же время где-то в параллельной реальности вел переговоры с Россией об… Украине. То есть публике представляется это следующим образом: Москва внезапно собрала более 100 тысяч военных "на границах Украины" (как сказала Виктория Нуланд, "Россия создала этот кризис на ровном месте"), а встревоженные Вашингтон и НАТО инициировали переговоры о разрешении "украинского кризиса". И те западные обыватели, которые узнают международные новости из заголовков своих газет, ленты соцсетей и бегущих строк новостных телесюжетов (а такая публика в большинстве), уверены, что речь идет о судьбе какой-то далекой Украины, а не об их собственной безопасности. Ну а какой еще вывод может сделать читатель британской The Times из следующего заголовка: "Москва отвергает призыв США отвести войска от украинской границы"? То есть вот в чем, оказывается, суть многочасовых российско-американских переговоров в Женеве. А на следующий день газета так преподнесла своим читателям содержание переговоров России с Североатлантическим альянсом в Брюсселе: "НАТО обещает отправить войска, если Россия вторгнется на Украину". Любопытнее всего, что эта статья снабжена картой расположения уже действующих подразделений альянса в непосредственной близости от наших границ. Очень забавно выглядит на фоне постоянных призывов Запада "отвести российские войска от украинской границы". Причем читатели газеты хорошо знают, что на протяжении последних месяцев Россия буквально окружила Украину своей армией. Им постоянно приводятся "фотодоказательства" в поддержку таких утверждений. Например, фото солдата, поправляющего автомат, снабжено подписью: "Путин собрал тысячи своих войск возле украинской границы". И неважно, что на иллюстрации изображен украинский военный на линии разграничения в Донбассе. Читатель-то видит подпись и знает, что этого военного прислал лично Путин. А несколькими днями ранее та же газета поместила фото "российских учений возле украинской границы", на котором на самом деле были изображены учения в Оренбургской области. Потом на своем сайте редакция задним числом изменила подпись, не пояснив, правда, что от Оренбурга до Украины больше тысячи километров. В печатной же версии все осталось без дальнейших корректировок и извинений — мол, британскому читателю и так сойдет. И потом эти люди, заламывая руки, кричат о "российской кампании дезинформации и пропаганды". Это лишь пример освещения переговоров и атмосферы вокруг них со стороны одной газеты. А ведь подавляющее большинство западных СМИ и их колумнистов делают так же. Сначала они дружно подхватили фейки о "российских планах вторжения на Украину", а теперь пытаются внушить публике, что в Женеве и Брюсселе Запад пытается урезонить зарвавшуюся Москву и отговорить ее от "вторжения". Вот несколько примеров заголовков: — Financial Times: "США и Россия согласились продлить переговоры по украинскому кризису".

Financial Times: "США и Россия согласились продлить переговоры по украинскому кризису". — The New York Times: "Глубокие разногласия сохраняются после переговоров России и НАТО по украинскому кризису".

The New York Times: "Глубокие разногласия сохраняются после переговоров России и НАТО по украинскому кризису". — CNN: "США заявили, что Россия не взяла на себя обязательства по деэскалации украинского кризиса в результате последнего раунда переговоров".

CNN: "США заявили, что Россия не взяла на себя обязательства по деэскалации украинского кризиса в результате последнего раунда переговоров". — National Public Radio: "Прорыва во встрече по Украине нет, но НАТО и Россия будут разговаривать дальше".

National Public Radio: "Прорыва во встрече по Украине нет, но НАТО и Россия будут разговаривать дальше". — The Wall Street Journal: "Россия и НАТО не смогли преодолеть разногласия на переговорах по Украине".

The Wall Street Journal: "Россия и НАТО не смогли преодолеть разногласия на переговорах по Украине". — The Guardian: "Шеф НАТО предупреждает о "серьезном риске конфликта" после того, как закончились переговоры с Россией по Украине". И таких примеров не счесть. Как видите, подавляющее большинство западных СМИ представили эти встречи именно как переговоры "по украинскому кризису" или "по Украине". А ведь, скажем, в проекте договора с США, предложенном нашим МИД, Украина прямо ни разу не упоминается. Потому понятно удивление заместителя министра иностранных дел Александра Грушко, указавшего на явное несоответствие в словах и действиях его визави по переговорам: "Я читал, будто господин Блинкен заявил, что "ни слова об Украине без Украины". Но сегодня наши партнеры обсуждали Украину, наверное, полтора часа из четырех отведенных. Вот реальность". То есть это Запад упорно пытался ограничить тему переговоров так называемым "украинским кризисом", но не Россия. Неудивительно, почему западные СМИ делают вид, что они "подзабыли" инициатора этих встреч. А ведь совсем странно выглядели бы статьи, в которых утверждалось бы следующее: Россия собирается напасть на беззащитную Украину, а потому предложила провести переговоры по поводу того, как бы предотвратить это "вторжение". Кстати, о "серьезности" этой угрозы наглядно свидетельствует факт, который тоже почему-то не упоминается на Западе: в середине декабря депутаты Верховной рады на одном из последних заседаний продлили себе новогодний отпуск и отправились отдыхать больше чем на месяц: с 18 декабря по 24 января. Вполне стандартная практика для законодателей страны, якобы ожидающей с минуты на минуту вторжения извне. Даже подыграть всеобщей панике заморских покровителей киевские парламентарии не сподобились. Получается, в кабинетах Вашингтона, Брюсселя и Лондона переживают за безопасность Украины гораздо больше, чем в самой Раде. Однако западные СМИ продолжают нагнетать ситуацию, доводя свои фейки о готовящемся "вторжении" до полнейшего абсурда. Теперь они договорились до того, что "сотни российских танков у украинской границы" не вторглись только из-за теплой погоды: дескать, увязнут в грязи. И якобы поэтому Белый дом уже рекрутировал "боевых метеорологов". Видимо, для усиления кремленологов, которые явно провалились со своими прогнозами. Теперь впору нанять еще и астрологов, возможно, те предскажут "российское вторжение" более точно. Россия организовала Украине хлебный голодомор Выводы же кремленологов, базирующиеся на полуправде о наших предложениях, порой поражают своей некомпетентностью и недалекостью. Скажем, авторы редакционной колонки Financial Times предложили "не награждать Путина за его агрессию" (то есть отказаться от наших призывов не расширять НАТО на восток), но в то же время способствовать "заключению мира между Москвой и Киевом". Это насколько же они убедили себя в реальности "вторжения", если сами поверили, что между Россией и Украиной напряженность достигла состояния войны. Кое-где прорываются и более здравые голоса тех немногочисленных экспертов, которые призывают Запад воспользоваться все-таки моментом и продолжить диалог с Россией. Но видно, что и они до конца не вникли в суть наших предложений, а возможно, и не читали их. Например, опытнейший военный аналитик Лоуренс Корб посоветовал Джо Байдену, не подписывая никаких обязательств по нерасширению НАТО, просто "намекнуть русским", что вопрос вступления Украины и Грузии в альянс "не рассматривается как минимум в обозримом будущем". Как будто какие-то "намеки" и даже громогласные клятвы, не подкрепленные юридически обязывающими документами, могут нас теперь убедить в искренности Запада. После всех тех обещаний о непродвижении НАТО, сделанных в конце 80-х — начале 90-х годов! Проходили мы уже это, потому и требуем гарантий, а не намеков. И практически нигде в этих многочисленных публикациях не обсуждаются возможные ответы со стороны России (те самые "контругрозы" и "контрсдерживание", о которых говорили в последнее время наши дипломаты). Ограничив свою аудиторию в информации относительно наших мирных инициатив исключительно Украиной, журналисты и аналитики Запада лишили себя же широты воображения по поводу вероятных ответов России, которые могут не ограничиваться Европой и даже евразийским континентом. Что ж, тем сильнее будет их удивление, когда начнут вырисовываться контуры наших "контругроз". Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



130 Источник Похожие новости Россия организовала Украине хлебный голодомор Запад отказал России в гарантиях безопасности: что дальше? Почему казахстанскому министру закрыт въезд в Россию Педофилов превращают в угнетаемое секс-меньшинство Почему "Конгресс интеллигенции" всегда против России Коллективная опасность: соседи России — под ударом Запада Новости партнеров