Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com

Кремль перешел к тактике минимального воздействия на внешние процессы, уверен обозреватель

Глава РФ Владимир Путин перешел к размышлениям о стратегической важности бывших республик СССР. Как пишет немецкий обозреватель Ульрих Крекель, глава РФ решил отправить в "свободное плавание" некоторые страны, исходя из целесообразности.

По мнению журналиста, Москва не обеспокоена ситуацией в Молдавии, где к власти пришла прозападная Мария Санду. Кремль также проявлял терпеливость в отношении Нагорного Карабаха, наблюдая с попытками Турции вмешаться в конфликт.

"Вместо этого Кремль решил влиять на процессы извне с минимальной затратой сил и средств", – считает Крекель.

По словам обозревателя, новая стратегия российского руководства объяснятся проведением анализа, по итогам которого в Москве решили, что активное участие во внешней политике приводит к большим убыткам, а результаты не оправдывают вложений. Сейчас Россия заняла выжидательную позицию по белорусскому вопросу, "лишь просигнализировав", что может ввести войска в крайнем случае.

В этом году, считает немецкий журналист, глава РФ решил действовать по принципу "гори оно огнем", вне зависимости от течения протестов в Белоруссии и Киргизии. Таким образом, Москва перешла к тактике минимального влияния на внешние явления. Однако события на российских рубежах отнюдь не стали сюрпризом для президента России.

Во время одного из недавних обращений российский лидер заявил о решении перейти в "другую область политики", указав" на изменение межгосударственного климата. А его слова о том, что ФРГ быстро движется к тому, чтобы стать великой державой, являются "предложением диалога", пишет Frankfurter Rundschau.

Ранее турецкий обозреватель Мерве Шебнем Оруч заявила, что Путин преподал Пашиняну урок за антироссийскую политику и сближение с Западом.