Западные санкции скоро ударят по карманам европейцев. Чижов предупредил: готовьтесь

Западные санкции в скором времени ударят по карманам европейцев, заявил постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов. Он предупредил жителей ЕС: готовьтесь.

Чижов напомнил, что санкции - это обоюдоострое оружие, которое бьёт не только по России, но и по Евросоюзу. Первые результаты санкционной политики Запада можно наблюдать уже сегодня. Цены на газ вновь начали устанавливать рекорды на европейском рынке. По словам Чижова, в скором времени они начнут "зашкаливать".

Взять ту же энергетику: при нынешних ценах не только на газ, но и другие энергоносители, счета, которые получают потребители в странах ЕС, и так разбухли, а так могут вообще зашкаливать,

- отметил дипломат.

Напомним, что вопрос сертификации "Северного потока - 2" был полностью заморожен в связи с ситуацией на Украине, а в понедельник европейская компания Royal Dutch Shell заявила о выходе из газового проекта. Всё это подстегнуло и без того высокие цены на газ в Европе.