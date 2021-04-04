Западные СМИ: Русская вакцина побеждает, Байден развязал России руки, а Трамп купит "дворец Путина"

Западные СМИ вновь взяли Россию в фокус своего внимания. Они бьют тревогу из-за новой "агрессии России против Украины", так как Москва якобы наращивает военное присутствие у границ соседа, а президент США Джо Байден "занимается позёрством". Запад взволнован и "вакцинной дипломатией" России. В Великобритании испугались новой российской подлодки, которая якобы способна перерезать линии коммуникаций на дне океана. Между тем бывший американский лидер Дональд Трамп вознамерился купить "дворец Путина" в Геленджике у Аркадия Ротенберга. Детали – в нашем свежем обзоре.

Путин бросил вызов Байдену на Украине

Именно такой мотив содержится в статье колумниста Washington Post Дэвида Игнатиуса. Он пишет, что администрации США в срочном порядке приходится решать, что делать с якобы имеющим место усилением русского военного присутствия вблизи границ Украины.

Администрация Байдена, столкнувшаяся с тем, что может стать её первым серьёзным испытанием в отношениях с Россией, предостерегает Москву от любого агрессивного использования военной силы, которую она наращивает вдоль восточной границы Украины для предполагаемых учений,

– указывает автор.

Игнатиус ссылается на слова высокопоставленного чиновника американской администрации, который сказал ему, что Вашингтон "серьёзно встревожен витком эскалации со стороны России". Москва, по словам этого чиновника, якобы нарушила "мирный договор 2020 года", когда 26 марта на Украине погибли четверо украинских военных.

"Генерал Марк Милли, глава Объединённого комитета начальников штабов, в среду позвонил своим российским и украинским коллегам – генералу Валерию Герасимову и генералу Руслану Хомчаку. Представитель Милли не стал комментировать звонок. Пока что официальные лица Пентагона видят признаки проведения учебной операции, а не подготовки к вторжению, но они внимательно следят за ситуацией", – говорится в статье.

Автор материала затем ловко перебрасывает мостик в нынешнюю ситуацию внутри России. По его мнению, в России всё ещё много сторонников арестованного оппозиционера Алексея Навального, а президент Владимир Путин якобы "оказался в той же ситуации, что и перед первым вторжением России на Украину в 2014 году, когда внутри страны возникла мощная волна критики". Якобы это лишний раз доказывает, что Путин готов к "агрессии" и сейчас.

Вместе с тем Джо Байден пока ограничивается предупреждениями. Автор сожалеет, что его администрация тут снова ведёт себя не ахти, вместо того чтобы послать некие чёткие сигналы Москве.

В первые месяцы своей работы каждая администрация США прибегает к подтасовкам и занимается позёрством, чтобы прощупать потенциальные пределы своих противников,

– полагает Игнатиус.

Между тем это слишком вялое поведение Байдена может лишь развязать России руки, уверен он. Плюсы ситуации автор материала усматривает в том, что никто не прибегает к резким шагам, а значит, стороны пытаются "избежать просчётов".

У колумниста Washington Post, таким образом, получился одновременно и серьёзный, и смешной материал. Серьезного в нём – признание неспособности администрации Байдена понять, как реагировать на провокации украинской стороны, которая вновь ведёт себя как хвост, пытающийся вилять собакой. Смешное же состоит в преподнесении фактов "агрессии России" в качестве несомненных как в 2014 году, когда "Россия напала на Украину", так и сейчас, когда ничем подобным и не пахнет, но Западу, видимо, очень хочется, чтобы это оказалось правдой.

"Вакцинная дипломатия" России – это страшно

Американский телеканал NBC News убеждает читателей своего сайта, что Россия и Китай едва ли не постепенно "захватывают мир" благодаря своим вакцинам, оттирая США на периферию международной политической арены.

Эксперты говорят, что Россия и Китай побеждают США в вакцинной дипломатии. Хотя Пекин и Москва отрицают это, эксперты уверены, что стратегия продажи или передачи своих вакцин за границу позволяет им расширять своё влияние,

– сообщает телеканал.

NBC уверен, что "семена российской вакцинной дипломатии" уже дают свои "ростки". Так, например, после поставки в Боливию 5,2 млн доз вакцины "Спутник V" президент России Владимир Путин позвонил своему боливийскому коллеге Луису Арсе, с которым обсудил строительство атомной электростанции для добычи лития и газа, указывает телеканал.

Фото: Скриншот страницы nbcnews.com

"По словам экс-послов США и других бывших дипломатов, это событие должно вызвать серьёзную озабоченность у Соединённых Штатов и других демократических стран. Этих наблюдателей беспокоит не то, что Китай и Россия побеждают в вакцинной дипломатии, а то, что США и их союзники вообще не участвуют в этой игре", – сообщает NBC.

По его мнению, США вместе со своими союзниками сделали приоритетом вакцинацию собственного населения и сохранили наибольшую часть доз вакцин у себя дома, что вызывает критику за границей. Канал приводит мнение третьего лица в Госдепе – бывшего замглавы МИД США по политическим вопросам Томаса Шеннона.

До недавнего времени США были страной, к помощи которой прибегали в случае любой серьёзной катастрофы в области здравоохранения, – посетовал чиновник. – Если это не изменится при президенте Джо Байдене в будущем, то мир поймёт, что мы ненадёжный партнёр, и это будет для нас очень опасно.

В материале NBC, конечно, содержится предвзятая трактовка событий. Выглядит это примерно так: США не смогли сделать того, что смогла Россия, и поэтому она плохая. Вместе с тем в вопросе вакцинации главным остаётся спасение жизней людей, и если какая-либо страна обращается именно к России, а не к США, то, простите, у неё есть на это причины. И дело тут отнюдь не в расширении своего влияния.

Российская субмарина нанесёт смертельный удар

Британское издание Mirror испугалось новейшего российского глубоководного аппарата "Лошарик", перепутав от страха его с уже снятой с вооружения подлодкой "Кашалот". У России действительно появилась глубоководная версия "Лошарика" и он, названный в статье "Кашалотом", внушает британским журналистам ужас.

Фото: Скриншот страницы mirror.co.uk

"Россия получила новую смертоносную "подводную диверсионную субмарину", способную погружаться почти на две мили (3,2 км) и перерезать кабели связи. Ключевые финансовые транзакции и другие данные на сумму до 8 трлн фунтов стерлингов ежедневно проходят через 380 мировых линий связи, расположенных на морском дне, и все они уязвимы для атак", – пишет издание.

По его мнению, "русские диверсанты" уже и ранее предпринимали попытки ведения "грязной войны" и несколько месяцев пытались вмешаться в кабели стран Запада, чтобы подорвать их экономику.

Машинка на миллион: Пожарных Берлина и Амстердама одарили электрокарами Источники утверждают, что глубоководная версия российской подлодки AS-15 "Кашалот" будет спущена на воду более крупной лодкой под названием "Белгород" для ходовых испытаний уже в следующем месяце. Королевский флот включился в гонку и готовится спустить на воду многоцелевой корабль океанической разведки, чтобы защититься от угрозы со стороны Владимира Путина, но он не будет готов к работе до 2024 года,

– сказано в материале.

Mirror пишет, что "угрозу" сложно переоценить, ведь по дну Мирового океана распространяется обширная сеть коммуникационных кабелей, по которым передаётся 90% всех интернет-данных. Разрыв этих кабелей, которые так важны для западной финансовой инфраструктуры, экономики и правительств, может иметь катастрофические последствия, говорится в статье.

После отделения от "Белгорода" "Кашалот" может также сбрасывать глубинные бомбы на морское дно, точно наводя их на кабели, или же нести на себе устройство, которое могло бы перерезать эти кабели,

– опасается Mirror.

После прочтения подобных материалов складывается двоякое впечатление. С одной стороны, за российские новинки, конечно, охватывает гордость. С другой – кажется, что на Западе уже из любого повода готовы сделать "российскую угрозу". И чем страшнее она будет выглядеть, тем более плохими будут казаться и Россия, и её население, и её президент. Ведь формирование именно такого мнения, судя по всему, является целью таких статей.

Трамп хочет купить "дворец Путина"

Об этом своим иностранным читателям и зрителям сообщил телеканал RT в материале редакции, ориентированной на англоязычные страны. Бывший президент США на протяжении многих лет намеревался открыть свой отель в России, напоминает канал. Западные СМИ неоднократно писали о его желании открыть такой отель в Москве, однако сейчас источники заявляют об интересе бывшего президента к отелю, который строится возле Геленджика и принадлежит бизнесмену Аркадию Ротенбергу – тому самому отелю, который стал известен как якобы "дворец Путина".

Фото: Скриншот страницы rt.com

"Разливное шампанское, потрясающий вид на Чёрное море и аквадискотека в Trump Palace Gelendzhik могут стать атрибутами шикарного отдыха для любителей гламура в России, когда строительные работы будут, наконец, завершены", – отметил телеканал.

И если Трамп ранее действительно "прицеливался" на Москву, то теперь его взор обратился к Краснодарскому краю с его тёплым и приятным климатом, уверяет RT. Местные источники предполагают, что Трамп готовится сделать выгодное предложение о покупке этой роскошной недвижимости.

Расположенная недалеко от известного курортного города Геленджик, шикарная усадьба имеет более чем 50 номеров и обширные сады. Есть даже место для 18-луночного поля для гольфа,

– указывает телеканал.

В то же время стройка пока далека от завершения, а сам Трамп раскритиковал "дворец", посмотрев на него онлайн. Как рассказал RT осведомлённый агент по недвижимости, Трамп имеет завышенные ожидания и никак не мог понять, почему "дворцом Путина" назвали стройплощадку, когда там на самом деле должен быть "дворец плейбоя". Трамп якобы даже был готов сделать Ротенбергу предложение уже 1 апреля, что оказалось бы преждевременным.

Но Трампу, по словам агентов, нравится "благоприятная" налоговая ставка в России, а также перспективы окунуться в политическую стабильность после всех потрясений, которые постигли его в последние несколько лет на родине.

"Связаться с Трампом для получения комментариев не удалось: его представитель объяснил, что после того, как его планы поехать в Геленджик 1 апреля были отменены, он планирует провести день, играя в гольф с Джеком Николсоном и Чаком Норрисом на своём курорте во Флориде", – резюмирует телеканал 1 апреля, не поясняя, что на самом деле сообщение о Трампе и "дворце Путина" является очень неплохой первоапрельской шуткой.