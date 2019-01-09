Западные СМИ: «Северный поток 2» теряет поддержку в Германии

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На Западе считают, что отношение немцев к строительству газопровода «Северный поток 2», смета которого оценивается в 11 млрд долларов, меняется. Вместо былой поддержки с каждым днем можно все чаще услышать критические высказывания в его адрес на самом высоком уровне. Агентство Bloomberg считает, что под давлением Вашингтона, которое в Германии ощущается все отчетливее, правительство Ангелы Меркель может даже заморозить строительство до заключения соглашения между Россией и Украиной по транзиту российского газа.

За примерами изменения отношения к «Северному потоку» далеко ходить не нужно. Например, Нильс Шмид, депутат бундестага от Социал-демократической партии, которая раньше поддерживала проект, сейчас говорит, что большинство политиков не учли всех геополитических последствий строительства «Северного потока 2». Главное из них, по его мнению, это лишение Украины транзита газа, что будет помогать Москве «душить» украинскую экономику. Шмид считает, что строительство газопровода следует приостановить до тех пор, пока Москва и Киев не договорятся о транзите российского газа через Украину.

«Дебаты в Германии становятся все острее и критичнее,- приводит Bloomberg слова Шмида, который отвечает в своей партии, входящей в правящую коалицию, за внешнюю политику.- Следовало бы принимать в расчет при принятии решений и этот политический фактор (транзит российского газа через Украину)».

Отношение к «Северному потоку 2» начало меняться в самом конце ноября 2018 года, после инцидента с украинскими кораблями в Керченском проливе. Можно говорить, что на международном уровне Киев своего добился. Например, Юрген Гардт, еще один депутат бундестага но только от Христианско-демократического союза, тоже отвечающий в своей партии за международные отношения, считает, что этот инцидент серьезно осложнит попытки Меркель ослабить конфликт на юго-востоке Украины.

Юрген Гардт считает, что партии, входящие в правящую коалицию, должны договориться с Еврокомиссией по вопросу энергетической диверсификации. Напомним, главным возражением Брюсселя и Вашингтона, причем, у последнего формальным, как раз и является усиление после строительства «Северного потока 2» и без того сильной зависимости Европы от российского газа, обеспечивающего потребности ЕС в газе почти на 40%.

Кстати, по итогам 2018 года «Газпром» отчитался о поставке в Европу рекордных 201 млрд м³ газа и о сохранении этого уровня как минимум до 2020 года.

Имеются сомнения у Гардта и в экономической пользе газопровода для Германии.

Если большинство немецких политиков начали менять отношение к «Северному потоку 2» после инцидента в Керченском проливе, то первые признаки в переменах в позиции канцлера Меркель, по мнению Bloomberg, появились еще в апреле 2018 года. Именно тогда она признала политический аспект газопровода, хотя до этого утверждала, что это исключительно экономический проект. Канцлер заявила, что газопровод не должен ослабить Украину, лишив ее доходов от транзита российского газа.

Американцев, как нетрудно догадаться, перемены в отношении к «Северному потоку 2» в Берлине радуют. Посол США в ФРГ Ричард Гренелл, например, выразил удовлетворение растущим скептицизмом в Германии по отношению к газопроводу и повторил главный довод Вашингтона - «Северный поток 2» затруднит Евросоюзу укрепление энергетической безопасности Союза.

По мнению Гренелла, по газопроводу из России в Германии будет поступать не только российский газ, но и российское влияние. Между тем, уверен он, сейчас не время для таких подарков Москве.

В декабре Палата представителей Конгресса США приняла резолюцию против «Северного потока 2», которая, правда, не имеет силы закона, а носит рекомендательный характер. Однако поддержали ее не только республиканцы, но и демократы. В их объяснении говорится не только об откате назад в вопросе энергетической безопасности Европы, но и об интересах Америки, которым российский газопровод противоречит.

Конечно, на Капитолии и в Белом доме беспокоятся не столько об энергетической безопасности Старого Света, сколько об американских интересах. Под этим емким понятием в первую очередь скрывается американский сжиженный газ (LNG), который американцы с заслуживающей лучшего применения настойчивостью пытаются навязать Европе. В Старом Свете прекрасно понимают, что, выступая против «Северного потока 2», администрация Белого дома в первую очередь защищает интересы американских энергетических компаний.

Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер согласился покупать больше американского газа, но выразил свое согласие в очень обтекаемых и ни к чему не обязывающих словах. При этом он не забыл вставить прошлым летом в свое заявление важные слова о «конкурентоспособных ценах» американского LNG.

Дональд Трамп открыто заговорил о негативном отношении к газопроводу в июле прошлого года на саммите НАТО. Белый дом уже неоднократно говорил о введении санкций по газопроводу «Северный поток 2», которые Bloomberg считает «неминуемыми».

Американские санкции затронут австрийские, французские, голландские и немецкие компании, участвующие в строительстве «Северного потока 2». Партнерами «Газпрома» в этом проекте являются такие крупные европейские компании, как Royal Dutch Shell, Wintershall, BASF, Uniper, OMV, Engie.

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