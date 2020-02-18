Западные СМИ хранят молчание по поводу новой публикации данных о ЗРК «Бук» и MH17 • 150 • Аналитика

Нидерландская пресса опубликовала очень любопытную информацию. По данным внешней разведки Нидерландов, малайзийский самолет MH17, сбитый в небе над Донбассом, пролетал вне зоны досягаемости ЗРК «Бук». Об этом сообщалось в утреннем новостном сюжете "ВО".



Согласно письму, направленному Службы военной разведки и безопасности Нидерландов в прокуратуру Нидерландов еще 21 сентября 2016 года, ЗРК «Бук», установленные и на Украине, и в России, не могли сбить самолет МН17.







Документ нидерландской разведки оказался в распоряжении Bonanza Media. Макс ван дер Верфф, сооснователь Bonanza Media, первым обратил внимание на то, что голландская сторона умалчивала о недосягаемости самолета для ЗРК «Бук». В письме нидерландской спецслужбы указывались 11 локаций ЗРК «Бук» российских и украинских вооруженных сил в июне и июле 2014 года.



Восемь локаций – это ЗРК «Бук» ВСУ, три локации – ВС РФ. Но все 11 комплексов – и российские, и украинские, - находились на расстоянии не менее 66 км от места падения самолета, причем все 3 идентифицированных ЗРК «Бук» ВС РФ находились на территории Российской Федерации. То есть, на Донбасс ЗРК «Бук» не вводились и, соответственно, в распоряжении ополчения ДНР их не было. Это наносит удар по заявлениям голландской прокуратуры и украинских "обвинителей". Наносит удар и по данным с тех "карт", которые изначально публиковались в сети с отметками расположения ЗРК.



В то же время, журналист приводит и другую интересную информацию из письма спецслужбы Нидерландов. Так, с точки зрения технических характеристик сбить самолет МН17 могли ЗРК С-300ПС «Волхов М-6», которые находятся на вооружении украинской армии, а также ЗРК С-300ПМ2 «Фаворит», находящиеся в распоряжении Вооруженных сил Российской Федерации.



Но поскольку максимальная дальность стрельбы С-300ПС «Волхов-М6» - 75 км, а все идентифицированные подобные системы, находившиеся на вооружении ВСУ, были замечены на расстоянии не менее 250 км от точки поражения самолета, нидерландские эксперты сделали вывод о невозможности применения против МН17 данных систем.





Единственным, по информации нидерландской спецслужбы, зенитным ракетным комплексом, по своим характеристикам и месту локации способным поразить цель, являются системы С-300ПМ2 «Фаворит» Вооруженных сил России, которые в то время находились недалеко от российской границы.



Но ван дер Верфф указывает, что документ нидерландской разведки содержит информацию о перемещениях российских ЗРК, но совершенно не отмечает перемещений украинских ЗРК. И это также интересно. Ведь ко времени трагических событий силы ПВО Украины были приведены в состояние повышенной боевой готовности и вполне могли перебросить свои ЗРК «Бук» в другие точки, в том числе и поближе к Донбассу.



Но как тогда быть с официальными результатами расследования, которые гласят, что самолет был поражен ракетой российского ЗРК «Бук»? Получается, что расследование проводилось весьма посредственно, но можно ли тогда говорить о готовности к судебному процессу по этому делу?



Что интересно, информацию, ставшую известной Bonanza Media, сразу же распространили практически все ведущие российские средства массовой информации. Однако зарубежные СМИ в большинстве своем пока хранят молчание. Отреагировали лишь несколько изданий, среди которых турецкий источник Haber Sol, также разместивший новостную заметку об «открытии» Макса ван дер Верффа.





Здесь стоит отметить, что Макса ван дер Верффа на Западе считают весьма тенденциозным автором. Он практически сразу после авиакатастрофы не поверил в официальную версию и начал собственное, параллельное расследование трагического события, подвергнув сомнению официальную версию. Поэтому к нему сформировалось довольно неоднозначное отношение на Западе. Возможно, с этим отношением к ван дер Верффу и его расследованию и связано нежелание большинства западных СМИ публиковать информацию о документе нидерландской разведки.



Зато куда активнее на Западе обсуждают недавнее решение украинского руководства – все сотрудники Генеральной прокуратуры, занимавшиеся расследованием падения самолета МН17, были на днях уволены со своих должностей. В Киеве объясняют это банальной ротацией кадров, но выглядит такое кадровое решение весьма подозрительно, особенно на фоне того, что до начала судебного процесса в Нидерландах осталось три недели. Кстати, именно эти прокуроры объявили, что ЗРК, из которого якобы был сбит лайнер, принадлежал зенитной ракетной бригаде ВС РФ, дислоцирующейся в Курске. Нидерландская пресса опубликовала очень любопытную информацию. По данным внешней разведки Нидерландов, малайзийский самолет MH17, сбитый в небе над Донбассом, пролетал вне зоны досягаемости ЗРК «Бук». Об этом сообщалось в утреннем новостном сюжете "ВО".Согласно письму, направленному Службы военной разведки и безопасности Нидерландов в прокуратуру Нидерландов еще 21 сентября 2016 года, ЗРК «Бук», установленные и на Украине, и в России, не могли сбить самолет МН17.Документ нидерландской разведки оказался в распоряжении Bonanza Media. Макс ван дер Верфф, сооснователь Bonanza Media, первым обратил внимание на то, что голландская сторона умалчивала о недосягаемости самолета для ЗРК «Бук». В письме нидерландской спецслужбы указывались 11 локаций ЗРК «Бук» российских и украинских вооруженных сил в июне и июле 2014 года.Восемь локаций – это ЗРК «Бук» ВСУ, три локации – ВС РФ. Но все 11 комплексов – и российские, и украинские, - находились на расстоянии не менее 66 км от места падения самолета, причем все 3 идентифицированных ЗРК «Бук» ВС РФ находились на территории Российской Федерации. То есть, на Донбасс ЗРК «Бук» не вводились и, соответственно, в распоряжении ополчения ДНР их не было. Это наносит удар по заявлениям голландской прокуратуры и украинских "обвинителей". Наносит удар и по данным с тех "карт", которые изначально публиковались в сети с отметками расположения ЗРК.В то же время, журналист приводит и другую интересную информацию из письма спецслужбы Нидерландов. Так, с точки зрения технических характеристик сбить самолет МН17 могли ЗРК С-300ПС «Волхов М-6», которые находятся на вооружении украинской армии, а также ЗРК С-300ПМ2 «Фаворит», находящиеся в распоряжении Вооруженных сил Российской Федерации.Но поскольку максимальная дальность стрельбы С-300ПС «Волхов-М6» - 75 км, а все идентифицированные подобные системы, находившиеся на вооружении ВСУ, были замечены на расстоянии не менее 250 км от точки поражения самолета, нидерландские эксперты сделали вывод о невозможности применения против МН17 данных систем.Единственным, по информации нидерландской спецслужбы, зенитным ракетным комплексом, по своим характеристикам и месту локации способным поразить цель, являются системы С-300ПМ2 «Фаворит» Вооруженных сил России, которые в то время находились недалеко от российской границы.Но ван дер Верфф указывает, что документ нидерландской разведки содержит информацию о перемещениях российских ЗРК, но совершенно не отмечает перемещений украинских ЗРК. И это также интересно. Ведь ко времени трагических событий силы ПВО Украины были приведены в состояние повышенной боевой готовности и вполне могли перебросить свои ЗРК «Бук» в другие точки, в том числе и поближе к Донбассу.Но как тогда быть с официальными результатами расследования, которые гласят, что самолет был поражен ракетой российского ЗРК «Бук»? Получается, что расследование проводилось весьма посредственно, но можно ли тогда говорить о готовности к судебному процессу по этому делу?Что интересно, информацию, ставшую известной Bonanza Media, сразу же распространили практически все ведущие российские средства массовой информации. Однако зарубежные СМИ в большинстве своем пока хранят молчание. Отреагировали лишь несколько изданий, среди которых турецкий источник Haber Sol, также разместивший новостную заметку об «открытии» Макса ван дер Верффа.Здесь стоит отметить, что Макса ван дер Верффа на Западе считают весьма тенденциозным автором. Он практически сразу после авиакатастрофы не поверил в официальную версию и начал собственное, параллельное расследование трагического события, подвергнув сомнению официальную версию. Поэтому к нему сформировалось довольно неоднозначное отношение на Западе. Возможно, с этим отношением к ван дер Верффу и его расследованию и связано нежелание большинства западных СМИ публиковать информацию о документе нидерландской разведки.Зато куда активнее на Западе обсуждают недавнее решение украинского руководства – все сотрудники Генеральной прокуратуры, занимавшиеся расследованием падения самолета МН17, были на днях уволены со своих должностей. В Киеве объясняют это банальной ротацией кадров, но выглядит такое кадровое решение весьма подозрительно, особенно на фоне того, что до начала судебного процесса в Нидерландах осталось три недели. Кстати, именно эти прокуроры объявили, что ЗРК, из которого якобы был сбит лайнер, принадлежал зенитной ракетной бригаде ВС РФ, дислоцирующейся в Курске. Илья Полонский Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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