Западные самолёты-разведчики слетелись к Чёрному морю во время российских учений "Кавказ-2020"

В частности, речь идёт о самолётах RC-135 и CL-600 ВВС США и RC-135 ВВС Великобритании. К ним также направляются американский Р-8А Poseidon и британский Sentinel R1. Ещё один британский Sentinel R1 вместе с американскими бомбардировщиками В-52Н предположительно направился в район Баренцева моря.



Напомним, что в понедельник стартовали российские военные учения "Кавказ-2020". На учения были приглашены военные Армении, Белоруссии, Китая, Мьянмы и Пакистана. Мероприятие продлится до 26 сентября. В ходе учений планируется отработать методы управления войсками в условиях совместных операций, а также развёртывание коллективной обороны.

Добавим также, что натовские самолёты-разведчики в последние несколько месяцев увеличили интенсивность полётов возле границ России. Кроме того, ВВС США несколько раз направляли бомбардировщики к Крыму. Американские самолёты подлетали к полуострову через воздушное пространство Украины.