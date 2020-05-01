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Западные СМИ о коронакризисе в России: "Путин совершил две ошибки"

01 мая 2020, 13:10  •  99 • Политика
Западные СМИ пишут, что "Путин совершил две ошибки". В чём же на этот раз "просчитался" президент России? Свой ответ представило издание The Washington Post.
США и Европа охвачены эпидемией коронавируса, счёт погибших идёт на тысячи, а западные СМИ вовсю пишут об "ошибках" президента России Владимира Путина. Так, американское издание The Washington Post сообщает сразу о двух "серьёзных просчётах" российского лидера.
Первая "ошибка" Путина, по мнению американских журналистов, заключается в начале "нефтяной войны" с Саудовской Аравией, из-за которой произошло рекордное падение стоимости чёрного золота. При этом издание старательно сдвигает акценты с урона, который понесли американцы и саудиты, и пытается представить всё так, будто это президент США Дональд Трамп "кинул спасательный круг" России, договорившись о новой сделке ОПЕК+.
Если же посмотреть на ситуацию непредвзятым взглядом, то становится вполне очевидно, что президент США принудил саудитов к новой сделке от безысходности, так как американская сланцевая нефть оказалась буквально на грани смерти. Серьёзно говорить о том, что Трамп просто по доброте душевной решил помочь России - просто смешно. Будь у США возможность безнаказанно экономически "утопить" Россию, Белый дом сделал бы это не моргнув глазом.
Вторая "ошибка" Путина, оказывается, заключается в его реакции на эпидемию коронавирусной инфекции COVID-19. Любой, кто сравнивал цифры по числу заболевших и умерших в России и странах Запада, может задаться вопросом "Что?!". Но у The Washington Post весьма специфический взгляд на ситуацию. Издание базирует свои аргументы на фейках российской оппозиции и пишет, что ситуация с коронавирусом в России "вышла из-под контроля".
Очевидно, что ситуация с пандемией не может быть хорошей по определению. Врачи работают буквально на износ, рискуя своими жизнями, чтобы спасти жизни других. Однако это не идёт ни в какое сравнение с тем, что творится в Европе и США, где счёт погибших идёт на тысячи, а заразившихся - на десятки тысяч. Если в России ситуация "вышла из-под контроля", то что тогда происходит в странах Запада, которым Россия посылает гуманитарную помощь и военных вирусологов?
"Что будет дальше, предсказать с какой-либо определённостью трудно, но ясно одно: легитимность путинского режима будет подвергаться испытанию как никогда до этого", - подводит итог The Washington Post.
Время, как всегда, расставит всё по местам. А пока остаётся только пожелать автору здоровья, в том числе психологического.

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