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Западные СМИ: «Гарвардский крестоносец победит коррупцию в Молдове»

19 ноября 2020, 01:45  •  93 • Украина
«Не стоит обольщаться – стабильного большинства, поддерживающего евроинтеграцию, в Молдове нет»
За ходом предвыборной кампании в Молдове внимательно следили не только в соседних странах, но и в ЕС, и в США, западные политики не скрывали своей заинтересованности в победе лидера оппозиционной проевропейской партии PAS Майи Санду. А её победу во втором туре президентских выборов прокомментировали многие западные СМИ.
The New York Times: «Проевропейский кандидат выигрывает выборы у оппонента, которого поддерживает Путин»
Американское издание видит в победе на выборах Майи Санду начало «нового витка в противостоянии Востока и Запада». И напоминает, что Санду получила хорошее экономическое образование в Гарварде.
«Победа Санду, сделавшая её первой женщиной-президентом Молдовы, говорит о том, что эта страна склоняется к политике более тесного сотрудничества с Европейским союзом»,
– не сомневается корреспондент NYT в Москве Эндрю Крамер.
Euronews: «Прозападная Майя Санду выиграла пост президента, но битва за власть только начинается»
Европейское издание также вспоминает про гарвардское образование нового молдавского президента, называя её «гарвардским крестоносцем в борьбе с коррупцией».
Автор статьи Эллис Тайди уверяет европейских читателей: если победила Майя Санду, а не Игорь Додон, значит молдаване стремятся в Евросоюз и мечтают о настоящей демократии. При этом автор ссылается на мнение многих экспертов, с которыми она беседовала.
Тем не менее, сетует Тайди, как бы Санду ни мечтала реформировать Молдову, её возможности сильно урезаны, «пока её пророссийский политический визави продолжает контролировать парламент».
G4media.ro: «Победа Майи Санду на выборах президента»
Редакция румынского портала опубликовала целый ряд статей, посвящённых и предвыборной кампании в соседней Молдове, и выборам. По мнению редакции, это голосование впервые в истории Молдавии «было не геополитическим – в центре внимания находились вопросы власти и коррупции», а Санду в своих предвыборных выступлениях старалась не говорить о Румынии, Евросоюзе или России, чтобы не раскалывать ещё больше молдавское общество. Главной темой предвыборных выступлений стала борьба с коррупцией и катастрофа в стране, причём в этой катастрофе Санду обвиняет социалистов. Теперь, уверены в Румынии, Бухарест изменит своё отношение к Кишинёву и начнёт помогать соседней стране.
Financial Times: «Президентом Молдовы будет проевропейская Майя Санду»
«Победа Майи Санду – удар по влиянию Москвы в Молдове. Однако не стоит обольщаться, ведь при этом Партия социалистов, поддерживающая Игоря Додона, контролирует парламент, а выборы последних десятилетий показали, что стабильного большинства, поддерживающего европейскую интеграцию, в Молдове нет»,
– пишет международное деловое издание Financial Times.
Политологи и аналитики, к которым обратились журналисты издания, уверяют, что не стоит ожидать резкого разворота Молдавии от России.
По мнению эксперта консультационного центра политических рисков Дана Аренсона, «победа Санду не приведёт к радикализации внешней политики Молдовы, новый президент сосредоточится на экономической сфере и борьбе с коррупцией, а не на геополитических проблемах».
Deutsche Welle: «Проевропейский кандидат Майя Санду стала президентом»
Портал немецкой телерадиокомпании Deutsche Welle отмечает, что население Молдовы, бывшей советской республики, находится на перепутье: с одной стороны, Румыния, с которой у молдаван много общего, в том числе язык, а с другой – Россия, с которой всё ещё крепкие связи и экономические, и даже родственные.
«Молдова находится под пристальным взглядом России, которая хочет, чтобы бывшая советская республика оставалась в её сфере влияния, однако после проигрыша Игоря Додона на выборах в Москве заявили, что готовы работать с любым законно избранным президентом Молдавии»,
– пишет интернет-издание.
Соб. корр. ФСК

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