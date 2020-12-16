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Западные "партнёры" России получили от Лаврова выговор за Навального

16 декабря 2020, 19:15  •  111 • Политика
Глава МИД России Сергей Лавров отвесил западным "партнёрам" России ощутимую дипломатическую оплеуху за появившуюся "сенсацию "в СМИ о якобы двойном или даже тройном "отравлении" Алексея Навального. Министр поймал Запад на нежелании установить факты.
"Сенсация" в западных СМИ то ли о двойном, то ли уже о тройном "отравлении" Алексея Навального вызвала жёсткую критику главы МИД России Сергея Лаврова. Западные "партнёры" России при этом получили от министра весомую дипломатическую оплеуху.
Лавров подчеркнул, что подобные "сенсации" говорят "об отсутствии у партнёров этики и их нежелании установить факты".
Напомним, ранее на Западе заявили уже о третьем по счёту отравлении Алексея Навального в 2020 году. "Сенсацию" выдали такие известные западные издания, как The Insider, CNN и Der Spiegel.
Утверждается, что оппозиционера якобы пытались отравить ещё в июле текущего года во время его поездки в Калининград. По версии изданий, сотрудники ФСБ, пришедшие "травить" Алексея, по ошибке чуть не убили жену "борца с режимом" Юлию. В качестве оружия "преступления" западная пресса называла "Новичок".
Ранее, напомним, в СМИ появилась информация, что вторично Навального пытались отравить в Омске. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал эту "сенсацию" одним американским словом bullshit, цензурный перевод которого звучит как "чушь".
Напомним, что инцидент с Навальным произошёл 20 августа во время перелёта из Томска в Москву. Оппозиционеру неожиданно стало плохо в самолёте. Авиалайнер посадили в Омске, где врачи буквально спасли жизнь Навальному, вколов ему нужные лекарства и вытащив тем самым с того света.
После того как состояние оппозиционера стало стабильным, за ним из Германии прибыл спецсамолёт, который перевёз "борца с режимом" в берлинскую клинику "Шарите". Там спустя несколько дней заявили, что Навальный был отравлен "Новичком". Сам оппозиционер пришёл в себя спустя 19 дней и сейчас совсем не похож на человека, получившего смертельную дозу боевого отравляющего вещества.
Немецкая сторона так и не предоставила России результаты анализов, подтверждающие наличие "Новичка" в организме оппозиционера. ОЗХО также не нашла "Новичок". Однако всё это не помешало обвинить Россию в применении химоружия и ввести санкции.
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