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Западные рубежи России усилят гиперзвуковыми "Кинжалами"

08 июня 2021, 16:50  •  115 • Политика
ЗВО усилят гиперзвуковыми ракетными авиакомплексами "Кинжал". "Это увеличивает потенциал воздействия на противника и на геополитических весах может сыграть свою роль", - отметил военный эксперт.
Минобороны России вооружит Западный военный округ (ЗВО) новейшими гиперзвуковыми комплексами "Кинжал". Гиперзвуковое оружие будет поступать по мере его производства, рассказал источник в военном ведомстве.
В настоящий момент гиперзвуковое оружие размещено только в Южном военном округе. Следующим приоритетным направлением для развёртывания таких вооружений считаются западные рубежи России.
Это увеличивает потенциал воздействия на противника и на геополитических весах может сыграть свою роль,
- объяснил военный эксперт Владислав Шурыгин.
Он добавил, что гиперзвуковые "Кинжалы" на западном направлении станут серьёзным препятствием на пути любого агрессора. И желающим напасть на Россию с этого направления придётся хорошенько задуматься о последствиях, прежде чем решиться на такой шаг, сказал эксперт в интервью "Известиям".

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