Западные санкции против России – фарс во всех отношениях

Итальянцам придётся самим есть свой пармезан, полякам – самим грызть свои яблоки

Ждали в Европе, когда Россия попросит отменить введенные против неё санкции США и Европейского союза и вот – сюрприз: итальянцы сами предлагают отказаться от санкций на их товары, поставляемые в РФ. Об этом заявил министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо во время встречи в Риме с Сергеем Лавровым.

«Италия играет в одной команде с Брюсселем, но намерена настаивать на политической оценке влияния санкций и российских контрсанкций на итальянские компании», – сказал Ди Майо. На пресс-конференции он повторил: «Санкции [российские] на пармезан должны быть сняты».

О необходимости снять санкции и ограничения в международной торговле говорит теперь не один итальянец Ди Майо. Недовольство (контр)санкциями зреет в Польше, где вице-спикер парламента заговорил о необходимости снять российские ограничения на ввоз польских яблок. «Эмбарго Евросоюза против России, – пишут польские СМИ, – это большой фарс, поскольку Германия и Франция продолжают спокойно вести с россиянами дела. «ЕС как целое вводит санкции, а отдельные государства продолжают заниматься прибыльным бизнесом», – отметил в программе «Поехали» на телеканале «Тэ-Фау-Пэ» вице-спикер польского сейма Петр Згожельский». Ну да. Политика политикой, а бизнес бизнесом.

«Восточные рынки сбыта, – продолжает польская газета Niezalezna, должны быть открыты в интересах польских аграриев». Допустим. А что в интересах российских производителей? И тут слышим: «Раз санкции не работают, нужно обратиться к другим методам политического давления». То есть вы российские рынки для польских товаров откройте, а мы давление на Россию продолжим.

Санкции (и российские контрсанкции), конечно, беспокоят Европу. Во время недавних дебатов в бундестаге депутаты от «Альтернативы для Германии» (АдГ) оценили санкционную политику ЕС в отношении РФ как неудачную. Антироссийские санкции, считает «Альтернатива», не только не достигли цели, но и «стали препятствием на пути политического урегулирования конфликта на востоке Украины». Кроме того, «участие ФРГ в санкционном режиме было не в интересах Германии». Представитель АдГ Антон Фризен подчёркивает, что в восточных землях Германии (жители бывшей Германской Демократической Республики выказывают наибольшее расположение к России) практически все кроме «зелёных» сходятся во мнении, что санкции наносят большой урон экономике и разумнее отказаться от них.

Депутат от ХДСХСС Николас Лебель говорит, что «Германии и Европе нужна своя собственная стратегия по отношениям с Россией, в основе которой лежал бы диалог, а не максимальное давление, как у американских коллег». Действительно, ориентированная на экспорт немецкая экономика страдает от антироссийских санкций; по некоторым данным, Германия каждый месяц теряет 667 миллионов долларов.

А в отношении строительства газопровода «Северный поток – 2» против санкций выступило правительство ФРГ в лице главы МИД Хайко Мааса, который призвал Вашингтон не применять санкционные меры против компаний, участвующих в строительстве. По словам Мааса, Берлин «принципиально отвергает» вмешательство [Соединённых Штатов], влияющее на всю Европу. Тем не менее, вопрос о том, кто определяет европейскую энергетическую политику – сама Европа или США, остаётся открытым.

Внешнеполитический и внешнеэкономический курс Соединённых Штатов перед следующими президентскими выборами, до которых меньше 11 месяцев, отличается крайней неопределённостью. Как писала российская газета «Коммерсант», во время недавних переговоров с Сергеем Лавровым Дональд Трамп заявил, что хочет «в несколько раз» увеличить товарооборот с Россией; только не уточнил, как он собирается это сделать в условиях сохранения антироссийских санкций. И пока эта неопределённость в политике Вашингтона сохраняется, ни на что – в смысле отмены санкций против России – не решится и Брюссель. Европа «не готова». На днях лидеры стран Евросоюза продлили санкции против России ещё на шесть месяцев – до июля 2020 года.

Это значит, что пармезан министру Луиджи Ди Майо и другим итальянцам придётся есть самим, как полякам самим грызть свои яблоки. А всем, кого прямо или косвенно затрагивает система санкций и контрсанкций, останется подсчитывать убытки. Между тем, неплохой пармезан научились делать в России. Глядишь, понемногу и другому научатся.