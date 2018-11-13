Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Россия и Турция снова на грани столкновения
Администрация Симферополя ушла в отставку
Новый глава Хакасии может отозвать из Совфеда сенатора Валентину Петренко
Paдио Cвобoда oпyбликyeт этo
Главная / Политика

Западные СМИ открыли для себя украинские лагеря, где детей учат убивать

13 ноября 2018, 13:09  •  257 • Политика
Западные СМИ массово републикуют репортаж AP о лагерях на Украине, где детей в возрасте от 8 до 18 лет учат убивать и внушают, что донбасские ополченцы и российские военные — это не люди.
В репортаже AP отмечается, что некоторым из воспитанников таких лагерей еще нет и 8 лет. Инструкторы учат их стрелять из штурмовых винтовок, не думая о своей цели как о человеке. «Мы никогда не нацеливаем оружие на людей. Но мы не считаем сепаратистов и оккупантов из Москвы за людей. Поэтому мы можем и должны целить в них», - рассказал западным журналистам инструктор детского лагеря Юрий «Чорнота» Черкашин.
В этом году, отмечается в публикации, правительство выделило 4 млн гривен (около 150 тысяч долларов) на финансирование молодежных лагерей ультранационалистической направленности. В них детей учат воевать с путинской Россией, а также «вызовами, которые угрожают европейской цивилизации», например, с мусульманами и представителями секс-меньшинств.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

257
Источник
Похожие новости
13 ноября 2018, 09:54
Армия обороны Израиля показала на видео, как разбомбила разведку ХАМАС рядом с палестинской школой
12 ноября 2018, 20:54
«Пришло время снижать налоговую нагрузку»: Пронько о спецзадании Путина премьеру Медведеву
13 ноября 2018, 13:09
Немецкая Wintershall остановила работу в Иране из-за санкций

13 ноября 2018, 00:09
Израиль отчитался об уничтожении более чем 70 палестинских целей
12 ноября 2018, 20:54
Экспорт российского оружия за границу ударился о «потолок»
13 ноября 2018, 13:09
Командующим войсками Восточного военного округа назначен Геннадий Жидко
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
 
Популярные новости
11 ноября 2018, 18:54
Путин одним словом описал разговор с Трампом
12 ноября 2018, 17:39
«Трусливая атака»: почему Нетаньяху покинул Париж
13 ноября 2018, 09:39
«Приказали чистить снег с осуждёнными, потом избили»: капитан ФСИН заявила об издевательствах начальства
09 ноября 2018, 01:39
«Ракетоносец будущего»: какие задачи сможет выполнять бомбардировщик нового поколения
09 ноября 2018, 01:54
«Американцы играют с огнем»: Рябков потребовал от США объяснений о целях присутствия в Черном море
09 ноября 2018, 01:54
Нетаньяху вслед за Трампом отменил встречу с Путиным
08 ноября 2018, 20:54
Путин присутствовал при битве Лукашенко с Пашиняном
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.