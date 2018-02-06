Западные пользователи соцсетей о погибшем пилоте Су-25: Мы невероятно восхищены русским мужеством

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Западные СМИ опубликовали материалы, посвященные пилоту российского штурмовика Су-25 майору Роману Филипову.

Сейчас набирают “обороты” комментарии к западным СМИ, которые опубликовали материалы о погибшем пилоте российского штурмовика Су-25. Напомним, Роман Филиппов был убит в бою 3 февраля.

Новость активно обсуждалась пользователи. Большинство высказались очень положительно о российском пилоте. Более того, к статье на Daily Mail было оставлено около 2,5 тысяч комментариев, в них пользователи говорили о том, что восхищены таким поступком российского пилота, который отдал жизнь за Родину.

Многие сравнивают сегодняшний поступок летчика с тем, как воевали русские во время Великой Отечественной войны.

"Смелый человек, в отличие от тех, с которыми он сражается". "Русские сохранили характер своих дедов, которые прошли Вторую мировую войну. Крепкие ребята”. "Цивилизованный мир должен поднять тост в его честь! Хорошая работа, ты заставил свою страну и весь мир гордиться тобой. Прямо как твои деды во время войны". "Покойся с миром, приятель. Смелый мужчина и настоящий солдат”.