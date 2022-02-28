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Западные санкции скоро ударят по карманам европейцев. Чижов предупредил: готовьтесь
28 февраля 2022, 23:15 • 207 • Политика
Западные санкции в скором времени ударят по карманам европейцев, заявил постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов. Он предупредил жителей ЕС: готовьтесь.
Чижов напомнил, что санкции - это обоюдоострое оружие, которое бьёт не только по России, но и по Евросоюзу. Первые результаты санкционной политики Запада можно наблюдать уже сегодня. Цены на газ вновь начали устанавливать рекорды на европейском рынке. По словам Чижова, в скором времени они начнут "зашкаливать".
- отметил дипломат.
Напомним, что вопрос сертификации "Северного потока - 2" был полностью заморожен в связи с ситуацией на Украине, а в понедельник европейская компания Royal Dutch Shell заявила о выходе из газового проекта. Всё это подстегнуло и без того высокие цены на газ в Европе.
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