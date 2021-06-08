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Западные рубежи России усилят гиперзвуковыми "Кинжалами"
08 июня 2021, 16:50 • 115 • Политика
ЗВО усилят гиперзвуковыми ракетными авиакомплексами "Кинжал". "Это увеличивает потенциал воздействия на противника и на геополитических весах может сыграть свою роль", - отметил военный эксперт.
Минобороны России вооружит Западный военный округ (ЗВО) новейшими гиперзвуковыми комплексами "Кинжал". Гиперзвуковое оружие будет поступать по мере его производства, рассказал источник в военном ведомстве.
В настоящий момент гиперзвуковое оружие размещено только в Южном военном округе. Следующим приоритетным направлением для развёртывания таких вооружений считаются западные рубежи России.
- объяснил военный эксперт Владислав Шурыгин.
Он добавил, что гиперзвуковые "Кинжалы" на западном направлении станут серьёзным препятствием на пути любого агрессора. И желающим напасть на Россию с этого направления придётся хорошенько задуматься о последствиях, прежде чем решиться на такой шаг, сказал эксперт в интервью "Известиям".
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