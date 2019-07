Западные СМИ надеются на всероссийский Майдан после разгона оппозиционных митингов в Москве

Немецкие СМИ обратили внимание на большое число задержаний в ходе разгона несанкционированных митингов в Москве.

«На акции протеста против недопуска независимых кандидатов к выборам в Мосгордуму в субботу, 27 июля, было задержано более тысячи ста человек, в том числе писатель Виктор Шендерович и ряд журналистов», — пишет Deutsche Welle. Некоторые из участников митинга получили ранения и были доставлены в больницу, уточняет немецкий телеканал.

«Всех без разбора»

Среди задержанных оказался и корреспондент DW Сергей Дик. По его словам, на вчерашнем митинге ОМОН забирал всех, включая журналистов.

«Поначалу всегда удивляет, когда тебя задерживают во время работы и, можно сказать, за твою работу. Но это удивление было достаточно коротким, потому что быстро стало ясно, что сегодня забирают вообще всех без разбора», — передаёт слова корреспондента DW.

Жалуясь на многочисленные задержания, DW упускают одну важную деталь. Митинги — несанкционированные, какими бы «мирными» они ни были. И, следовательно, освещение незаконных протестов — может, и не правонарушение, но их косвенная поддержка.

Когда Дик показал аккредитацию от МИД и своё журналистское удостоверение, сотрудники полиции назвали их «филькиной грамотой» и вместе с 27 людьми погрузили его в автозак. Сначала их везли в ОВД «Лефортово», но когда выяснилось, что оно переполнено, машина поехала в Марьино.

Сотрудники местного ОВД удивились тому, как Дик оказался среди задержанных. В полицейском участке ему никто не угрожал.

По оценкам DW, число протестующих варьировалось от 3000 до 10000 человек. Пресс-служба ГУ МВД Москвы отметила, что из 3500 участников 700 были журналистами и блогерами.

Протесты — проблема Кремля

Такую же оценку численности протестующих в 10 тысяч даёт Der Spiegel.

Немецкий журнал отмечает, что митинг проходил без его предводителей. Любовь Соболь взяли в такси, Дмитрия Гудкова задержали в его автомобиле, Илья Яшин уже накануне был арестован в своей квартире. «Самого известного оппозиционера» Алексея Навального посадили на 30 дней.

Причиной протестов стало решение избирательной комиссии признать «недействительными» подписи за независимых кандидатов. Корреспондент Der Spiegel Кристина Хебель пишет, что «этому никто не верит».

Хебель, как и ряд других западных журналистов, обратила внимание на жёсткое подавление протестов. «[На видеозаписях] в Twitter было видно, как полиция оттаскивала демонстрантов и избивала их, некоторые были ранены, пострадали даже фотографы», — — пишет она.

Примечательно, что присутствовавшие на месте событий немецкие репортёры Дик и Хебель ни словом не обмолвились о неэтичном поведении некоторых митингующих. Этот пробел неожиданно решил восполнить «Би-би-си». Одного из сотрудников полиции ранили в глаз перцовым баллончиком, написал британский телеканал.

В обеспечении правопорядка были задействованы сотни сотрудников ОМОН и Росгвардии. Такое массовое и скоординированное участие сил безопасности показывает, что «протесты из-за выборов в столице — больше не проблема региональных властей, а Кремля», отмечает Der Spiegel. Власти России якобы «нервничают», потому что демонстрации проходят регулярно с 14 июля.

Несанкционированные протесты нарочно преподносятся как претензии не к мэру Сергею Собянину или главе ЦИК Элле Памфиловой, а к высшему руководству страны. Именно поэтому «Шпигель» выходит с заголовком «Демонстранты бросили вызов Кремлю».

Свержение Владимира Путина остаётся магистральной целью политиков в Вашингтоне, Берлине и Брюсселе. Поэтому европейские и американские СМИ поддерживают усилия российских «евромайданщиков» перевести протесты любого масштаба и характера в лозунги об отставке главы государства.

Немецкое издание считает, что протесты в Москве напомнили Кремлю о крупномасштабных митингах 2011-2012 годов.

— говорится в статье.

Der Spiegel полагает, что власти недооценивали протестные настроения и недовольство 20-летним правлением Владимира Путина. Разгоном демонстрации московские власти добились только большей популярности оппозиции и её кандидатов, резюмирует немецкий журналист.

Раненый полицейский

Британский телеканал «Би-би-си» напомнил о том, что неделю назад прошли ещё более масштабные митинги, собравшие 20 тысяч человек. Что касается вчерашних событий, то здесь британцы акцент сделали на числе арестов — 1000 человек. Это «самое жёсткое подавление митингов за последние годы», считают в «Би-би-си».

Глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что митинги не повлияют на решение о недопуске ряда кандидатов к выборам. Если это решение останется в силе, то «может подтолкнуть москвичей к более масштабным и постоянным акциям протеста», отмечает «Би-би-си». События в Москве «могут стать мощным сигналом для других регионов, готовящихся к выборам».

ЕС и США осудили разгон митинга

На митинги в Москве обратили внимание не только СМИ, но и зарубежные политики. Пресс-секретарь ЕС Майя Косьянчич осудила «непропорциональное использование силы против мирных демонстрантов», подрывающее фундаментальные свободы. В таком же ключе высказалась представитель посольства США Андреа Калан.

«Задержание более 1000 мирных протестующих в России и непропорциональное использование силы полицией подрывает права граждан на участие в демократическом процессе», — написала дипломат в Twitter.

Detention of over 1000 peaceful protestors in #Russia and use of disproportionate police force undermine rights of citizens to participate in the democratic process.



Free elections & peaceful assembly are guaranteed in theconstitution and Universal Declaration of Human Rights.