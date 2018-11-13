Западные СМИ открыли для себя украинские лагеря, где детей учат убивать

Западные СМИ массово републикуют репортаж AP о лагерях на Украине, где детей в возрасте от 8 до 18 лет учат убивать и внушают, что донбасские ополченцы и российские военные — это не люди.

В репортаже AP отмечается, что некоторым из воспитанников таких лагерей еще нет и 8 лет. Инструкторы учат их стрелять из штурмовых винтовок, не думая о своей цели как о человеке. «Мы никогда не нацеливаем оружие на людей. Но мы не считаем сепаратистов и оккупантов из Москвы за людей. Поэтому мы можем и должны целить в них», - рассказал западным журналистам инструктор детского лагеря Юрий «Чорнота» Черкашин.

В этом году, отмечается в публикации, правительство выделило 4 млн гривен (около 150 тысяч долларов) на финансирование молодежных лагерей ультранационалистической направленности. В них детей учат воевать с путинской Россией, а также «вызовами, которые угрожают европейской цивилизации», например, с мусульманами и представителями секс-меньшинств.