Западные СМИ о Дне Победы: Путин показал, что Россия — сверхдержава

Автор:

Гасанов Камран

Канадская газета National Post вспоминает, что в параде 2018 года участвовали 13 тысяч солдат, 132 единицы военной техники и 74 самолёта. В этом году на Красной площади численность участников и боевой техники была примерно такая же, за исключением отменённых полётов ВВС.

«Критики говорят, что парад в последние годы использовался российским лидером Владимиром Путиным в качестве экстравагантного пропагандистского урока — для него это шанс показать миру последние достижения российского ВПК», — пишет NP .

Бизнес-издание Bloomberg остановилось на фрагменте выступления Путина, в котором он предостерёг мир от новых войн. Президент России призвал коллективно сопротивляться нацизму и нести совместную ответственность за мировую безопасность. Опасения главы российского государства оправданы.

Это первый парад с тех пор, как Дональд Трамп вышел из ДРСМД, сделав шаг, вынудивший Москву разрабатывать новые системы вооружений, отмечает Bloomberg . Газета выразила обеспокоенность тем, что США отказываются продлевать договор СНВ- III и находятся на грани конфликта с Ираном.

Bloomberg назвал 9 мая «источником гордости» для граждан России:

Тем не менее этот день является источником гордости для многих простых россиян, которые отмечают то, что известно как Великая Отечественная война, чтя память членов семей, миллионов советских граждан, погибших во время разгрома нацистской Германии.

«Россия — сверхдержава»

Другие ведущие американские газеты — The New York Times и The Washington Post — настороженно отнеслись к заявлению Путина о том, что Россия будет укреплять свою армию.

Фото: kremlin.ru

Британский таблоид Sunday Express обратил внимание на масштаб демонстрации военной техники на Красной площади, но решил напомнить о боевом потенциале России в целом.

У России четыре тысячи самолётов, 889 из которых — истребители, 1485 вертолётов, 21,9 тыс. танков, 352 корабля, включая один авианосец, 4350 ядерных боеголовок и 3-миллионная армия.

Владимир Путин сегодня во время массового военного парада на Красной площади в Москве продемонстрирует внушающую страх огневую мощь, чтобы подчеркнуть статус России как сверхдержавы,

— пишет Sunday Express .

Блогосфера: Когда будет парад Трампа?

Обсуждение празднования 9 мая шло не только на крупных медиаресурсах, но и в блогосфере.

Так, пользователя из Сан-Франциско пугает милитаризация Евразии: «Северная Корея запускает ракеты, Россия проводит военный парад, Иран обогащает уран. Джон Ф. Кеннеди! Мы вернулись в 1969 год?»

North Korea firing missiles, Russia having military parade, Iran enriching uranium, JFK! Is it 1969? — ️‍Radical Yogi️‍ (@KrajicekTravis) 9 мая 2019 г.

Фото: kremlin.ru

Другой пользователь решил потроллить американского президента.

«Эй, когда будет военный парад Трампа?» — написал SavinHillGuy.

Репортёр CNN разглядел в толпе почётных гостей на Красной площади бывшего актёра Стивена Сигала и заснял момент, когда тот с георгиевской лентой позирует на камеру.

Steven Seagal at Russia‘s Victory Day parade. #cnn #russia pic.twitter.com/rvzLqE8pmG — Frederik Pleitgen (@fpleitgenCNN) 9 мая 2019 г.

Нужен ли России военный парад?

Бывший чиновник Госдепартамента Пол Гобл написал критический пост о том, нужен ли России военный парад.

Он полагает, что граждане России устали от празднования Дня Победы и от Второй мировой войны как «центра притяжения внимания». Гобл пишет, что Владимир Путин, так же как и советские лидеры, превратил милитаризм в предмет восхищения.

Фото: kremlin.ru

«Одним из мемов, которые он (Путин — прим. ред.) и его режим использовали в этом году, в частности, является утверждение, что "мы можем это повторить", что русские могут сражаться и выиграть ещё одну войну. Этот (приём) может работать на некоторых россиянах, но не работает на ветеранах или тех, кто знает, что такое война. Их количество уменьшается. Однако им совершенно ясно, что они отвергают этот лозунг»,

— пишет экс-дипломат. Гобл считает неуместным тратить восемь миллионов долларов на военный парад, в то время как ветераны, число которых с каждым годом становится всё меньше и меньше, получают лишь 160 долларов.

Таким образом, каждый из западных журналистов и блогеров разглядел в праздновании 9 мая что-то своё. Одни считают его предметом гордости граждан России, другие — пропагандой, а третьи — неоправданными бюджетными тратами.