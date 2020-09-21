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Западные самолёты-разведчики слетелись к Чёрному морю во время российских учений "Кавказ-2020"
21 сентября 2020, 17:45 • 169 • Политика
Западные самолёты-разведчики слетелись в район проведения российских военных учений "Кавказ-2020". В небе замечены воздушные суда США и Великобритании.
В частности, речь идёт о самолётах RC-135 и CL-600 ВВС США и RC-135 ВВС Великобритании. К ним также направляются американский Р-8А Poseidon и британский Sentinel R1. Ещё один британский Sentinel R1 вместе с американскими бомбардировщиками В-52Н предположительно направился в район Баренцева моря.
Напомним, что в понедельник стартовали российские военные учения "Кавказ-2020". На учения были приглашены военные Армении, Белоруссии, Китая, Мьянмы и Пакистана. Мероприятие продлится до 26 сентября. В ходе учений планируется отработать методы управления войсками в условиях совместных операций, а также развёртывание коллективной обороны.
Добавим также, что натовские самолёты-разведчики в последние несколько месяцев увеличили интенсивность полётов возле границ России. Кроме того, ВВС США несколько раз направляли бомбардировщики к Крыму. Американские самолёты подлетали к полуострову через воздушное пространство Украины.
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